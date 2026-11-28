Kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp ký Quy chế phối hợp công tác, tăng cường trách nhiệm trong quản lý, sử dụng nguồn lực công . Ảnh: Quang Minh

Kiểm toán Nhà nước vừa ký quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX tại hội nghị diễn ra chiều tối 27/11, tại Đồng Tháp, công tác phối hợp trong xây dựng kế hoạch kiểm toán thời gian qua đã góp phần giảm tình trạng chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán, thanh tra, kiểm tra và giám sát.

Các địa phương đã chú trọng việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, thực hiện trách nhiệm giải trình và theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Thông tin về kết quả kiểm toán và tiến độ thực hiện kiến nghị được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, phục vụ hoạt động giám sát và điều hành.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường nhấn mạnh vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong việc bảo đảm minh bạch và tăng cường kỷ luật tài chính, ngân sách.

Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều địa phương hoặc phát sinh từ cơ chế, chính sách, các cơ quan cần chủ động trao đổi, phối hợp đề xuất giải pháp xử lý.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai quy chế phối hợp, đồng thời nâng cao năng lực quản lý ngân sách, đầu tư và quản trị tại cơ sở thông qua hoạt động đào tạo, tập huấn và trao đổi kinh nghiệm.

Trong thời gian tới, các bên sẽ chú trọng chia sẻ dữ liệu, trao đổi thông tin về nguy cơ thất thoát, lãng phí và phối hợp giải quyết những kiến nghị kiểm toán liên quan đến các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, sáp nhập.

Đối với doanh nghiệp tham gia thực hiện các dự án sử dụng vốn nhà nước, việc tăng cường kỷ luật tài chính cũng đặt ra yêu cầu chú trọng quản lý hồ sơ, chứng từ, tuân thủ hợp đồng và các quy định pháp luật có liên quan.

Nâng cao hiệu quả kiểm toán, gắn trách nhiệm giải trình với công tác quản lý và sử dụng nguồn lực công, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.