Các sản phẩm của sinh viên góp phần hiện thực hoá Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Từ ý tưởng đến sản phẩm thực tiễn

Vòng chung khảo cuộc thi IoT Applications 2026 quy tụ 19 đội thi đến từ 4 trường đại học, trong đó Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) có 7 đội tham gia. Thay vì chỉ trình bày ý tưởng trên giấy, các đội đưa sản phẩm đến không gian triển lãm, trực tiếp trình diễn tính năng và trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

Tại cuộc thi, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, HNUE giành 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Danh dự. Các sản phẩm đạt giải tập trung vào những vấn đề gần gũi với đời sống, như theo dõi điều kiện thời tiết, kiểm soát chất lượng không khí, hỗ trợ chăm sóc cây trồng.

Nhóm sinh viên giành giải Nhất tại cuộc thi. Ảnh: ND

Giành giải Nhất, sản phẩm “Thiết bị giám sát và theo dõi thời tiết” của đội TECH xuất phát từ nhu cầu theo dõi các điều kiện thời tiết một cách chủ động. Bằng việc kết hợp kiến thức điện tử, lập trình và công nghệ kết nối, nhóm sinh viên xây dựng thiết bị có khả năng thu thập, hiển thị dữ liệu thời tiết. Hướng tiếp cận này có thể phục vụ hoạt động quan sát môi trường, giáo dục và cung cấp thông tin cho một số nhu cầu sản xuất, sinh hoạt.

Trong khi đó, đội Phoenix IoT lựa chọn vấn đề chất lượng không khí với sản phẩm “Thiết bị đo chất lượng không khí xách tay tích hợp giám sát từ xa IoT”, giành giải Nhì. Sản phẩm hướng đến khả năng đo đạc và theo dõi dữ liệu chất lượng không khí từ xa, giúp người sử dụng có thêm thông tin về môi trường tại nơi học tập, làm việc và sinh hoạt. Điểm đáng chú ý của ý tưởng là đưa một vấn đề vốn thường được tiếp cận qua các chỉ số chuyên môn thành nhu cầu có thể quan sát, theo dõi bằng thiết bị cụ thể.

Một hướng ứng dụng khác là nông nghiệp. Với sản phẩm “Bác sĩ khám bệnh cho cây trồng”, đội DNH HNUE đạt giải Ba. Từ nhu cầu nhận diện và phát hiện bệnh trên cây, nhóm phát triển ý tưởng ứng dụng công nghệ hỗ trợ người trồng cây quan sát, nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường. Sản phẩm cho thấy các vấn đề trong sản xuất nông nghiệp cũng có thể trở thành đề tài nghiên cứu, sáng tạo của sinh viên kỹ thuật.

Bên cạnh ba sản phẩm đạt giải cao, cuộc thi còn giới thiệu nhiều ý tưởng có phạm vi ứng dụng đa dạng như hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai ứng dụng AIoT, buồng sinh trưởng thực vật thông minh, mô hình phân loại sản phẩm bằng điện toán biên, các giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và cảnh báo té ngã cho người cao tuổi. Sự đa dạng về đề tài cho thấy khả năng kết hợp Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số trong giải quyết những bài toán cụ thể.

Điểm chung của các sản phẩm là xuất phát từ việc nhận diện nhu cầu thực tế, sau đó lựa chọn kiến thức và công nghệ phù hợp để xây dựng giải pháp. Quá trình này đòi hỏi sinh viên ngoài việc nắm được nguyên lý kỹ thuật, còn phải biết thiết kế, lập trình, tích hợp các thành phần, thử nghiệm và điều chỉnh sản phẩm. Việc trực tiếp giới thiệu, trình diễn và bảo vệ ý tưởng trước ban giám khảo cũng là dịp để các đội rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và phản biện.

IoT Applications 2026 do Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Thủy lợi và Đại học Phenikaa tổ chức. Trong khuôn khổ chương trình, Tập đoàn SPRIX INC (Nhật Bản) triển khai hoạt động đánh giá năng lực lập trình trực tuyến cho sinh viên và ký kết hợp tác với HNUE.

Phát huy thế mạnh đào tạo trong bối cảnh mới

Kết quả tại IoT Applications 2026 là một trong những biểu hiện cụ thể của hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ. Với 55 năm hình thành và phát triển, khoa có truyền thống đào tạo giáo viên Công nghệ, giáo dục STEM. Trên nền tảng đó, đơn vị đang từng bước mở rộng hoạt động đào tạo và nghiên cứu theo hướng ứng dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ và giáo dục trong giai đoạn mới.

Sinh viên thuyết trình về sản phẩm với đại biểu. Ảnh: ND

Đặc thù của đào tạo trong lĩnh vực sư phạm kỹ thuật là sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành và phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục. Người học không chỉ cần hiểu nguyên lý vận hành của thiết bị hay công nghệ mà còn phải có khả năng thiết kế, triển khai và hướng dẫn người khác tiếp cận kiến thức.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đặt ra yêu cầu đổi mới hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tăng cường khả năng ứng dụng tri thức vào thực tiễn.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng của phát triển đất nước, việc tổ chức những sân chơi học thuật như IoT Applications là một hình thức đưa hoạt động nghiên cứu, sáng tạo đến gần hơn với sinh viên, tạo môi trường để người học thử nghiệm ý tưởng và đánh giá khả năng ứng dụng của sản phẩm.

Có thể thấy, yêu cầu đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ ngày càng gắn với khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn. Với sinh viên sư phạm, yêu cầu này còn mở rộng đến năng lực đưa kiến thức khoa học, công nghệ vào hoạt động dạy học, góp phần đổi mới giáo dục STEM trong trường học phổ thông.