Hơn 2.000 chuyến bay của Delta Air Lines trên khắp nước Mỹ bị chậm trong ngày 22/11, sau khi sự cố nghiêm trọng làm gián đoạn hoạt động khởi hành, chỉ vài ngày trước khi bước vào cao điểm đi lại dịp Lễ Tạ ơn.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh hàng loạt vụ gián đoạn công nghệ nghiêm trọng ảnh hưởng đến các hãng hàng không, ngân hàng, công ty công nghệ và cơ quan chính phủ Mỹ. Các quan chức khẳng định những sự cố này không liên quan đến nhau và hiện không có bằng chứng cho thấy một cuộc tấn công mạng có phối hợp.

Theo trang theo dõi hàng không FlightAware, tính đến tối 22/11, khoảng 2.091 chuyến bay của Delta, tương đương 61% tổng số chuyến bay theo lịch trình trong ngày, đã bị chậm, trong khi 226 chuyến khác bị hủy.

Trục trặc ảnh hưởng đến một hệ thống tự động được sử dụng để tính toán trọng lượng và cân bằng của máy bay trước khi cất cánh, bao gồm trọng lượng hành khách, hành lý và nhiên liệu. Ban đầu, Delta phải chuyển sang sử dụng các quy trình thủ công để bảo đảm máy bay có thể khởi hành an toàn, đồng thời tiến hành khôi phục hệ thống.

(Ảnh minh hoạ)

Trong tuyên bố, hãng hàng không cho biết: “Chúng tôi cảm ơn khách hàng vì sự kiên nhẫn và cảm ơn đội ngũ nhân viên vì tinh thần làm việc chuyên nghiệp”.

Sau đó, Delta xác nhận hệ thống tự động đã được khôi phục và loại trừ khả năng xảy ra một cuộc tấn công mạng, mặc dù tình trạng chậm chuyến vẫn tiếp diễn. Hãng cho biết khoảng 70% số vụ gián đoạn trong ngày 22/11 xuất phát từ sự cố kỹ thuật này, phần còn lại do thời tiết bất lợi và các yếu tố khác.

Mặc dù nguyên nhân sâu xa vẫn chưa được làm rõ, một thông điệp nội bộ của Delta mà tờ Wall Street Journal thu thập được đã đề cập đến một “sự cố cơ sở dữ liệu” ảnh hưởng đến thông tin xếp hàng hóa lên máy bay. Các nhân viên phụ trách hành lý buộc phải đếm hành lý bằng phương pháp thủ công sau khi mất quyền truy cập vào các hướng dẫn xếp hàng tự động.

Sự gián đoạn lần này xảy ra sau lệnh tạm dừng khởi hành trên toàn quốc vào ngày 13/11, khi một trục trặc trong mạng lưới liên lạc của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) khiến hoạt động khởi hành bị đình chỉ trong hơn bốn giờ. Hơn 12.000 chuyến bay đã bị hủy trong ngày hôm đó.

Các quan chức xác định nguyên nhân sự cố là do một bộ định tuyến (router) mới được lắp đặt, khiến hệ thống mạng bị quá tải.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy đã đổ lỗi cho tình trạng cơ sở hạ tầng lạc hậu của FAA, cho rằng nguyên nhân xuất phát từ nhiều thập kỷ trì hoãn việc nâng cấp. Vài ngày sau đó, United Airlines cũng gặp một sự cố kỹ thuật riêng biệt, khiến hàng trăm chuyến bay bị chậm. Microsoft, JPMorgan Chase và Apple cũng ghi nhận những đợt gián đoạn dịch vụ nghiêm trọng trong cùng khoảng thời gian.