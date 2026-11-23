Việt Nam sắp có thêm một nhà máy điện rác quy mô lớn với tổng vốn đầu tư khoảng 1.150 tỷ đồng đặt tại TP.HCM. Dự án do BIWASE triển khai trong Khu liên hợp xử lý chất thải BIWASE E.T.S, phường Chánh Phú Hòa, ghi nhận tiến độ thi công đáng chú ý khi phần lớn hạng mục đã gần hoàn tất chỉ sau hơn 16 tháng kể từ ngày khởi công.

Được khởi công từ ngày 26/6/2025, nhà máy có quy mô công suất phát điện theo quy hoạch là 24 MW. Trong giai đoạn đầu, dự án triển khai tổ máy công suất 12 MW với năng lực xử lý dự kiến khoảng 500 tấn rác mỗi ngày.

Theo thông tin cập nhật đến giữa tháng 11/2026, nhiều hạng mục trọng yếu đã đạt từ 95-100% khối lượng thi công. Để bám sát tiến độ, công trường từng huy động gần 500 kỹ sư và công nhân thuộc khoảng 14 nhà thầu cùng tham gia xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Việt Nam sắp có thêm một nhà máy điện rác quy mô lớn với tổng vốn đầu tư khoảng 1.150 tỷ đồng đặt tại TP.HCM.

Các đơn vị thi công được phân công theo từng khu vực và hạng mục chuyên môn gồm xây dựng, lắp đặt lò đốt, lò hơi, hệ thống phát điện và xử lý môi trường. Việc điều phối nhiều nhà thầu hoạt động đồng thời trên cùng một công trường được đánh giá là thách thức đáng kể, bởi chỉ cần một thiết bị chậm lắp đặt cũng có thể kéo theo sự chậm trễ của các công đoạn đấu nối đường ống, kéo cáp điện và hoàn thiện hệ thống liên quan.

Ông Nguyễn Văn Công, Giám sát trưởng công trường, cho biết việc phối hợp giữa các nhà thầu là một trong những khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai dự án.

Về tiến độ chi tiết, phần xây dựng và kết cấu bao che nhà turbine hiện đã hoàn thành 98%. Tổ máy turbine, hộp số và máy phát điện đạt khoảng 95% khối lượng lắp đặt, trong khi hệ thống đường ống kết nối lò hơi với hệ thống xử lý khí cũng thuộc nhóm hạng mục hoàn thành từ 95-100%.

Tại khu vực lò đốt, phần xây dựng thô đã hoàn tất, công tác lắp đặt thiết bị lò đốt đạt 87%, còn vỏ lò cùng quạt cấp oxy đạt khoảng 95%. Toàn bộ thiết bị chính phục vụ cho lò đốt, lò hơi và nhà turbine đều đã được vận chuyển đến công trường để lắp đặt.

Dự án sử dụng nhiều thiết bị công nghệ từ các nhà cung cấp quốc tế, trong đó turbine phát điện do Siemens cung cấp, lò đốt ứng dụng công nghệ CNIM Martin và nồi hơi do ISGEC cung cấp. Theo thông tin công bố ngày 18/11/2026, tổ máy phát điện công suất 12 MW đang được hoàn thiện những công đoạn cuối cùng nhằm hướng tới mục tiêu vận hành vào tháng 1/2027.

Đây không phải là dự án đầu tiên của BIWASE trong lĩnh vực xử lý rác kết hợp phát điện. Trước đó, doanh nghiệp này đã đưa một nhà máy đốt rác phát điện công suất 5 MW vào sử dụng từ ngày 12/1/2024. Như vậy, tổ máy 12 MW của dự án mới có công suất lớn gấp 2,4 lần so với nhà máy trước đó.

Đặt trong tương quan với một số dự án điện rác lớn khác tại Việt Nam, tiến độ thi công của BIWASE tương đối nhanh, dù quy mô xử lý rác trong giai đoạn đầu nhỏ hơn đáng kể.