Trong bối cảnh nhu cầu tính toán tăng mạnh, những công trình hạ tầng khổng lồ này đang trở thành điểm nóng chính trị và môi trường, đồng thời khơi dậy sự bất bình đối với các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech).

Trong cuốn sách Hyperscale, nhà báo Paris Marx cho rằng, tốc độ mở rộng trung tâm dữ liệu hiện nay là "hoàn toàn không thể duy trì" và "hoàn toàn không phù hợp với một hành tinh có thể sinh sống được".

Theo ông, khác với các dịch vụ phần mềm trên điện thoại, trung tâm dữ liệu là những công trình "rất thực tế, rất hữu hình". Người dân có thể trực tiếp cảm nhận tác động thông qua hóa đơn tiền điện, nguồn cung nước và tiếng ồn từ hệ thống điều hòa không khí. Sự hiện diện của chúng cũng khiến công chúng quan tâm hơn đến những biểu hiện vật lý của ngành công nghệ, như camera giám sát Flock, kính thông minh Meta hay xe tự lái Waymo.

Trung tâm dữ liệu tiêu thụ tài nguyên khổng lồ

Nghiên cứu của Đại học Harvard đăng trên tạp chí Nature Sustainability cho thấy, 403 trung tâm dữ liệu siêu quy mô tại Mỹ phát thải 28,3 triệu tấn CO2 trong giai đoạn tháng 5/2024-4/2025, tương đương lượng khí thải hằng năm của Đan Mạch.

Các cơ sở này tiêu thụ khoảng 68-99 terawatt giờ điện mỗi năm, tương đương mức sử dụng của toàn bang Michigan và chiếm 1,8% tổng lượng điện tiêu thụ tại Mỹ. Khoảng 54% trung tâm dữ liệu được nghiên cứu sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trong đó khí đốt chiếm 38% và than đá chiếm 15%.

Trung tâm dữ liệu của Tesla đang xây dựng tại bang Texas, Mỹ. Ảnh: Tesla

Tại Ireland, các trung tâm dữ liệu tiêu thụ hơn 20% lượng điện toàn quốc, khiến nhà quản lý lưới điện khu vực Dublin phải tạm dừng cấp kết nối mới từ năm 2022. Trong khi đó, tài liệu được công bố sau một vụ tranh tụng pháp lý cho thấy Google từng sử dụng tới 29% tổng lượng nước của thành phố The Dalles, bang Oregon (Mỹ).

Tổ chức nghiên cứu Öko-Institut của Đức cảnh báo lượng phát thải CO2 từ các trung tâm dữ liệu phục vụ AI có thể cao gấp 6 lần vào năm 2030 so với năm 2023.

Những tác động này đang thúc đẩy phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Trong các cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, cử tri đã thông qua ít nhất 43 trong số 44 đề xuất nhằm hạn chế phát triển trung tâm dữ liệu.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Độ bền Toàn cầu thuộc Đại học Oslo, từ tháng 1/2017 đến tháng 8/2026, chính quyền tại 348 quận của Mỹ đã áp dụng 457 lệnh tạm dừng hoặc quy định hạn chế xây dựng trung tâm dữ liệu. Riêng năm 2026 ghi nhận 388 quy định. Đáng chú ý, hơn một nửa số quận ban hành hạn chế chưa từng có dự án trung tâm dữ liệu nào được ghi nhận trước đó.

Tại cấp bang, Thống đốc New York Kathy Hochul ra lệnh tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn vào tháng 7/2026. Một tháng sau, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro ký sắc lệnh thiết lập các rào cản quản lý đối với lĩnh vực này.

Ở châu Âu, hơn 100 tổ chức xã hội thuộc 15 quốc gia phối hợp triển khai chiến dịch "Stop Dirty Data Centres" (Nói không với trung tâm dữ liệu bẩn), với các cuộc biểu tình diễn ra tại các thành phố Warsaw, Dublin, London, Amsterdam và Đan Mạch trong tháng 11/2026.

Thay đổi cách tiếp cận cộng đồng

Trước sức ép dư luận, các tập đoàn công nghệ bắt đầu điều chỉnh chiến lược xây dựng trung tâm dữ liệu, trong đó có việc giảm tính bảo mật trong quá trình đàm phán với chính quyền địa phương.

Người dân Michigan, Mỹ biểu tình phản đối xây trung tâm dữ liệu. Ảnh: Jim West/UCG

Microsoft, OpenAI và Amazon tuyên bố từ bỏ yêu cầu chính quyền địa phương ký thỏa thuận bảo mật (NDA) khi thảo luận về địa điểm xây dựng dự án.

Ông Brad Smith, Phó chủ tịch kiêm Chủ tịch Microsoft, thừa nhận: "Chính trị xung quanh các trung tâm dữ liệu đã trở nên rõ nét và không còn mơ hồ trên khắp cả nước".

OpenAI tổ chức các cuộc gặp với cộng đồng tại bang Georgia, đồng thời cam kết hỗ trợ địa phương 80 triệu USD và cung cấp 71 triệu USD tín dụng học lập trình cho học sinh.

Meta cũng cam kết đóng góp 1 tỷ USD cho các quỹ cộng đồng và hướng tới mục tiêu hoàn trả lượng nước đã sử dụng vào năm 2030. Những động thái này diễn ra khi kế hoạch chi tiêu vốn của tập đoàn trong năm 2026 lên tới 145 tỷ USD.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp quảng bá hệ thống làm mát vòng kín nhằm giảm lượng nước tiêu thụ trực tiếp. Tuy nhiên, công nghệ này đòi hỏi nhiều điện năng hơn, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hóa chất làm mát rò rỉ ra môi trường.

Làn sóng phản đối cho thấy thách thức của Big Tech không chỉ nằm ở việc phát triển năng lực tính toán phục vụ AI, mà còn ở khả năng thuyết phục cộng đồng chấp nhận những hệ quả môi trường và xã hội từ hạ tầng công nghệ ngày càng mở rộng.