Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân An, thành phố Cần Thơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân sáng 1/7/2025. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Kế hoạch xác định rõ mục tiêu quán triệt nghiêm túc, đồng bộ các kết luận, quy định của Trung ương, kế thừa tối đa kết quả thành phố đã đạt được thời gian qua. Theo đó, Cần Thơ tiếp tục phát huy kết quả của 1.185/1.185 hồ sơ vị trí việc làm đã phê duyệt, giao nộp ngày 20/11/2026; phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027 - 2031 tại Báo cáo số 462-BC/TU ngày 21/11/2026; cùng kết quả rà soát, phân loại nhiệm vụ tại các Báo cáo số 469-BC/TU và số 470-BC/TU ngày 25/11/2026. Thành phố quán triệt nguyên tắc không làm lại từ đầu, không kê khai lại nội dung đã đủ căn cứ, giữ nguyên mô hình tổ chức đã được cấp có thẩm quyền quyết định; hoàn thành các mốc nhiệm vụ trước thời hạn của Trung ương để dành thời gian tổng hợp, thẩm định, báo cáo, không vì tiến độ mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chuyển mạnh từ nhận diện sang xử lý đến cùng các bất cập, chuẩn hóa và kiểm chứng thực chất từng vị trí việc làm theo 4 khối, 2 cấp, 4 vùng, xác nhận dữ liệu đến từng cơ quan, đơn vị, xã, phường; tuyệt đối không hợp thức hóa hiện trạng, không làm hình thức. Việc xác định biên chế phải xuất phát từ vị trí việc làm đã chuẩn hóa, lượng hóa rõ việc giảm, việc mất đi, việc mới phát sinh và tác động đến nhu cầu nhân lực; không tính ngược từ biên chế hiện có, không cộng gộp cơ học, không đề xuất tăng khi chưa tự cân đối, không cắt giảm cơ học, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, ký xác nhận, chịu trách nhiệm và giải trình nếu chậm tiến độ hoặc chất lượng không bảo đảm; kết quả thực hiện là tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ quý IV và cuối năm 2026.

Để cụ thể hóa, thành phố tập trung thực hiện ngay 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước ngày 30/11, các đơn vị hoàn thành kiểm chứng, xác nhận dữ liệu vị trí việc làm. Riêng ngày 28/11, có 32 xã, phường chưa hoàn thành cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng công việc và các địa phương có số liệu chưa hợp lý phải hoàn thành chậm nhất lúc 17 giờ; Tổ công tác 478 chọn 4 xã, phường đại diện 4 nhóm trong số 8 đơn vị làm mẫu để hoàn thiện, kiểm chứng hồ sơ mẫu gửi các đơn vị cùng nhóm. Chậm nhất 8 giờ ngày 29/11, các cơ quan, đơn vị cấp thành phố, xã, phường rà soát, xác nhận dữ liệu còn thiếu, chưa phân rã hoặc không phát sinh công việc trong kỳ; trong ngày 29/11, các xã, phường đối chiếu với hồ sơ mẫu, sửa sai sót trên biểu mẫu Excel, Tổ công tác 478 kiểm tra kết quả khắc phục 53 hồ sơ tạm phê duyệt khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Sở Nội vụ kiểm tra chọn mẫu trong số 961 hồ sơ khối HĐND, chính quyền.

Trong ngày 29/11, thành phố xử lý dứt điểm điểm nghẽn về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền đối chiếu 6 nhóm vấn đề theo Thông báo số 304-TB/BTCTW. Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền được xử lý, ban hành văn bản ngay trong ngày; nhiệm vụ chuyển giao cho cấp xã phải đi kèm giảm tương ứng công việc, nhân lực ở cấp thành phố. Với nội dung vượt thẩm quyền, thành phố rà soát, loại trừ trùng lặp danh mục bước đầu (127 văn bản cần sửa đổi, bổ sung; 28 văn bản cần bãi bỏ) để kiến nghị cơ quan Trung ương có thẩm quyền và cập nhật lên hệ thống tiếp nhận kiến nghị.

Đối với phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031, thành phố giữ phương án tại Báo cáo số 462-BC/TU (chỉ điều chỉnh khi kết quả kiểm chứng, xử lý điểm nghẽn hoặc thẩm định đề nghị tăng làm thay đổi số liệu), trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến ngày 2/12/2026 và gửi Ban Tổ chức Trung ương ngày 3/12/2026; giải trình, bổ sung theo yêu cầu thẩm định trước ngày 10/12/2026. Tổ công tác 478 phối hợp các sở, ngành liên quan thẩm định theo định mức các đề nghị tăng còn lại và đề xuất bổ sung 2.843 viên chức giáo dục, y tế, hoàn thành chậm nhất 17 giờ ngày 30/11/2026.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các đơn vị không ban hành thêm kế hoạch riêng; bố trí cán bộ làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật, gửi báo cáo đúng thời hạn quy định; tham dự đầy đủ Hội nghị toàn quốc trực tuyến đến cấp xã lúc 8 giờ thứ Ba, ngày 1/12/2026 tại các điểm cầu thành phố và xã, phường.