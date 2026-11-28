Dòng nước cuồn cuộn đổ xuống khu vực chung cư. Clip: Trương Định

Dòng nước từ trên núi cuồn cuộn đổ xuống đường nội bộ khu chung cư nhà ở xã hội tại phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) gây ngập cục bộ trong chiều 28/11. Ảnh: Trương Định

Tuyến đường Tây Sơn, đoạn qua hai phường Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc, bị ngập sâu, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Trương Định

Một chiếc xe máy bị chết máy giữa đoạn đường ngập sâu, người điều khiển phải nhờ người dân hỗ trợ đưa phương tiện qua vùng nước. Ảnh: Trương Định.

Người và phương tiện chật vật vượt qua đoạn đường ngập sâu, chiếc xe máy gần như chìm trong biển nước.

Lực lượng chức năng có mặt trên tuyến đường bị ngập sâu để dựng chốt cảnh báo, phân luồng và điều tiết giao thông, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Nước dâng cao tràn vào khu dân cư, gây ngập nhiều khu vực. Lực lượng chức năng đã rào chắn, cảnh báo người dân. Ảnh: Trương Định

Những con hẻm trên đường Tây Sơn dẫn vào các khu dân cư bị ngập sâu. Ảnh: Trương Định

Lực lượng quân đội được huy động vào các khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân. Ảnh: Trương Định

Giữa dòng nước lũ chảy xiết, một xe chữa cháy được điều động chắn ngang đường, hỗ trợ người dân giao thông qua lại. Ảnh: Trương Định.

Người dân thu dọn cây cối, các vật sắc nhọn bị nước lũ cuốn trôi xuống đường, nhằm bảo đảm an toàn. Ảnh: Trương Định

Người dân bì bõm lội qua tuyến đường bị ngập. Ảnh: Trương Định

Ảnh: Trương Định