"Thần đồng AI Kazakhstan" Igor Martynyuk. Ảnh: Bộ Giáo dục Kazakhstan

Ở tuổi 17, Igor Martynyuk đã có những trải nghiệm mà nhiều nhà sáng lập công nghệ phải mất nhiều năm mới đạt được: xây dựng sản phẩm có hàng chục nghìn người dùng, thuyết phục các nhà đầu tư Mỹ rót vốn và chuyển đến Thung lũng Silicon để phát triển doanh nghiệp riêng.

Theo Bộ Giáo dục Kazakhstan, Martynyuk từng nhận hỗ trợ của Google cho dự án trí tuệ nhân tạo (AI) TabAI, đồng thời được tài trợ toàn bộ chi phí tham gia chương trình YC Startup School tại Mỹ.

Nhưng hành trình của chàng trai Kazakhstan không chỉ có những thành tích. Trong cuộc phỏng vấn với Digital Business Kazakhstan ngày 3/11, Martynyuk tiết lộ đã ngừng phát triển tích cực TabAI, sản phẩm từng giúp cậu được biết đến, để bắt đầu một hướng kinh doanh mới.

Tự học lập trình, thu hút nhà đầu tư Mỹ

Martynyuk lớn lên tại vùng ngoại ô Pavlodar, Kazakhstan, trong gia đình có cha làm nghề lái tàu và mẹ nội trợ. Internet khi ấy vẫn là thứ khá xa xỉ. Nhà cậu không có đường truyền cố định, phải sử dụng modem di động với tốc độ khoảng 9 Mbps.

Niềm yêu thích công nghệ của Martynyuk bắt đầu từ trò chơi Counter-Strike. Năm 9 tuổi, cậu phát hiện các vật phẩm ảo trong trò chơi có thể mua bán bằng tiền thật, liền thử làm trung gian giao dịch và kiếm được 100 USD đầu tiên.

Khoản tiền nhỏ ấy khiến Martynyuk muốn tìm hiểu sâu hơn về cách vận hành của các nền tảng trực tuyến. Khi số lượng giao dịch tăng lên, cậu nhận ra mình cần một chương trình tự động xử lý công việc thay vì làm mọi thứ thủ công.

Martynyuk thử học lập trình qua các video trên mạng nhưng nhanh chóng bỏ cuộc vì không theo kịp. Đến năm 13 tuổi, cậu quyết định bắt đầu lại, lần này bằng những tài liệu miễn phí về ngôn ngữ C++ và phát triển web.

Mỗi ngày, Martynyuk mất khoảng hai giờ di chuyển đến trường. Cậu tranh thủ đọc tài liệu trên xe, ghi nhớ những kiến thức mới rồi về nhà thực hành.

Năm 2024, khi mới 15 tuổi, Martynyuk tham gia phát triển BirdTON, trò chơi trên Telegram lấy cảm hứng từ Flappy Bird. Theo số liệu cậu chia sẻ với Digital Business Kazakhstan, sản phẩm từng thu hút khoảng 12 triệu người dùng.

Nhóm phát triển sau đó xây dựng nền tảng quảng cáo cho các ứng dụng mini trên Telegram. Giá trị giao dịch qua nền tảng có thời điểm đạt 300.000 USD mỗi tháng, theo lời Martynyuk. Cậu bán phần sở hữu trong dự án để tìm kiếm cơ hội mới.

Phiên bản đầu tiên của TabAI giúp sắp xếp các tab, chặn trang web gây xao nhãng và theo dõi thời gian tập trung. Ảnh: Igor Martynyuk/Peerlist.

Năm 2025, Martynyuk bắt đầu phát triển TabAI sau khi nhận thấy bản thân thường xuyên mất thời gian chuyển đổi giữa email, lịch làm việc và các ứng dụng quản lý nhiệm vụ.

Cậu hình dung một trợ lý AI có thể ghi nhớ những việc cần làm, theo dõi thời hạn và sắp xếp thông tin trên nhiều nền tảng. Trong chương trình ươm tạo khởi nghiệp nFactorial Incubator tại Almaty, Martynyuk hoàn thành phiên bản đầu tiên chỉ sau hai tuần và giành vị trí cao nhất tại ngày trình diễn sản phẩm.

TabAI dần thu hút sự chú ý. Theo Bộ Giáo dục Kazakhstan, đến tháng 4/2026, trợ lý AI này đã có khoảng 20.000 người dùng trên toàn cầu, nhận 35.000 USD vốn đầu tư thiên thần cùng khoản hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật của Google.

Trong cuộc phỏng vấn với Digital Business Kazakhstan hồi tháng 6, Martynyuk cho biết khoản tài trợ của Google trị giá 25.000 USD, phục vụ việc phát triển và vận hành sản phẩm.

“Tôi sử dụng Gemini cho những nhiệm vụ phức tạp, chẳng hạn trò chuyện với người dùng, tạo công việc, sắp xếp và chia nhỏ chúng thành các bước”, Martynyuk chia sẻ.

Theo cậu, nguồn hỗ trợ của Google có thể được sử dụng cho máy chủ, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ AI. Với một startup còn non trẻ, đây là cách giảm bớt chi phí hạ tầng trong quá trình hoàn thiện sản phẩm và mở rộng lượng người dùng.

Cơ hội tiếp tục đến khi quỹ đầu tư Mỹ Afore Capital chủ động liên hệ với Martynyuk sau khi đọc những bài viết của cậu trên LinkedIn.

Nhưng ngay cả việc trao đổi với nhà đầu tư cũng không đơn giản. Internet tại nhà quá yếu để họp video ổn định, khiến Martynyuk phải bắt xe buýt vào trung tâm thành phố mỗi khi có cuộc gọi quan trọng.

Cuối cùng, Afore Capital đầu tư 250.000 USD. Martynyuk cho biết còn nhận vốn từ Andreessen Horowitz Scout Fund và một số nhà đầu tư khác, nâng tổng số tiền huy động lên hơn 300.000 USD.

Cậu cũng được Y Combinator, tổ chức ươm tạo khởi nghiệp nổi tiếng tại Mỹ, hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại, lưu trú và học tập để tham gia YC Startup School. Theo Bộ Giáo dục Kazakhstan, Martynyuk chưa thể tham gia chương trình tuyển chọn startup chính thức do giới hạn độ tuổi.

Đổi hướng kinh doanh ở tuổi 17

Dù từng thu hút hàng chục nghìn người dùng, TabAI không trở thành sản phẩm mà Martynyuk muốn theo đuổi lâu dài.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 11, cậu thừa nhận thị trường ứng dụng hỗ trợ công việc cạnh tranh hơn nhiều so với hình dung ban đầu. Người dùng không dễ thay đổi thói quen, trong khi các nền tảng công nghệ lớn liên tục bổ sung những tính năng AI tương tự.

TabAI hiện vẫn có thể truy cập nhưng không còn được phát triển tích cực. Martynyuk dự định công khai mã nguồn để những người quan tâm có thể tiếp tục sử dụng và cải tiến phần mềm.

Cuối tháng 5 vừa qua, cậu chuyển đến San Francisco, Mỹ, bắt đầu xây dựng Heka, một startup chuyên cung cấp dữ liệu huấn luyện các mô hình AI có khả năng sử dụng phần mềm trên máy tính.

Igor Martynyuk là học sinh khu vực Trung Á nhận được hỗ trợ toàn phần từ Google. Ảnh: Digital Business Kazakhstan

Ý tưởng mới xuất phát từ những khó khăn Martynyuk từng gặp khi phát triển TabAI. Theo cậu, để AI có thể thực hiện các công việc phức tạp trên máy tính, các mô hình cần được học từ cách con người thực sự thao tác, xử lý tình huống và sửa lỗi.

Heka xây dựng hệ thống ghi nhận những thao tác ấy, sau đó chuyển thành dữ liệu phục vụ huấn luyện AI. Người tham gia có thể nhận tiền dựa trên hoạt động và chuyên môn của mình.

Mô hình kinh doanh này cũng đối mặt với thách thức về quyền riêng tư, bởi dữ liệu thao tác máy tính có thể chứa thông tin cá nhân hoặc nội dung công việc nhạy cảm.

Martynyuk cho biết Heka sử dụng AI ngay trên thiết bị để nhận diện, che hoặc thay thế thông tin nhạy cảm trước khi dữ liệu được chuyển lên máy chủ. Người dùng cũng có thể xóa những đoạn ghi nhận không muốn chia sẻ. Đây là cơ chế do nhà sáng lập mô tả, chưa được xác minh độc lập.

Đến cuộc phỏng vấn ngày 3/11, Martynyuk cho biết Heka đã thu thập dữ liệu tương đương hàng chục nghìn giờ làm việc và triển khai hai dự án thử nghiệm với các phòng thí nghiệm AI lớn. Một dự án đã bước sang giai đoạn thương mại, dù cậu chưa công bố danh tính khách hàng.

Sau những trải nghiệm đầu tiên, Martynyuk nhìn nhận khởi nghiệp không chỉ là tạo ra sản phẩm được nhiều người biết đến. Khó khăn lớn hơn nằm ở việc liên tục đưa ra quyết định, chấp nhận rủi ro và tìm được hướng phát triển phù hợp.

Ở tuổi 17, chàng trai từng kiếm 100 USD nhờ trò chơi điện tử đang thử sức với một lĩnh vực mới của ngành AI, nơi thành công không chỉ được đo bằng số người dùng hay vốn đầu tư, mà còn phụ thuộc vào khả năng biến công nghệ thành một hoạt động kinh doanh bền vững.