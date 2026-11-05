Tiếp sức nhà nông

Ngày 26/3/2026, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, các cấp, ngành liên quan đã triển khai nhiều giải pháp để các chính sách đến với nhà đầu tư, trong đó nổi bật là chính sách hỗ trợ kinh phí mua cây giống mắc ca, hạt dẻ, hồng giòn.

Đại diện các cơ quan, đơn vị hỗ trợ người dân xã Đồng Đăng trồng cây mắc ca

Bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan xây dựng và ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện các chính sách tại Nghị quyết 02; tổ chức tập huấn và các đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm trồng cây mắc ca cho lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các xã, phường trên địa bàn tỉnh; kiểm tra thực tế việc triển khai các chính sách hỗ trợ tại các xã, phường…

Ở cơ sở, 65/65 xã, phường tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nhà đầu tư các nội dung liên quan đến Nghị quyết 02, trong đó có chính sách hỗ trợ cây giống. Hội Hoan là một trong những xã có kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cây giống cao nhất trên địa bàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn xã có 94 hộ đăng ký hỗ trợ cây mắc ca giống với diện tích 83,5 ha, UBND xã đã hoàn thành việc thẩm định hồ sơ phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 42 hộ với diện tích gần 35 ha. Ông Hoàng Quốc Định, thôn Quảng Lộng cho biết: Sau khi được tuyên truyền cũng như học tập kinh nghiệm thực tế, gia đình tôi đã đăng ký và làm thủ tục tiếp cận chính sách hỗ trợ cây giống theo Nghị quyết số 02. Đến nay, gia đình tôi được phê duyệt hỗ trợ trồng mắc ca với diện tích 2,47 ha.

Có được kết quả trên, chính quyền xã Hội Hoan đã đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết 02. Ông Đinh Long Xuyên, Chủ tịch UBND xã cho biết: UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện; thành lập 3 đoàn công tác trực tiếp đến 23/23 thôn để phổ biến chính sách với 1.175 lượt người tham dự. Xã cũng phối hợp tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền, tập huấn, hội thảo khoa học với 210 lượt người tham gia; tổ chức 1 đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm trồng cây mắc ca và tổ chức chương trình “Ngày cuối tuần cùng nông dân” hỗ trợ người dân trồng cây mắc ca kết hợp tuyên truyền chính sách tại 4 thôn với gần 400 lượt người hưởng ứng.

Tương tự, để chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 02 đến với người dân, cấp ủy, chính quyền phường Kỳ Lừa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung liên quan. Bà Lã Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Đến nay, UBND phường đã phê duyệt hỗ trợ cây giống mắc ca, hạt dẻ, hồng giòn cho 33 hộ với diện tích 17,7 ha, hiện người dân tiếp tục đăng ký.

Điều 5 Nghị quyết số 02 quy định cụ thể chính sách hỗ trợ kinh phí mua cây giống trồng cây mắc ca, cây hồng nhật (hồng giòn Fuyu, Jiro), cây dẻ lấy hạt: Hỗ trợ 100% kinh phí mua cây giống trồng cây mắc ca không quá 30 triệu đồng/ha; hỗ trợ 100% kinh phí mua cây giống trồng cây hồng nhật (hồng giòn Fuyu, Jiro) không quá 60 triệu đồng/ha; hỗ trợ 100% kinh phí mua cây giống trồng cây dẻ lấy hạt không quá 35 triệu đồng/ha…

Không chỉ 2 phường, xã kể trên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, đơn vị liên quan, việc triển khai chính sách hỗ trợ cây giống mắc ca, hạt dẻ, hồng giòn theo Nghị quyết 02 tại nhiều xã, phường khác trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Đến cuối tháng 10/2026, toàn tỉnh có 1.273 tổ chức, hộ dân đăng ký hỗ trợ kinh phí mua cây giống mắc ca, hạt dẻ, hồng giòn với diện tích trên 900 ha. Trong đó 476 tổ chức, hộ dân được phê duyệt chấp thuận với diện tích 419 ha. Diện tích đã trồng khoảng 200 ha. Hiện nay các tổ chức, hộ dân đang tiếp tục đăng ký tham gia hỗ trợ cây giống theo chính sách này.

Chính sách hỗ trợ cây giống theo Nghị quyết 02 đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét. Việc đưa các cây trồng chủ lực mới vào sản xuất không chỉ mở thêm cơ hội phát triển cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn mà còn góp phần nâng cao giá trị ngành nông nghiệp của tỉnh.