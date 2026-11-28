Tàu tuần dương tên lửa Varyag của Hạm đội Thái Bình Dương Nga. Ảnh: TASS

Kênh TVP World ngày 28/11 dẫn lại thông tin của Reuters cho biết một đoàn tàu Nga chở các phương tiện quân sự tới Libya đã quay đầu tại Địa Trung Hải sau khi các phương tiện không người lái trên biển của Ukraine đánh chìm một tàu hộ vệ của Hải quân Nga tại cảng Benghazi hôm 22/11

Theo Reuters, việc đoàn tàu đổi hướng, thông tin chưa từng được công bố trước đây, cho thấy Nga đang khẩn trương bảo vệ các phương tiện và khí tài hải quân sau vụ tấn công bằng phương tiện không người lái trên biển của Ukraine khiến một tàu chiến Nga bị đánh chìm tại Libya, cách chiến trường Ukraine khoảng 2.000 km (1.240 dặm).

Một quan chức quân sự châu Âu, người theo dõi hành trình của đoàn tàu, tiết lộ với Reuters rằng một đoàn được tàu frigate Golovko của Hải quân Nga hộ tống, đã quay đầu gần eo biển Sicily vào đúng ngày xảy ra vụ tấn công tại Benghazi.

Eo biển này là điểm then chốt trên tuyến đường dẫn tới bờ biển Bắc Phi.

Một quan chức tình báo quân sự Ukraine và một quan chức an ninh Trung Đông khác - những người nắm được thông tin về đoàn tàu - xác nhận đội tàu thứ hai đã đổi hướng, không tiếp tục hành trình tới Libya và hiện đang tạm dừng ngoài khơi Algeria.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận được gửi ngoài giờ làm việc.

Vào ngày 22/11, một tàu chiến Nga neo đậu tại cảng Benghazi bị tấn công bằng phương tiện không người lái trên biển, khiến hai sĩ quan hải quân thiệt mạng. Cũng trong ngày 22/11 còn xảy ra một vụ tấn công khác nhằm vào tàu chở hàng ngoài khơi Benghazi.

Hai hôm sau, vào ngày 24/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine đứng sau hai vụ tấn công nêu trên, tuyên bố các lực lượng Ukraine đã đánh chìm tàu hộ vệ Merkury của Nga và tấn công tàu chở hàng MV Angara, con tàu mà ông cáo buộc Moskva sử dụng để vận chuyển vũ khí.

Khi được hỏi về những chỉ trích của Italy liên quan đến vụ tấn công tàu Nga bên trong một cảng của Libya, Tổng thống Zelensky thừa nhận những rủi ro, song khẳng định các lực lượng Ukraine không tiến hành những chiến dịch như vậy nếu không có sự phối hợp với các đối tác.

Ông Zelensky nói: "Những hành động như vậy vốn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh rằng các lực lượng của chúng tôi không bao giờ tiến hành các cuộc tấn công mà không phối hợp với các đối tác".

Về phía Nga, theo hãng tin Reuters, vào ngày 26/11, Điện Kremlin cáo buộc Ukraine tìm cách mở rộng cuộc xung đột với Nga sang Địa Trung Hải và biển Baltic, đồng thời cho rằng đây là động thái hết sức nguy hiểm.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết Ukraine đã được thông báo rằng việc tấn công các tàu Nga trong vùng biển Libya là sai trái, đồng thời cảnh báo Kiev không mở rộng xung đột sang những khu vực mới.

Các vụ tấn công cũng vấp phải sự phản đối từ phía Libya. Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya có trụ sở tại Tripoli lên án vụ việc và khẳng định không để đất nước bị lôi kéo vào cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo hãng tin AFP, Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya kêu gọi tiến hành điều tra độc lập, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng chủ quyền của quốc gia Bắc Phi này.

Libya vẫn trong tình trạng chia rẽ giữa hai chính quyền đối địch: một chính quyền do Thủ tướng Abdul Hamid Dbeibeh đứng đầu, có trụ sở tại Tripoli và kiểm soát miền Tây đất nước; chính quyền còn lại được Hạ viện Libya bổ nhiệm vào đầu năm 2022, do ông Osama Hammad đứng đầu, có trụ sở tại Benghazi và kiểm soát miền Đông cùng phần lớn miền Nam đất nước.