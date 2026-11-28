Một cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn sau khi cả hai tìm được người đồng hành mới lại đứng trước nguy cơ tan vỡ chỉ vì bất đồng chuyện tiền bạc. Người vợ cho rằng chồng cần giao toàn bộ tiền lương để vợ quản lý chi tiêu gia đình, trong khi người đàn ông kiên quyết từ chối vì còn phải chu cấp cho con trai riêng. Mâu thuẫn ngày càng căng thẳng đến mức anh thẳng thắn đề nghị ly hôn nếu cả hai không thể tìm được tiếng nói chung.

Câu chuyện về một cặp vợ chồng tái hôn tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) gần đây thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt xoay quanh vấn đề phân chia thu nhập và trách nhiệm tài chính trong gia đình.

Theo thông tin được chia sẻ, người đàn ông từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một con trai với vợ cũ. Sau ly hôn, anh tiếp tục duy trì công việc ổn định với mức thu nhập khoảng 13.000 nhân dân tệ (hơn 48 triệu đồng) mỗi tháng. Bên cạnh đó, người đàn ông còn sở hữu nhà riêng, nhờ vậy có điều kiện kinh tế tương đối tốt.

Trong quá trình tìm kiếm bạn đời mới, anh quen một người phụ nữ 37 tuổi, cũng từng ly hôn và có con riêng. Ban đầu, người đàn ông không thực sự bị thu hút bởi ngoại hình của đối phương. Tuy nhiên, người phụ nữ lại chủ động bày tỏ tình cảm bởi cô cho rằng anh có công việc ổn định, thu nhập khá và nhà cửa đầy đủ, là người có thể mang lại cuộc sống vững chắc cho mình.

Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm. Vì đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, họ không mất quá nhiều thời gian để đi đến quyết định kết hôn. Chỉ sau khoảng hai tháng hẹn hò, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà.

Đáng chú ý, khi kết hôn, người đàn ông còn chuẩn bị khoản tiền 120.000 nhân dân tệ (khoảng 445 triệu đồng) làm của hồi môn cho vợ. Điều này khiến người phụ nữ cảm thấy hài lòng, tin rằng mình đã tìm được một người chồng có điều kiện kinh tế tốt hơn so với cuộc hôn nhân trước.

Theo lời kể, nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của người phụ nữ tan vỡ xuất phát từ việc cô không hài lòng với khả năng kiếm tiền của chồng cũ. Cô cho rằng bản thân phải chịu nhiều thiệt thòi vì kinh tế gia đình khó khăn. Do đó, khi bước vào cuộc hôn nhân mới với một người đàn ông có thu nhập ổn định, cô kỳ vọng cuộc sống sẽ được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, sự hài lòng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho những bất đồng. Sau khi kết hôn, người đàn ông vẫn duy trì lịch trình làm việc bận rộn, thường xuyên ra khỏi nhà từ sớm và trở về khi trời đã tối. Trong khi đó, anh không hài lòng khi nhiều lần trở về nhà nhưng không có bữa cơm được chuẩn bị sẵn, còn vợ chủ yếu dành thời gian nằm sử dụng điện thoại.

Những bất mãn trong sinh hoạt hằng ngày dần tích tụ, nhưng điều khiến mối quan hệ căng thẳng hơn cả lại là chuyện tiền bạc.

Người vợ cho rằng khoản tiền chồng đưa mỗi tháng chỉ khoảng 3.000 - 4.000 nhân dân tệ là không đủ để trang trải cuộc sống. Cô yêu cầu chồng giao toàn bộ khoản lương 13.000 nhân dân tệ để mình quản lý, với lý do hai người đã là vợ chồng, mọi khoản thu nhập nên được sử dụng chung cho gia đình.

Trước yêu cầu này, người chồng lập tức phản đối. Anh cho rằng bản thân cũng cần tiền để trang trải các khoản chi tiêu cá nhân, đồng thời còn phải chu cấp cho con trai đang học đại học. Vì vậy, việc giao toàn bộ thu nhập cho vợ là điều anh không thể chấp nhận.

Không đồng tình với cách phân chia của chồng, người phụ nữ tiếp tục phản ứng gay gắt. Cô cho rằng số tiền 4.000 nhân dân tệ chẳng thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đặc biệt khi cô còn phải chăm lo cho con gái riêng. Theo quan điểm của người vợ, con gái sống cùng gia đình mới cần được bảo đảm điều kiện vật chất đầy đủ, thay vì phải chịu cảnh thiếu thốn.

Đáp lại, người đàn ông nhấn mạnh rằng anh vẫn còn trách nhiệm tài chính với con trai riêng. Việc dành một khoản tiền đáng kể cho con học đại học là điều không thể bỏ qua. Anh cho rằng số tiền 3.000 - 4.000 nhân dân tệ đưa cho vợ mỗi tháng đã là mức hỗ trợ đáng kể trong hoàn cảnh hiện tại.

Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi, người chồng thẳng thắn bày tỏ sự thiếu tin tưởng đối với bạn đời. Anh cho biết bản thân không yên tâm nếu giao toàn bộ tiền lương cho vợ, bởi lo ngại một ngày nào đó cô có thể rời đi, khiến anh và con trai rơi vào tình cảnh khó khăn.

Thậm chí, người đàn ông còn đưa ra lời cảnh báo rằng nếu cả hai không thể thống nhất được cách quản lý tài chính và tiếp tục chung sống hòa thuận, ly hôn có lẽ là lựa chọn cuối cùng.

Câu chuyện nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bộ phận cư dân mạng đứng về phía người chồng, cho rằng người vợ đang đòi hỏi quá mức khi muốn kiểm soát toàn bộ thu nhập của bạn đời, trong khi bản thân anh vẫn có trách nhiệm nuôi dưỡng con riêng.

Một số ý kiến bình luận: "Đã tái hôn thì càng phải rõ ràng chuyện tiền bạc. Không thể yêu cầu đối phương giao hết thu nhập mà không quan tâm đến những trách nhiệm trước đó của họ".

Trong khi đó, nhiều người cho rằng vấn đề lớn nhất của cặp đôi không đơn thuần nằm ở con số 4.000 hay 13.000 nhân dân tệ, mà xuất phát từ sự thiếu tin tưởng ngay trong chính mối quan hệ vợ chồng. Việc người chồng lo sợ vợ bỏ đi, còn người vợ liên tục yêu cầu kiểm soát tài chính cho thấy cả hai dường như chưa thực sự tìm được tiếng nói chung sau khi bước vào cuộc hôn nhân mới.

Thực tế, tái hôn không chỉ là quyết định bắt đầu lại một mối quan hệ tình cảm mà còn đồng nghĩa với việc hai người phải dung hòa những trách nhiệm, mối quan hệ và nghĩa vụ tài chính đã tồn tại từ trước. Khi mỗi người đều có con riêng, việc phân chia thu nhập, chăm sóc con cái và bảo đảm quyền lợi của các thành viên càng cần được thảo luận rõ ràng.

Một cuộc hôn nhân bền vững không nhất thiết đòi hỏi vợ hoặc chồng phải giao toàn bộ tiền lương cho đối phương quản lý. Điều quan trọng hơn là cả hai cần minh bạch về thu nhập, thống nhất các khoản chi tiêu chung và tôn trọng trách nhiệm riêng của mỗi người.

Bởi sau những đổ vỡ trong quá khứ, điều mà cả hai cần xây dựng không chỉ là một mái ấm mới, mà còn là niềm tin đủ lớn để cùng nhau bước tiếp. Nếu ngay từ đầu đã tồn tại sự nghi ngờ và những kỳ vọng không được đáp ứng, chuyện tiền bạc rất dễ trở thành nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân thứ hai tiếp tục đi vào ngõ cụt.