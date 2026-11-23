Khu vực thung lũng Lötschental, gần làng Blatten (Thụy Sĩ), ngày 30/5/2025, sau khi xảy ra vụ sạt lở đất. Ảnh minh họa: Wikipedia

Kinh nghiệm từ một số quốc gia cho thấy công nghệ này có thể hỗ trợ nâng cao năng lực cảnh báo, giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ cộng đồng.

Xung quanh làng Kimtang, miền Trung Nepal, những vết nứt trên bậc thềm bê tông, những thân cây mọc nghiêng bất thường cho thấy nền đất bên dưới đang dịch chuyển. Tuy nhiên, mức độ bất ổn của địa hình không dễ nhận biết bằng mắt thường.

Nhà toán học Antoinette Tordesillas thuộc Đại học Melbourne (Australia) cùng các cộng sự đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hình ảnh radar vệ tinh, qua đó phát hiện một khu vực rộng có nền đất thiếu ổn định ngay bên dưới ngôi làng. Trên bản đồ do hệ thống AI tạo ra, khu vực này được đánh dấu màu đỏ nổi bật, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất nghiêm trọng.

Theo bà Tordesillas, sạt lở thường được xem là thảm họa xảy ra đột ngột, khó dự báo. Tuy nhiên, những hình ảnh radar từ vệ tinh có thể ghi nhận các chuyển động rất nhỏ của mặt đất từ nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều năm trước khi xảy ra sạt lở. Những thay đổi này khó nhận biết bằng mắt thường nhưng có thể là dấu hiệu cho thấy địa hình đang dần mất ổn định.

Đối với người dân Kimtang, cảnh báo này đặc biệt có ý nghĩa. Năm 2019, họ từng phải di dời sau một vụ sạt lở xảy ra tại khu vực lân cận. Đáng lo ngại, nơi tái định cư lại nằm trong một trong những khu vực có nền đất bất ổn nhất vùng. Nhờ phân tích dữ liệu vệ tinh, các nhà khoa học có thể thông báo nguy cơ cho người dân, phối hợp xây dựng phương án theo dõi địa hình, xác định điểm tập kết an toàn và lên kế hoạch sơ tán khi cần thiết.

Đáng chú ý, bản đồ AI còn giúp xác định trường trung học phổ thông của làng nằm trong một trong những khu vực ổn định nhất. Đây có thể là địa điểm phù hợp để người dân tập trung khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

AI phát hiện những chuyển động khó nhận biết

Thuật toán học máy xác định khu vực có nền đất đặc biệt thiếu ổn định trên sườn núi, được đánh dấu màu đỏ, ngay bên dưới làng Kimtang. Ảnh: Antoinette Tordesillas

Sạt lở đất đang có xu hướng gia tăng do nhiều yếu tố, trong đó có biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người như xây dựng, khai thác khoáng sản. Mỗi năm, thảm họa này cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người trên thế giới, đồng thời gây thiệt hại lớn về kinh tế và cơ sở hạ tầng.

Việc giám sát những khu vực có nguy cơ bằng vệ tinh và cảm biến mặt đất tạo ra khối lượng dữ liệu rất lớn. Phân tích thủ công toàn bộ dữ liệu này gần như vượt quá khả năng của con người. Vì vậy, các nhà khoa học đang ứng dụng công nghệ học máy (machine learning) để xử lý thông tin trên diện rộng.

Điểm đáng chú ý trong phương pháp của nhóm nghiên cứu do bà Tordesillas tham gia là AI được định hướng bằng những hiểu biết về quy luật vật lý của quá trình sạt trượt. Nhờ đó, hệ thống không chỉ xử lý dữ liệu mà còn dựa trên kiến thức khoa học về cách địa hình biến đổi và mất ổn định. Dù vậy, kết quả phân tích vẫn cần được các chuyên gia kiểm chứng, bởi AI không phải công cụ dự báo hoàn toàn chính xác.

Tại Anh, các nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Anh (BGS) cũng sử dụng thuật toán AI để phân tích hình ảnh radar từ vệ tinh Sentinel-1, khảo sát khoảng 300.000 sườn dốc trên đảo Great Britain. Kết quả cho thấy khoảng 3.000 khu vực đang có dấu hiệu dịch chuyển.

Theo nhà khoa học địa chất Alessandro Novellino thuộc BGS, những chuyển động này có khi chỉ tính bằng mm mỗi năm, không thể nhận biết bằng mắt thường nhưng có thể báo hiệu nguy cơ sạt lở trong tương lai. Chúng cũng tiềm ẩn rủi ro đối với khoảng 14.000 km đường bộ và 360 km đường sắt.

Ông Novellino cho biết những công việc mà con người có thể phải mất nhiều tháng hoặc nhiều năm để thực hiện thì hệ thống học máy chỉ cần vài phút hoặc vài giờ. Ngay cả khi không có dữ liệu thời gian thực, hình ảnh vệ tinh được ghi nhận từ một hoặc hai năm trước vẫn có thể giúp xác định những khu vực cần được theo dõi chặt chẽ dựa trên lịch sử dịch chuyển của địa hình.

AI còn phát huy tác dụng trong công tác ứng phó sau thiên tai. Sau những vụ sạt lở nghiêm trọng trên đảo Sumatra của Indonesia năm ngoái, ông Novellino đã sử dụng AI phân tích hình ảnh quang học và radar, lập bản đồ hơn 4.000 điểm sạt lở. BGS sau đó chia sẻ kết quả với các cơ quan chức năng Indonesia, hỗ trợ đánh giá phạm vi thiệt hại và xác định những tuyến đường, khu vực còn có thể tiếp cận để phục vụ cứu hộ.

Không chỉ phục vụ cảnh báo thiên tai, công nghệ này còn được ứng dụng để bảo vệ hạ tầng giao thông. Network Rail, đơn vị quản lý phần lớn mạng lưới đường sắt tại Anh, sử dụng các công cụ phân tích có ứng dụng AI để tổng hợp dữ liệu từ cảm biến, thiết bị bay không người lái, hoạt động kiểm tra thực địa và các đoàn tàu chuyên dụng. Qua đó, đơn vị có thể phát hiện sớm nguy cơ sạt trượt đất đá dọc đường ray, hạn chế thiệt hại và nguy cơ tai nạn.

Mở rộng ứng dụng trong cảnh báo tuyết lở

AI cũng đang được thử nghiệm để phát hiện tuyết lở tại dãy Alps ở châu Âu, nơi những khối tuyết và băng lớn đổ xuống sườn núi có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhận thấy hệ thống camera giám sát được lắp đặt rộng khắp dãy núi này có thể cung cấp nguồn dữ liệu hữu ích, James Fox, học viên cao học tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ở Lausanne, cùng các cộng sự đã phát triển công cụ AI nhận diện tuyết lở.

Nhóm nghiên cứu sử dụng khoảng 4.000 hình ảnh được con người phân loại và gắn nhãn để huấn luyện mô hình học sâu (deep learning). Sau quá trình huấn luyện, hệ thống có thể tự nhận diện những hình ảnh có dấu hiệu tuyết lở và phát tín hiệu cảnh báo.

Công nghệ này đã được Cơ quan Cảnh báo Tuyết lở vùng Tyrol (Áo) thử nghiệm. Kết quả ban đầu cho thấy triển vọng ứng dụng, song hệ thống vẫn có thể đưa ra cảnh báo sai, chẳng hạn nhầm những tảng đá lộ ra khi tuyết tan với hiện tượng tuyết lở. Vì vậy, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh con người vẫn phải tham gia kiểm tra và đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong khi đó, tại Colombia, AI còn giúp các nhà khoa học đánh giá lại mức độ rủi ro sạt lở ở những khu vực đô thị. Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Đại học Pascual Bravo đã phân tích hơn 180 hồ sơ sạt lở tại thành phố Medellín trong giai đoạn 1981-2019, sử dụng học máy để xác định và phân loại các khu vực theo mức độ nguy hiểm.

Kết quả cho thấy một số địa điểm từng bị cấm xây dựng nhà ở có thể không có mức độ rủi ro cao như đánh giá trước đây. Theo nhà nghiên cứu Ingry Natalia Gómez-Miranda, việc tính toán lại nguy cơ dựa trên dữ liệu có thể giúp cơ quan chức năng đưa ra quyết định phù hợp hơn về quy hoạch và sử dụng đất.

Những ứng dụng trên cho thấy AI không chỉ hỗ trợ phát hiện nguy cơ trước khi thiên tai xảy ra mà còn góp phần nâng cao hiệu quả cứu hộ, bảo vệ hạ tầng và hoạch định không gian dân cư. Tuy nhiên, công nghệ vẫn cần được kết hợp với dữ liệu đáng tin cậy, kiến thức chuyên môn và sự giám sát của con người.

Gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam

Mưa lớn gây sạt lở đất đá khu vực đường giao thông ở một số địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Đối với Việt Nam, quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, những ứng dụng trên cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của công nghệ trong phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai. Việc phát hiện sớm những dấu hiệu bất ổn của địa hình, đặc biệt tại các khu vực miền núi, có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ tính mạng người dân và hạn chế thiệt hại về tài sản. Do đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong theo dõi, đánh giá rủi ro, nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo sớm.

Việc kết hợp ảnh vệ tinh, hệ thống cảm biến, thiết bị bay không người lái và AI có thể hỗ trợ Việt Nam theo dõi biến động địa hình trên diện rộng, xác định những khu vực tiềm ẩn nguy cơ và giúp chính quyền địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó, sơ tán phù hợp. Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu thiên tai đồng bộ, thường xuyên cập nhật và tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nghiên cứu, quản lý với chính quyền địa phương. Đây là những điều kiện quan trọng để các công cụ công nghệ phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Những định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thực tiễn quốc tế cho thấy, giá trị của AI không chỉ nằm ở khả năng xử lý dữ liệu với tốc độ cao mà còn ở việc giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống. Đối với Việt Nam, thúc đẩy nghiên cứu, từng bước làm chủ và ứng dụng các công nghệ phù hợp với điều kiện trong nước sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai, bảo vệ người dân và tài sản. Qua đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể trở thành động lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.