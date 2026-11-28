Phân vùng khu đô thị mới Đại Kim, phường Định Công, thành phố Hà Nội (Ảnh: Ủy ban nhân dân phường Định Công cung cấp)

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng và tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài trên địa bàn phường Định Công, thành phố Hà Nội, đang chịu áp lực lớn về tiến độ hoàn thành theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Tuy nhiên, quá trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đang gặp khó khăn do vướng mắc trong việc xác định chỉ tiêu khống chế quy mô dân số và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng.

Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mới xác lập các chỉ tiêu định hướng chung cho toàn phân khu, việc Sở Xây dựng Hà Nội kịp thời hướng dẫn phương pháp xác định quy mô dân số trên cơ sở năng lực chịu tải thực tế của hạ tầng có ý nghĩa quan trọng, góp phần tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ sở để địa phương và chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án.

Chủ đầu tư mong muốn sớm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án

Việc sớm hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân phường Định Công.

Tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống dân sinh, góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông trong khu vực. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đưa công trình vào phục vụ nhân dân là yêu cầu cấp thiết.

Ngày 1/6/2026, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký Văn bản số 2484/UBND-ĐT, đồng ý gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến hết tháng 7/2026; đồng thời giao Ủy ban nhân dân phường Định Công khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hướng dẫn chủ đầu tư lập, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Tiếp đó, tại Thông báo số 622/TB-VP ngày 13/7/2026, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục yêu cầu hoàn thành thủ tục điều chỉnh quy hoạch ngay trong tháng 7/2026.

Thực hiện các chỉ đạo của thành phố, Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội (HANHUD) đã chủ động phối hợp chính quyền địa phương, đồng thời có các văn bản đề xuất tháo gỡ những khó khăn liên quan công tác giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về quá trình triển khai dự án, ông Nguyễn Trung Hậu, Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội (HANHUD), đại diện nhà đầu tư, cho biết: “Chúng tôi nhận thức rõ yêu cầu về tiến độ mà Ủy ban nhân dân thành phố đã đặt ra đối với dự án, nhất là việc sớm hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với khu vực, vì vậy doanh nghiệp rất mong muốn các công việc liên quan được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ và đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, Công ty đã có Văn bản số 212/CV-HANHUD/2026 ngày 1/6/2026 và Văn bản số 313/CV-HANHUD/2026 ngày 13/7/2026 gửi Ủy ban nhân dân phường Định Công, đề nghị phối hợp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, trong đó có việc ban hành thông báo thu hồi đất, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Chúng tôi xác định đây là một trong những điều kiện quan trọng để có thể tổ chức thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Bên cạnh đó, công tác điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cũng là nội dung mà doanh nghiệp đang rất quan tâm. Công ty mong muốn được phối hợp chặt chẽ với chính quyền phường trong việc tổ chức niêm yết công khai, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư đối với hồ sơ điều chỉnh tại 10 ô đất, gồm các ô có ký hiệu 3BT, 8BT, 2NO, 5BT, 9NO, 1HH, 4NO, 6NT, 17NT và 21NO.

Việc hoàn thành các bước lấy ý kiến và thủ tục quy hoạch có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định. Chúng tôi mong muốn nhận được sự hướng dẫn cụ thể, kịp thời của các cơ quan chuyên môn và sự phối hợp của chính quyền địa phương để những khó khăn phát sinh được giải quyết, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tiến độ dự án, quy định pháp luật và lợi ích của cộng đồng dân cư”.

Trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư, ngày 14/7/2026, Ủy ban nhân dân phường Định Công ban hành Thông báo số 461/TB-UBND, tổ chức niêm yết công khai và phát phiếu lấy ý kiến người dân tại 10 tổ dân phố, từ Tổ 13 đến Tổ 22, với thời hạn lấy ý kiến từ 20 đến 30 ngày.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát hồ sơ chuyên môn để giải quyết các bước tiếp theo, chính quyền phường Định Công phát sinh vướng mắc về cơ sở pháp lý và chuyên môn quy hoạch. Trọng tâm của vấn đề là chưa xác định được chỉ tiêu phân bổ dân số chính thức cho ô quy hoạch D3, trong khi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá khả năng đáp ứng của toàn bộ hệ thống hạ tầng.

Vướng mắc quy mô dân số và khoảng trống trong phân bổ quy hoạch

Khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, thành phố Hà Nội.

Tại Báo cáo số 1903/UBND-KTHTĐT ngày 22/7/2026 và Báo cáo số 322/BC-UBND ngày 19/8/2026 gửi Ủy ban nhân dân thành phố cùng các sở, ngành, ông Nguyễn Sỹ Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Định Công, đã chỉ rõ những bất cập trong quá trình xem xét điều chỉnh quy hoạch.

Theo phương án đề xuất của Công ty HANHUD, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sẽ làm tăng thêm 5.025 người. Trong khi đó, theo Quy hoạch phân khu H2-3 tỷ lệ 1/2.000 được phê duyệt tại Quyết định số 6665/QĐ-UBND, chỉ tiêu khống chế dân số tối đa tại ô quy hoạch D3 là 20.270 người.

Qua rà soát bước đầu, tổng dân số hiện trạng và dân số tại các dự án đã, đang triển khai trong ô D3 hiện đạt khoảng 25.775 người, vượt chỉ tiêu khống chế 5.505 người. Nếu tiếp tục xem xét phương án tăng thêm 5.025 người theo đề xuất của chủ đầu tư, yêu cầu đặt ra là phải có căn cứ khoa học và pháp lý để đánh giá khả năng dung nạp của khu vực.

Thực tế này cho thấy khó khăn không chỉ nằm ở riêng dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng. Theo phân tích của lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Định Công, việc chưa có chỉ tiêu phân bổ dân số chính thức cho ô D3 đang ảnh hưởng đến quá trình xem xét, giải quyết các dự án cũ trên địa bàn.

Bởi lẽ, khi chưa xác định được quy mô dân số làm căn cứ, địa phương không thể đánh giá đầy đủ khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và bãi đỗ xe, cũng như hạ tầng xã hội. Đây là những yếu tố có quan hệ trực tiếp với quy mô dân số và chất lượng phát triển đô thị. Nếu chưa làm rõ khả năng đáp ứng của hạ tầng, việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sẽ thiếu cơ sở cần thiết.

Đáng chú ý, qua rà soát hệ thống hạ tầng giáo dục hiện hữu, khu vực có 3,3 ha đất trường tiểu học, trung học cơ sở và 2,05 ha đất mầm non. Theo ông Nguyễn Sỹ Phong, các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập theo QCVN 01:2021/BXD và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT.

Một buổi học ngoài trời của học sinh Trường tiểu học Định Công, phường Định Công, Hà Nội.

Tuy nhiên, khả năng đáp ứng của hệ thống trường học không đồng nghĩa với việc khu vực đương nhiên đủ điều kiện để tiếp nhận thêm dân số. Muốn xem xét điều chỉnh quy mô dân số, cần đánh giá tổng thể, đồng bộ các tiêu chí hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, trong đó năng lực chịu tải thực tế của từng hệ thống phải được xác định cụ thể.

Tìm hiểu cơ sở quy hoạch của khu vực cho thấy, vướng mắc tại phường Định Công xuất phát từ khoảng cách giữa chỉ tiêu định hướng ở quy mô phân khu và yêu cầu xác định cụ thể tại từng ô quy hoạch.

Ngày 13/5/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 theo Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đồ án, Phân khu B3, tương ứng Phân khu H2-3, được dự báo có quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 560.000 người, tăng khoảng 137.090 người.

Trên cơ sở định hướng này, tại Văn bản số 5292/QHKT-QKĐ ngày 31/7/2026 do Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Trần Quang Tuyên ký và tại Văn bản số 1189/VQH-TT1 ngày 16/9/2026 do Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Đào Duy Hưng ký đều nhận định, khu vực phường Định Công chịu tác động tăng dân số theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô, đồng thời nằm trong bán kính 500m từ các ga đường sắt đô thị thuộc tuyến số 01, 10, 15 và Depot E Giáp Bát. Do đó, khu vực có thể được xem xét bổ sung dân số.

Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là chỉ tiêu khoảng 560.000 người mới được xác lập ở quy mô toàn Phân khu B3, chưa được cụ thể hóa thành chỉ tiêu phân bổ cho từng ô quy hoạch, trong đó có ô D3.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Nguyễn Sỹ Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Định Công (thành phố Hà Nội), cho rằng, đây chính là khoảng trống cần được làm rõ. Chỉ tiêu dân số định hướng của toàn phân khu chưa thể thay thế cho con số phân bổ cụ thể tại từng ô quy hoạch. Vì vậy, khi chưa có văn bản xác định quy mô dân số chính thức cho ô D3, địa phương chưa đủ cơ sở pháp lý để kết luận phương án tăng thêm 5.025 người của chủ đầu tư có phù hợp với quy hoạch cấp trên hay không.

Đây cũng là lý do khiến việc vận dụng chỉ tiêu quy hoạch tổng thể vào giải quyết hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại địa phương cần có hướng dẫn chuyên môn thống nhất. Nếu chỉ căn cứ vào chỉ tiêu dân số định hướng của toàn phân khu để quyết định cho từng ô quy hoạch, sẽ khó bảo đảm đánh giá đầy đủ mối quan hệ giữa quy mô dân số và năng lực hạ tầng tại khu vực cụ thể.

Lấy năng lực hạ tầng làm căn cứ tháo gỡ điểm nghẽn

Tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài là hạng mục hạ tầng giao thông quan trọng của dự án, góp phần kết nối giao thông và giảm áp lực ùn tắc trong khu vực.

Trước những khó khăn được Ủy ban nhân dân phường Định Công báo cáo, ngày 3/9/2026, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Văn bản số 18112/VP-ĐT, giao Sở Xây dựng trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn địa phương giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền.

Đây là bước quan trọng nhằm làm rõ cơ sở chuyên môn, pháp lý để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình điều chỉnh quy hoạch.

Ngày 29/9/2026, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Tuyên ký Văn bản số 21550/SXD-QLQH, đưa ra hướng dẫn chính thức đối với trường hợp của phường Định Công.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội, cơ quan tiếp nhận chức năng của Sở Quy hoạch-Kiến trúc trước sáp nhập, làm rõ rằng chỉ tiêu 560.000 người là định hướng chung cho toàn Phân khu B3. Việc xác định quy mô dân số cụ thể tại từng ô quy hoạch phải căn cứ vào tính chất, chức năng và khả năng đáp ứng thực tế của hệ thống hạ tầng.

Hướng dẫn này được đưa ra trên cơ sở nguyên tắc phân bổ dân số tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND, trong đó xác định: “Quy mô dân số chi tiết được xác lập tại giai đoạn lập quy hoạch chi tiết trên cơ sở năng lực đáp ứng thực tế của hệ thống hạ tầng tại thời điểm triển khai”.

Từ nguyên tắc đó, Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường Định Công và chủ đầu tư thực hiện rà soát, tính toán theo bốn nội dung cụ thể.

Thứ nhất, rà soát hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật tại ô quy hoạch D3. Trong đó, cần kiểm tra các công trình giáo dục, cây xanh, hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước và viễn thông để đánh giá khả năng đáp ứng thực tế.

Thứ hai, thống kê đầy đủ danh mục các dự án đã và đang triển khai trong phạm vi ô quy hoạch D3, làm cơ sở xác định tổng thể nhu cầu sử dụng hạ tầng.

Thứ ba, cập nhật chính xác số liệu dân số hiện trạng và dân số tại các dự án thành phần. Đây là cơ sở quan trọng để xác định quy mô dân số thực tế của khu vực, tránh tình trạng tính toán thiếu hoặc trùng lặp.

Thứ tư, trên cơ sở dữ liệu đã rà soát, áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD để tính toán, đề xuất quy mô dân số dự kiến phù hợp với khả năng dung nạp tối đa của hệ thống hạ tầng.

Điểm đáng chú ý trong hướng dẫn của Sở Xây dựng là không áp dụng máy móc chỉ tiêu dân số định hướng của toàn phân khu cho từng ô quy hoạch, mà yêu cầu xác định quy mô cụ thể trên cơ sở đánh giá năng lực đáp ứng thực tế của hạ tầng tại thời điểm triển khai.

Cách tiếp cận này vừa bảo đảm sự phù hợp với định hướng quy hoạch cấp trên, vừa tạo cơ sở khoa học để xem xét quy mô dân số ở cấp độ chi tiết. Qua đó, địa phương và chủ đầu tư có căn cứ thống nhất các chỉ tiêu quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định.

Có thể thấy, vướng mắc tại dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng không chỉ là câu chuyện về tiến độ một dự án cụ thể, mà còn phản ánh yêu cầu phải gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển đô thị với khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng.

Khi quy hoạch tổng thể đã xác định định hướng phát triển dân số cho toàn phân khu nhưng chưa phân bổ chi tiết xuống từng ô quy hoạch, việc xác định quy mô dân số ở cấp độ 1/500 cần được thực hiện bằng phương pháp có cơ sở khoa học, số liệu đầy đủ và hướng dẫn chuyên môn thống nhất. Trong đó, năng lực chịu tải thực tế của hạ tầng là căn cứ quan trọng để xem xét, quyết định quy mô dân số phù hợp.

Văn bản hướng dẫn số 21550/SXD-QLQH ngày 29/9/2026 của Sở Xây dựng đã làm rõ phương pháp tiếp cận, đồng thời xác định những nội dung cụ thể mà chính quyền địa phương và chủ đầu tư cần phối hợp thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục xử lý điểm nghẽn về quy mô dân số, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định.

Đối với phường Định Công, việc sớm hoàn thành công tác rà soát, thống kê và tính toán các chỉ tiêu hạ tầng sẽ góp phần tạo điều kiện để làm thủ tục quy hoạch, đồng thời thúc đẩy tiến độ triển khai các công việc liên quan dự án.

Đối với Công ty HANHUD, việc có được căn cứ xác định quy mô dân số phù hợp sẽ giúp chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, điều chỉnh chủ trương đầu tư, từng bước triển khai các hạng mục theo yêu cầu.

Quan trọng hơn, tháo gỡ được nút thắt về quy hoạch và dân số sẽ góp phần khơi thông công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy thi công hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài. Đây không chỉ là yêu cầu về tiến độ đầu tư, mà còn là điều kiện để sớm hoàn thiện hạ tầng đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại và lợi ích thiết thực của nhân dân trên địa bàn.

Việc giải quyết thấu đáo bài toán quy mô dân số trên cơ sở năng lực thực tế của hạ tầng vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình triển khai dự án. Khi các căn cứ quy hoạch được làm rõ, trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và chủ đầu tư được xác định cụ thể, những điểm nghẽn kéo dài mới có thể từng bước được tháo gỡ, tạo chuyển biến thực chất trong tiến độ thực hiện công trình.