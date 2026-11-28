Chiều 28/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dự lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, liên danh nhà đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, đối tác, nhà thầu cùng dự buổi lễ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng.

Đây là khu đô thị đa mục tiêu thứ 5 được triển khai tại Hà Nội, với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 102.771 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ quý III/2026 đến quý IV/2030. Liên danh thực hiện dự án gồm 3 doanh nghiệp, trong đó Công ty cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland giữ vai trò đại diện.

Dự án có phạm vi nghiên cứu khoảng 296,95 ha, trong đó diện tích phát triển khu đô thị khoảng 245,37 ha và 51,58 ha dành cho Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đi qua dự án. Với vị trí kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Đông Thủ đô và các trung tâm kinh tế như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh thông qua mạng lưới giao thông liên vùng, dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị.

Theo ý tưởng quy hoạch “Sống với Sông” do đơn vị tư vấn Nikken Sekkei (Nhật Bản) đề xuất, khu đô thị hướng tới phát triển hài hòa với cảnh quan sông Hồng, kết nối các khu ở với hệ thống công viên, vườn hoa, quảng trường và không gian sinh hoạt cộng đồng, chú trọng bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phối cảnh dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng.

Dự án dự kiến cung ứng hơn 38.000 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số khoảng 74.000 người; dành 37 ha cho cây xanh công cộng, 37 ha cho các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và khoảng 51 ha phát triển thương mại, dịch vụ, tạo thêm cơ hội việc làm.

Đáng chú ý, tại phường Bồ Đề, dự án bố trí 5.200 căn hộ tái định cư tại chỗ cho người dân ba làng Bồ Đề, Thạch Cầu và Hạ Trại. Quỹ nhà ở này được ưu tiên triển khai ngay từ giai đoạn đầu, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, cải thiện điều kiện sinh hoạt, duy trì sự gắn kết cộng đồng.

Cùng với giải quyết nhu cầu nhà ở, dự án hướng tới tạo dựng sinh kế bền vững thông qua phát triển thương mại, dịch vụ, mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Các di tích hiện hữu như cụm đình, chùa, giếng Hạ Trại; đình, chùa Lâm Du và Đền Quan Tam Lâm Du; đình làng Thạch Cầu Dõi - Thiên Quang Tự; Đền Ngọc cũng được định hướng bảo tồn, tôn tạo, kết nối trong không gian đô thị mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, phát triển các khu đô thị đa mục tiêu là bước đổi mới quan trọng trong tư duy phát triển đô thị của Hà Nội. Từ yêu cầu thực tiễn, thành phố nghiên cứu, xây dựng mô hình phát triển đô thị đặc thù, được thể chế hóa trong Luật Thủ đô năm 2026, với quan điểm phát triển đô thị không chỉ mở rộng không gian mà còn mở rộng cơ hội phát triển cho mỗi người dân.

Hà Nội hướng tới hình thành các khu đô thị đồng bộ về nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tích hợp thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, gắn với tạo việc làm và bảo đảm sinh kế tại chỗ. Qua đó, chủ động tạo lập quỹ nhà tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, gắn phát triển đô thị với bảo đảm an sinh xã hội.

“Đặc biệt, với người dân nhường mặt bằng cho các công trình phát triển Thủ đô, thành phố không chỉ mong muốn bố trí nơi ở mới mà còn hướng tới tạo điều kiện tốt hơn về việc làm, học tập, chăm sóc sức khỏe và sinh kế lâu dài”, ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị liên danh nhà đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tổ chức thi công ngay khi đủ điều kiện; ưu tiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở tái định cư, bảo đảm đồng bộ với tiến độ Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Các sở, ngành được yêu cầu chủ động phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dự án triển khai đúng quy định, tiến độ, chất lượng. UBND phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng tập trung đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; tăng cường đối thoại, tạo đồng thuận trong nhân dân...