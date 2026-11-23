Củ sạc Ugreen Nexode Pro với kết nối Wi-Fi và màn hình tích hợp.

Không chỉ sạc nhanh hay nhiệt độ ổn định, nhiều người dùng hiện nay có nhu cầu theo dõi công suất thực tế, tinh chỉnh chế độ sạc cho từng thiết bị. Đó là lý do một số củ sạc đã tích hợp màn hình, kể cả Wi-Fi hay Bluetooth, để kết nối và giám sát quá trình sạc từ xa.

Ugreen áp dụng xu hướng này trên mẫu Nexode Pro 160 W X776. Thiết bị sở hữu cáp rút tích hợp, nhiều cổng kết nối, màn hình hiện thông số cùng khả năng kết nối smartphone nhờ Wi-Fi và Bluetooth.

Nếu như màn hình không còn lạ lẫm trên củ sạc, khả năng điều khiển từ xa lại khá mới mẻ. Ứng dụng Ugreen Connect hỗ trợ theo dõi công suất, điện áp và dòng điện cho từng cổng. Các thông số được hiển thị theo thời gian thực và biểu đồ (tối đa 12 tiếng), giúp hiểu rõ mức điện và giai đoạn nạp năng lượng.

Thiết bị cung cấp 4 chế độ gồm sạc thích ứng, sạc nhiệt độ thấp, ưu tiên cổng sạc và tùy chỉnh công suất từng cổng. App cũng cho phép hẹn giờ tắt và điều chỉnh giao thức sạc.

Khả năng hẹn giờ và bật/tắt từng cổng có thể hữu ích trong một số trường hợp. Ví dụ, khi một thiết bị sạc đầy hoặc muốn khởi động lại phụ kiện như webcam, người dùng có thể tắt cổng sạc từ xa mà không cần rút cáp vật lý.

Ứng dụng Ugreen còn hỗ trợ chỉnh độ sáng, hẹn giờ tắt màn hình và đổi giao diện đồng hồ khi củ sạc ở trạng thái chờ. Tất nhiên, sản phẩm vẫn hoạt động mà không cần app nhưng chỉ có thể xem và chỉnh chế độ cơ bản.

Kết hợp nhiều tính năng khiến củ sạc có kích thước khá lớn.

Củ sạc Ugreen còn tích hợp cáp rút USB-C dài 70 cm. Dây cáp có thể uốn cong, lực kéo rút vừa phải nên khá dễ thao tác. Công suất tối đa của sợi cáp là 140 W, đáp ứng nhiều thiết bị kể cả laptop cỡ lớn.

Ngoài cáp rút, sản phẩm có 2 cổng USB-C (công suất tối đa 140 W và 100 W), một cổng USB-A tối đa 22,5 W. Khi cắm đồng thời nhiều thiết bị, củ sạc tự động chia dòng điện với tổng công suất 160 W. Cần lưu ý nếu cắm cả 4 thiết bị, 2 cổng USB-C2 và USB-A chỉ có tổng công suất 15 W, trong khi cổng USB-C1 và cáp rút vẫn giữ tối đa 70 W mỗi cổng.

Nhờ công nghệ GaN, củ sạc giữ mức nhiệt ổn định. Nhiệt độ hoạt động không quá khó chịu khi chạm tay vào, bộ xử lý sẽ tự động hạ dòng điện khi phát hiện nguy cơ quá nhiệt.

Thiết kế cáp rút với màn hình, nhiều cổng kết nối cũng tạo ra một số hạn chế trong thiết kế. Sản phẩm nặng khoảng 310 g, khá lớn dày nên có thể chiếm diện tích các ổ cắm lân cận. Thiết kế cáp rút, chân cắm dẹt cũng làm tăng nguy cơ rơi sạc nếu không cẩn thận.

Giao diện quản lý và cài đặt sạc trên smartphone.

Trên thị trường, Anker Prime 160 W A2687 cũng tích hợp màn hình, hỗ trợ điều khiển từ xa bằng Bluetooth với 3 cổng USB-C. Dù vậy, phạm vi phủ sóng của Bluetooth hẹp hơn Wi-Fi. Đổi lại, sản phẩm Anker nhỏ gọn hơn với giá khoảng 2,7-3 triệu đồng. Model từ Ugreen có giá niêm yết 2,7 triệu đồng.

Ở phân khúc trạm sạc, Anker Prime Charger 250 W A2345 trang bị cả Wi-Fi, Bluetooth cùng 6 cổng kết nối. Dù vậy, cần lưu ý đây là trạm sạc để bàn với dây nguồn nối dài, kích thước lớn nên kém cơ động hơn sạc Ugreen.

Nếu ưu tiên sạc truyền thống, các model từ Anker, Baseus hay chính Ugreen đều có công suất tương đương với giá rẻ hơn, phù hợp khi chỉ muốn sạc đơn thuần và không quan tâm thông số. Trong khi đó, model Ugreen có thể đáng cân nhắc cho người sở hữu nhiều thiết bị, cần sự ngăn nắp và muốn kiểm soát công suất chặt chẽ.