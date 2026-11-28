Chiều 28/11, tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghệ cao (VITC) tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội khu Lâm Viên. Dự buổi lễ có ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo tỉnh, đại diện chủ đầu tư và các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà ở xã hội khu Lâm Viên. Ảnh: laocai.gov.vn

Dự án có tổng diện tích 28.517m², tổng mức đầu tư hơn 684,7 tỷ đồng. Theo quy hoạch, công trình gồm 3 tòa chung cư cao 9 tầng, cung cấp 594 căn hộ tiêu chuẩn, diện tích tối đa 76,9m²/căn, đáp ứng chỗ ở cho gần 1.700 cư dân.

Trong cơ cấu sử dụng đất, diện tích xây dựng chung cư nhà ở xã hội là 6.496,9m²; đất cây xanh 7.938,3m²; đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật 14.081,8m². Mật độ xây dựng 22,8%, phần diện tích còn lại được bố trí cho cây xanh, giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hướng tới hình thành khu dân cư có không gian sống đồng bộ, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghệ cao (VITC), đại diện chủ đầu tư, khẳng định quyết tâm phối hợp với các cấp, ngành và đơn vị liên quan, tập trung nguồn lực để triển khai dự án bảo đảm tiến độ và mục tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Thành Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: laocai.gov.vn

Ông Nguyễn Thành Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhấn mạnh việc khởi công Dự án Nhà ở xã hội khu Lâm Viên có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, nhất là người lao động và các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch; tuân thủ nghiêm các quy định về đầu tư, xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình, cảnh quan, môi trường và hệ thống hạ tầng, tiện ích. Qua đó, từng bước hình thành khu nhà ở có không gian sống văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Tỉnh Lào Cai sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để dự án triển khai thuận lợi, đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu việc xét duyệt đối tượng, điều kiện mua, thuê mua và chuyển nhượng nhà ở xã hội sau khi dự án hoàn thành phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật.