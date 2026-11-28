Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng với U17 Honduras, U17 Nhật Bản có 0 điểm do chịu thất bại trong cả 2 lượt trận đầu tiên. Đây là khởi đầu đầy bất ngờ và đáng thất vọng với nhà đương kim vô địch châu Á.

Để tiến vào vòng loại trực tiếp, họ buộc phải nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trong trận cuối gặp Honduras, họ không chỉ cần một chiến thắng mà còn phải ghi thật nhiều bàn thắng để cải thiện hiệu số bàn thắng bại.

Động lực đó thôi thúc các cầu thủ trẻ Nhật Bản tấn công như vũ bão. Và phút 18, Nhật Bản đã cụ thể hóa sức ép khi Saito Sho tung một cú sút đầy uy lực bằng chân phải, găm bóng vào góc lưới. Trên đà hưng phấn, Nhật Bản liên tục tạo ra các cơ hội và có bàn thắng gia tăng cách biệt ở phút 24. Đến phút 29, đội bóng áo xanh được hưởng một quả phạt đền; Kitahara Maki bình tĩnh thực hiện thành công, giúp đội nhà ghi tới 3 bàn thắng chỉ trong hiệp 1.

Bước sang hiệp hai, U17 Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức ép và có bàn thắng thứ tư nhờ công của Kitahara. Đến phút 57, từ đường kiến ​​tạo của Wada Takeshi, Saito tung cú sút xa hiểm hóc, nới rộng cách biệt 4-0. Phút 61, Wada thoát xuống phía sau hàng phòng ngự U17 Honduras rồi tung một đường tạt bóng mềm mại để Kitahara đánh đầu ghi bàn. Cứ như thế, đại diện xứ sở mặt trời ghi thêm hàng loạt bàn thắng nữa để kết thúc trận đấu với kết quả 7-0.

U17 Nhật Bản đã thắng đậm trận cuối và giành vé đi tiếp

Với chiến thắng này, U17 Nhật Bản cán đích thứ 3 bảng H và vươn lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất. Nhờ hiệu số bàn thắng bại là +5, U17 cũng loại chủ nhà U17 Qatar khỏi giải (cùng 3 điểm nhưng U17 Nhật Bản có hiệu số tốt hơn).

Trong loạt trận muộn, U17 Uzbekistan và U17 CH Dominican cũng giành những kết quả ấn tượng để leo lên vị trí cao hơn. Điều đó đồng nghĩa khi khép lại vòng bảng, U17 Việt Nam đứng thứ 11/12 trên BXH các đội đứng thứ 3.

U17 Việt Nam và U17 Tanzania cùng có 1 điểm. Nhưng các học trò của HLV Cristiano Roland đứng cao hơn nhờ hiệu số tốt hơn. Xếp đầu là U17 Saudi Arabia với 6 điểm, sau đó là hàng loạt đội tuyển giành 4 điểm và những cái tên cuối cùng trên con tàu tiến vào vòng 1/16 có 3 điểm.

Dù sao đi nữa, U17 Việt Nam vẫn đã trải qua một chiến dịch gây ấn tượng với điểm số lịch sử và những bàn thắng đáng nhớ. Đội sẽ rời giải cùng với những đội tuyển đứng thứ 3 khác không đủ điều kiện gồm U17 Romania, U17 Qatar và U17 Tanzania.

BXH chung cuộc các đội xếp thứ 3