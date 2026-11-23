Từ người hùng từng chủ trì giải cứu 41 công nhân mắc kẹt trong vụ sập đường hầm Silkyara (Ấn Độ), những nhà khoa học tiên phong ứng dụng AI dự báo sạt lở, đến các nghiên cứu nền móng được ứng dụng tại siêu dự án điện gió Hornsea (Anh), tất cả sẽ cùng hội tụ tại Hà Nội dịp 26–27/11 này.

GEOTEC HANOI 2026 sẽ diễn ra vào ngày 26-27/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Những công trình càng hiện đại, càng phức tạp, con người lại càng phải hiểu sâu những gì nằm bên dưới mặt đất. Một tuyến metro có thể được thiết kế với công nghệ tiên tiến nhưng vẫn phải đối mặt với những biến động địa chất khó lường. Một đoàn tàu có thể đạt tốc độ hàng trăm km/h nhưng sự ổn định của nó phụ thuộc rất lớn vào lòng đất phía dưới hoặc xung quanh nó. Ngay cả những turbine điện gió khổng lồ giữa đại dương cũng phải bắt đầu từ bài toán làm thế nào để đứng vững trên nền đất dưới đáy biển với chi phí hợp lý nhất.

Đằng sau những công trình ấy là một thế giới khoa học ít được công chúng biết tới, nơi những nhà nghiên cứu dành hàng chục năm để tìm hiểu những gì mắt thường không thể quan sát.

Khi những rủi ro dưới lòng đất trở thành bài học

Tháng 11/2023, cả thế giới dõi theo cuộc giải cứu 41 công nhân mắc kẹt trong đường hầm Silkyara tại Ấn Độ. Chiến dịch kéo dài 17 ngày trong điều kiện địa chất phức tạp, với sự tham gia của nhiều lực lượng cứu hộ và chuyên gia quốc tế. Trong số đó có GS Arnold Dix, chuyên gia người Australia, khi ấy giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Đường hầm và Không gian ngầm quốc tế (ITA-AITES).

Tham gia chiến dịch với tư cách tình nguyện viên không nhận thù lao, GS Arnold Dix đã góp sức vào nỗ lực giải cứu thành công toàn bộ 41 công nhân. Nhưng điều khiến câu chuyện của ông trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kết quả ấy. Sau hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật, pháp lý và quản trị rủi ro, ông theo đuổi một câu hỏi đáng suy ngẫm: Vì sao những sự cố nghiêm trọng vẫn xảy ra ngay cả khi con người đã sở hữu kiến thức và công nghệ tiên tiến?

Đó cũng là tinh thần bài giảng What the Mountain Does Not Forgive (Những điều tự nhiên không dung thứ) mà giáo sư người Australia sẽ mang đến GEOTEC HANOI 2026, với những bài học về quản trị rủi ro, yếu tố con người và an toàn trong xây dựng công trình ngầm.

Khi trí tuệ nhân tạo tìm cách dự báo trước rủi ro

Nếu GS. Arnold Dix tìm kiếm bài học từ những sự cố thực tế, GS. Gang Zheng, Phó hiệu trưởng Đại học Thiên Tân, Trung Quốc, lại theo đuổi khả năng dự báo rủi ro bằng trí tuệ nhân tạo. Là chuyên gia có nhiều đóng góp trong nghiên cứu công trình ngầm, hố đào sâu và xử lý nền đất yếu, ông từng nhận Giải Nhất Giải thưởng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quốc gia Trung Quốc năm 2019.

Trong điều kiện địa chất luôn phức tạp và khó dự đoán, việc kết hợp dữ liệu quan trắc, mô hình mô phỏng và AI đang mở ra khả năng nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường, dự báo ứng xử của nền đất và hỗ trợ kỹ sư đưa ra quyết định. Tại GEOTEC HANOI 2026, GS Gang Zheng sẽ giới thiệu những tiến bộ trong lĩnh vực này, trong đó có ứng dụng cảnh báo sớm thông minh tại một công trình hố đào ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Trong khi GS Gang Zheng tìm cách nhận diện nguy cơ từ những biến động của công trình, GS Limin Zhang, Trưởng khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, lại mở rộng bài toán ra quy mô cả đô thị.

Hãy hình dung một thành phố có thêm phiên bản số của chính mình, nơi dữ liệu từ vệ tinh, cảm biến và các hệ thống quan trắc được kết nối với mô hình tính toán. Các nhà khoa học có thể theo dõi biến động địa chất, mô phỏng nguy cơ sạt lở, ngập lụt và đánh giá phương án ứng phó trước khi thiên tai xảy ra.

Đó là ý tưởng cốt lõi của công nghệ bản sao số (Digital Twin) mà GS. Limin Zhang sẽ giới thiệu tại Hà Nội. Nhà khoa học từng nhận Giải thưởng Ralph B. Peck của Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ đang góp phần thúc đẩy cách tiếp cận mới: chuyển từ xử lý hậu quả sang chủ động nhận diện và quản lý rủi ro.

Các diễn giả chính và 8 chủ đề tại GEOTEC HANOI 2026.

Sức mạnh nằm dưới những siêu công trình

Không chỉ tìm cách phòng ngừa sự cố, các nhà khoa học còn nỗ lực vượt qua những giới hạn kỹ thuật để hiện thực hóa các công trình ngày càng lớn và phức tạp.

Tại Đại học Oxford, Vương quốc Anh, GS Byron Byrne dành nhiều năm nghiên cứu bài toán làm thế nào để những turbine điện gió khổng lồ đứng vững giữa biển khơi trước tác động liên tục của sóng, gió và dòng chảy? Khi turbine ngày càng lớn, bài toán không đơn giản là làm móng chắc hơn, mà còn phải hiểu chính xác tương tác giữa nền đất và móng công trình trước các chu kỳ tải trọng kéo dài nhiều thập kỷ.

GS. Byron Byrne từng dẫn dắt dự án PISA, phát triển phương pháp thiết kế mới cho móng cọc đơn đường kính lớn của turbine điện gió ngoài khơi. Kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng tại nhiều dự án điện gió thực tế trong đó có siêu dự án Hornsea (Anh), minh chứng cho khả năng chuyển hóa tri thức khoa học thành giải pháp kỹ thuật có giá trị kinh tế.

Nếu những turbine điện gió cần nền móng vững chắc để chống chọi với sóng biển, thì với đường sắt tốc độ cao, sự ổn định của nền đường cũng là yếu tố quyết định an toàn vận hành. Đây là lĩnh vực nghiên cứu của GS Tatsuya Ishikawa, Đại học Hokkaido, Nhật Bản, người từng có khoảng 15 năm làm việc tại Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản, bao gồm thời gian công tác tại Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Đường sắt Nhật Bản.

Kết hợp kinh nghiệm thực tiễn với nghiên cứu khoa học, ông tập trung vào các giải pháp kiểm soát biến dạng nền đường, nâng cao độ ổn định và khả năng chống chịu lâu dài của hệ thống đường sắt. Những nghiên cứu ấy, cũng như các thành tựu của GS Byron Byrne, cho thấy địa kỹ thuật không chỉ quyết định độ an toàn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư và tuổi thọ công trình.

Đây cũng là những vấn đề Việt Nam cần đặc biệt quan tâm khi thúc đẩy phát triển đường sắt tốc độ cao, công trình ngầm và năng lượng tái tạo trên biển.

Cuộc gặp gỡ của những bộ óc khủng hàng đầu thế giới và những bài toán lớn thực tiễn ở Việt Nam

Các diễn giả khách mời tại GEOTEC HANOI 2026.

Điều đáng chú ý tại GEOTEC HANOI 2026 - Hội nghị quốc tế uy tín về Địa kỹ thuật không đơn thuần là sự xuất hiện của những tên tuổi học thuật nổi tiếng. Đó còn là cuộc gặp gỡ giữa những cách tiếp cận khác nhau đối với các thách thức chung của ngành xây dựng.

Những người từng trực tiếp tham gia giải quyết các sự cố hạ tầng sẽ trao đổi cùng các nhà nghiên cứu AI, chuyên gia công nghệ đào hầm, thiết kế nền móng và đường sắt tốc độ cao. Từ kinh nghiệm thực tiễn đến những kết quả mới nhất trong phòng thí nghiệm, mỗi góc nhìn đều có thể đóng góp vào lời giải cho những công trình ngày càng phức tạp.

Diễn ra trong 2 ngày 26–27/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, GEOTEC HANOI 2026 quy tụ 8 diễn giả nổi tiếng giảng bài nổi bật, 3 diễn giả khách mời đặc biệt, cùng đông đảo nhà khoa học, chuyên gia kỹ thuật quốc tế. Đáng chú ý, nhiều diễn giả là những tên tuổi có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành địa kỹ thuật và công trình ngầm thế giới, với các công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng cao và những giải thưởng khoa học danh giá.

Có thể kể đến, GS Xiangsheng Chen, Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc, từng chủ trì hơn 60 dự án kỹ thuật trọng điểm quốc gia và nhận 3 Giải thưởng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quốc gia Trung Quốc; GS David M. Potts của Imperial College London, với hơn 450 ấn phẩm khoa học, từng được vinh danh thực hiện Bài giảng Rankine uy tín của ngành địa kỹ thuật. Bên cạnh đó là những tên tuổi được giới khoa học quốc tế ghi nhận như GS Limin Zhang với Giải thưởng Ralph B. Peck và Bài giảng Lacasse, hay GS Erol Tutumluer, được Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ (ASCE) vinh danh là Thành viên Ưu tú năm 2025.

Đây là kỳ tổ chức thứ sáu của GEOTEC HANOI theo định kỳ 3 năm một lần, đánh dấu hành trình 15 năm phát triển của diễn đàn khoa học được khởi xướng và chủ trì bởi Tập đoàn FECON và Hội cơ học đất địa kỹ thuật công trình Việt Nam từ năm 2011. Sự hội tụ lần này càng có ý nghĩa khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng quy mô lớn, từ mạng lưới metro, đường sắt tốc độ cao đến các công trình năng lượng, hạ tầng ven biển và điện gió ngoài khơi. Những kinh nghiệm quốc tế không chỉ mở rộng cơ hội trao đổi học thuật mà còn góp phần đưa các thành tựu KHCN trên thế giới vào giải các bài toán thực tiễn của Việt Nam đảm bảo cùng một lúc 5 mục tiêu: Hiện đại, an toàn, chi phí hợp lý, năng suất cao và bền vững.