Gỡ vướng pháp lý, khơi thông nguồn lực đất đai ven biển

Sáng 28/11, tại lễ tái khởi động tổ hợp dự án Khu đô thị du lịch biển DAP, DAP 1 và DAP 2 ở phường Ngũ Hành Sơn, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, phấn đấu khởi công dự án vào ngày 30/4/2027.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu các sở, ngành chủ động phối hợp với doanh nghiệp xử lý những vướng mắc còn lại của dự án.

Tổ hợp ba dự án có quy mô 39ha, nằm trên trục đường ven biển Trường Sa, tiếp giáp bãi biển Non Nước và ba tuyến đường Trường Sa, Võ Quý Huân, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tuy nhiên, do những vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục pháp lý, các dự án phải gián đoạn trong nhiều năm.

Ông Hưng cho biết thời gian qua, thành phố đã rà soát quy hoạch, bổ sung tổ hợp ba dự án vào danh mục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết số 29 của Quốc hội và Nghị định số 147 của Chính phủ.

Đây là cơ sở để các cơ quan chức năng và chủ đầu tư tiếp tục xử lý những vướng mắc còn lại, hoàn thiện hồ sơ, đưa nguồn lực đất đai vào phục vụ phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và UBND phường Ngũ Hành Sơn phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, hướng dẫn cụ thể từng thủ tục, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải sớm báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Chủ đầu tư cần chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu chuẩn bị hồ sơ, thiết kế và kế hoạch triển khai. Các phần việc cần được thực hiện song song với quá trình xử lý thủ tục để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư.

Khi đủ điều kiện khởi công, việc thi công phải tuân thủ quy hoạch được duyệt, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tiến độ phần việc của mình.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng chủ đầu tư thực hiện nghi thức tái khởi động tổ hợp ba dự án du lịch biển DAP, DAP 1 và DAP 2.

Ông Hưng nhìn nhận Đà Nẵng đang mở rộng các động lực tăng trưởng với Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, du lịch, dịch vụ tiếp tục giữ vai trò quan trọng.

Thành phố cần thêm những sản phẩm du lịch chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách, nhà đầu tư và đội ngũ chuyên gia trong, ngoài nước đến làm việc tại Đà Nẵng.

Với lợi thế nằm trên trục ven biển Ngũ Hành Sơn, gần danh thắng Ngũ Hành Sơn, sông Cổ Cò và phố cổ Hội An, tổ hợp có điều kiện phát triển các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và dịch vụ chất lượng cao.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng chủ đầu tư lựa chọn phương án kiến trúc hài hòa với cảnh quan, giữ gìn môi trường ven biển, góp phần nâng cao chất lượng du lịch, dịch vụ của Đà Nẵng.

Tính lại hướng phát triển dự án, dành 3ha làm không gian công cộng

Bà Phạm Xuân Thủy, đại diện chủ đầu tư Công ty TNHH DAP, DAP 1 và DAP 2, chia sẻ ngay khi hình thành, các dự án đã được định hướng phát triển thành tổ hợp đô thị du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp, khai thác lợi thế của biển Non Nước và danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Bà Phạm Xuân Thủy chia sẻ về quá trình tháo gỡ những vướng mắc pháp lý để tái khởi động tổ hợp dự án sau nhiều năm gián đoạn.

Tuy nhiên, những khó khăn về cơ chế, chính sách và thủ tục pháp lý qua các thời kỳ khiến quá trình triển khai bị gián đoạn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp mà còn khiến một quỹ đất có giá trị ven biển chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng.

Trong quá trình Đà Nẵng rà soát, tháo gỡ khó khăn cho hơn 2.000 dự án, cơ sở nhà đất trên địa bàn, tổ hợp DAP từng bước được tháo gỡ những nút thắt pháp lý quan trọng, xác lập lộ trình hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Với doanh nghiệp, việc tái khởi động lần này không chỉ là tiếp tục thực hiện những dự án đã hình thành nhiều năm trước, mà còn là cơ hội nghiên cứu lại phương án quy hoạch, kiến trúc và sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển mới của thành phố.

Bà Thủy đặt vấn đề khi Đà Nẵng phát triển Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, tổ hợp DAP cần được đầu tư như thế nào để không chỉ mang lại hiệu quả kinh doanh mà còn đóng góp những giá trị khác biệt cho thành phố.

Việc từng bước tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho tổ hợp dự án mở ra cơ hội khai thác quỹ đất ven biển có giá trị.

Bên cạnh hệ thống khách sạn, căn hộ cao cấp, biệt thự nghỉ dưỡng, chủ đầu tư định hướng phát triển các không gian hội nghị, thương mại, ẩm thực, nghệ thuật và giải trí, đáp ứng nhu cầu của du khách, doanh nhân, nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế.

Đáng chú ý, chủ đầu tư định hướng phát triển bãi tắm kết hợp công viên công cộng quy mô 3ha ở phía Bắc tổ hợp dự án. Đây sẽ là không gian mở hướng biển, phục vụ người dân và du khách tham quan, vui chơi, tập luyện thể thao và tham gia các hoạt động văn hóa.

"Một dự án có giá trị không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư, chất lượng công trình hay hiệu quả kinh doanh, mà còn phải được đánh giá bằng những giá trị mà dự án đó mang lại cho cộng đồng và sự phát triển lâu dài của địa phương", bà Thủy nói.

Trước yêu cầu về tiến độ của lãnh đạo thành phố, chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực tài chính, nhân sự, huy động các đối tác có năng lực trong và ngoài nước, phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện những thủ tục pháp lý còn lại.

Khi hoàn thành, tổ hợp dự án sẽ tạo thêm việc làm, đóng góp nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch và góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại Đà Nẵng.