Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng (Hà Nội). Ảnh: Viết Thành

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng; đại diện liên danh nhà đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, đối tác, nhà thầu.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng có phạm vi nghiên cứu khoảng 296,95ha, trong đó diện tích phát triển khu đô thị khoảng 245,37ha và diện tích dành cho Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đi qua dự án là 51,58ha.

Sơ bộ vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 102.771 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự án từ quý III/2026 đến quý IV/2030. Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Với ý tưởng quy hoạch “Sống với Sông” do đơn vị tư vấn Nikken Sekkei (Nhật Bản) đề xuất, dự án hướng tới phát triển không gian đô thị hài hòa với cảnh quan sông Hồng, kết nối các khu ở với hệ thống công viên, vườn hoa, quảng trường và không gian sinh hoạt cộng đồng, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với mô hình đô thị đa mục tiêu, dự án phát triển đô thị gắn với bảo đảm an sinh xã hội, tạo dựng sinh kế bền vững cho người dân và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Trong đó, dự án dự kiến cung ứng hơn 38.000 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số khoảng 74.000 người; dành 37ha cho cây xanh công cộng, 37ha cho các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và 51ha phát triển thương mại, dịch vụ, tạo cơ hội việc làm.

Đáng chú ý, dự án dành vị trí thuận lợi tại phường Bồ Đề để bố trí 5.200 căn hộ tái định cư tại chỗ cho người dân ba làng Bồ Đề, Thạch Cầu và Hạ Trại. Quỹ nhà ở này được ưu tiên triển khai ngay từ giai đoạn đầu, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, cải thiện điều kiện sinh hoạt và duy trì sự gắn kết cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập đoàn Tân Á Đại Thành. (Ảnh: VIẾT THÀNH)

Cùng với phát triển đô thị, dự án chú trọng bảo tồn, tôn tạo và kết nối các di tích hiện hữu như cụm đình, chùa, giếng Hạ Trại; đình, chùa Lâm Du và Đền Quan Tam Lâm Du; đình làng Thạch Cầu Dõi-Thiên Quang Tự; Đền Ngọc. Qua đó, những giá trị lịch sử, văn hóa đã gắn bó với cộng đồng qua nhiều thế hệ được gìn giữ và tiếp nối trong không gian đô thị mới.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, phát triển các khu đô thị đa mục tiêu là một bước đổi mới quan trọng trong tư duy phát triển đô thị của Hà Nội. Từ những yêu cầu thực tiễn, thành phố đã nghiên cứu, xây dựng mô hình phát triển đô thị mang tính đặc thù của Thủ đô, đã được thể chế hóa trong Luật Thủ đô năm 2026, với quan điểm xuyên suốt, nhất quán: Phát triển đô thị không chỉ là mở rộng không gian, mà phải mở rộng cơ hội phát triển cho mỗi người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: VIẾT THÀNH)

Từ tư duy đó, Hà Nội hướng tới hình thành các khu đô thị được đầu tư đồng bộ về nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tích hợp các chức năng thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, gắn với tạo việc làm và bảo đảm sinh kế tại chỗ. Qua đó, chủ động tạo lập quỹ nhà tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, gắn phát triển đô thị với bảo đảm an sinh xã hội.

Thành phố đề nghị nhà đầu tư tập trung đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, tổ chức thi công ngay khi đủ điều kiện; ưu tiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở tái định cư, bảo đảm đồng bộ với tiến độ Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Tại buổi lễ, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trao gói tài trợ trị giá 10 tỷ đồng dành cho công tác tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử-văn hóa tại dự án, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương và định hướng phát triển đô thị hài hòa giữa hiện đại hóa và gìn giữ bản sắc.

Cùng ngày, Tập đoàn Tân Á Đại Thành kỷ niệm 33 năm thành lập. Thành lập năm 1993, đến nay, Tập đoàn phát triển trên ba lĩnh vực trụ cột “Công nghiệp-Công nghệ cao-Bất động sản”, với 45 công ty thành viên, 17 nhà máy, 200 chi nhánh, hơn 7.000 cán bộ, nhân viên.

Với số nộp ngân sách 1.474 tỷ đồng trong năm 2025, Tập đoàn đứng thứ 39 trong bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Năm 2026, Tân Á Đại Thành được Anphabe vinh danh trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, khối doanh nghiệp lớn.

Ghi nhận những thành tích và đóng góp của Tân Á Đại Thành đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Tập đoàn.

Đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã trao Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Tập đoàn Tân Á Đại Thành.