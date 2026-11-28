Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường với phạm vi điều chỉnh rộng, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ nhiều quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đồng thời bổ sung các cơ chế mới phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Điểm đáng chú ý của lần sửa đổi này không chỉ nằm ở số lượng quy định được điều chỉnh, mà còn ở sự thay đổi trong tư duy quản lý. Thay vì tập trung nhiều vào việc kiểm soát hồ sơ, thủ tục trước khi dự án đi vào hoạt động, cơ quan quản lý sẽ tăng cường giám sát quá trình vận hành thực tế, khai thác dữ liệu môi trường và đánh giá mức độ rủi ro để lựa chọn biện pháp quản lý phù hợp.

Trao đổi về những điểm mới của Luật, TS Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: mục tiêu xuyên suốt là tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức quản lý nhà nước về môi trường, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Theo TS Tăng Thế Cường, Luật gồm 4 điều. Trong đó, Điều 1 có 72 khoản, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định tại 79 trong tổng số 171 điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và bổ sung 3 điều mới là Điều 72a, Điều 139a, Điều 152a. Điều 2 sửa đổi, bổ sung một số luật có liên quan; Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành; Điều 4 gồm 14 khoản quy định các nội dung chuyển tiếp.

Giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trên nền tảng dữ liệu

Một trong những thay đổi trực tiếp đối với hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh là việc điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án theo mức độ rủi ro về môi trường. Thay vì cách phân loại trước đây, Luật sửa đổi chia dự án thành 3 nhóm gồm nhóm I, nhóm II và nhóm III, căn cứ vào loại hình, quy mô và yếu tố nhạy cảm về môi trường.

Từ cách phân loại này, đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xin cấp giấy phép môi trường (GPMT) và đăng ký môi trường được xác định lại. Những dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường thấp được chuyển sang cơ chế đăng ký môi trường và tự chịu trách nhiệm theo quy định. Qua đó, nguồn lực quản lý có thể tập trung hơn vào những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao, thay vì áp dụng yêu cầu thủ tục tương tự đối với các dự án có mức độ tác động khác nhau.

Đối với ĐTM, Luật quy định cụ thể hơn các đối tượng phải thực hiện, đồng thời bổ sung một số trường hợp không phải thực hiện thủ tục này. Trong đó có dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đã đáp ứng yêu cầu về hạ tầng bảo vệ môi trường và thực hiện các thủ tục môi trường theo quy định; dự án nạo vét duy tu luồng đáp ứng điều kiện kế thừa kết quả thẩm định ĐTM của dự án có hoạt động nạo vét trên đoạn tuyến luồng trước đó.

Với GPMT, nội dung cấp phép được điều chỉnh theo hướng xác định lưu lượng xả thải tối đa, dòng thải, thông số ô nhiễm và giới hạn cho phép theo từng dòng thải. Thời hạn giấy phép là 7 năm đối với dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, dự án nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; 10 năm đối với các đối tượng còn lại, trừ trường hợp chủ dự án đề nghị thời hạn ngắn hơn.

Đáng chú ý, Luật bãi bỏ thủ tục cấp lại GPMT; việc gia hạn và thay đổi nội dung giấy phép được tích hợp trong thủ tục cấp điều chỉnh GPMT và thực hiện trên môi trường điện tử. Đây là những điều chỉnh nhằm giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo TS Tăng Thế Cường, đơn giản hóa thủ tục không đồng nghĩa với việc giảm trách nhiệm bảo vệ môi trường. Một thay đổi đáng chú ý là bỏ quy định bắt buộc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải trước khi vận hành dự án. Thay vào đó, trách nhiệm được đặt trực tiếp vào chủ dự án trong quá trình vận hành thực tế.

Chủ dự án phải vận hành công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành toàn bộ dự án, từng phân kỳ đầu tư hoặc hạng mục công trình độc lập. Khi công trình xử lý chất thải bắt đầu vận hành, chủ dự án phải thực hiện quan trắc chất thải để kiểm chứng, chứng minh công trình đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; đồng thời lưu giữ và cung cấp kết quả quan trắc cho cơ quan nhà nước khi được yêu cầu.

Như vậy, trách nhiệm tuân thủ không chỉ được xem xét tại một thời điểm trước khi dự án hoạt động mà phải được duy trì trong suốt quá trình phát sinh chất thải. Cơ quan quản lý có cơ sở tăng cường giám sát, kiểm tra theo dữ liệu và kết quả thực tế.

Cách tiếp cận này cũng được thể hiện trong quy định đối với dịch vụ quan trắc môi trường. Luật bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, chuyển sang cơ chế tổ chức cung cấp dịch vụ tự công bố năng lực, phạm vi hoạt động và tự chịu trách nhiệm, đồng thời chịu sự hậu kiểm của cơ quan nhà nước. Điều kiện quan trọng là dữ liệu quan trắc phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, đại diện, toàn vẹn và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Dữ liệu vì thế trở thành một trong những nền tảng của phương thức quản trị môi trường mới. Luật sửa đổi các quy định về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và chuyển đổi số; Nhà nước xây dựng, phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số tiên tiến cũng được khuyến khích, ưu tiên phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện thực tế.

Theo Cục trưởng Cục Môi trường, dữ liệu môi trường sẽ là căn cứ để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra, giám sát nguy cơ ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường. Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm tạo lập, cung cấp, cập nhật, lưu trữ dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin. Đặc biệt, hành vi cố ý ngắt kết nối dữ liệu môi trường được bổ sung vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm.

Khi dữ liệu được kết nối, cập nhật và khai thác hiệu quả, cơ quan quản lý có thể nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường, xác định nguồn thải có nguy cơ cao để tổ chức kiểm tra, cảnh báo và phòng ngừa. Đây là điều kiện quan trọng để hậu kiểm không trở thành hoạt động kiểm tra mang tính hình thức, mà thực sự dựa trên thông tin và bằng chứng về tình trạng môi trường.

Kiểm soát nguồn thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Bên cạnh cải cách thủ tục và chuyển đổi số, Luật sửa đổi tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý chất lượng môi trường nước mặt và không khí, hướng tới kiểm soát ô nhiễm theo tổng thể khu vực, lưu vực và khả năng tiếp nhận chất thải.

Đối với môi trường nước mặt, Luật hoàn thiện cơ chế quản lý nguồn thải gắn với mục đích sử dụng, chức năng của nguồn nước và khả năng chịu tải. Trường hợp nguồn nước không còn khả năng chịu tải đối với tất cả các thông số bắt buộc đánh giá theo công bố của cơ quan có thẩm quyền, dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM, có GPMT hoặc đăng ký môi trường không được xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận, trừ những trường hợp được quy định cụ thể.

Cách tiếp cận này giúp chuyển trọng tâm từ việc xem xét riêng lẻ từng nguồn xả thải sang đánh giá tổng lượng chất ô nhiễm mà nguồn nước có thể tiếp nhận. Việc quản lý tổng hợp theo lưu vực, kết hợp kiểm soát từng nguồn thải với kiểm soát theo vùng, khu vực và tổng thải lượng chất ô nhiễm sẽ tạo cơ sở để hạn chế nguy cơ gia tăng ô nhiễm tại những nguồn nước đã chịu áp lực lớn.

Đối với môi trường không khí, Luật bổ sung, hoàn thiện các quy định về dự báo, cảnh báo chất lượng không khí, kiểm kê phát thải và kiểm soát bụi từ hoạt động xây dựng. Đáng chú ý, khái niệm vùng phát thải thấp và nguyên tắc thiết lập, quản lý vùng này được bổ sung nhằm kiểm soát phát thải, chủ yếu từ phương tiện giao thông, góp phần cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Căn cứ điều kiện thực tế, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định việc thiết lập vùng phát thải thấp và các biện pháp quản lý phát thải trong vùng.

Một hướng chính sách khác là thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, trong đó trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn về phương thức thực hiện. Các chủ thể có thể tự thu hồi để tái chế hoặc chuyển giao cho tổ chức có chức năng phù hợp; thuê tổ chức có chức năng thực hiện thu hồi, tái chế; ủy quyền cho tổ chức trung gian thực hiện trách nhiệm tái chế hoặc lựa chọn hình thức khác do Chính phủ quy định.

Luật không tiếp tục quy định hình thức đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để thực hiện trách nhiệm tái chế. Đồng thời, trách nhiệm tái chế chưa hoàn thành được phép chuyển sang các năm kế tiếp theo quy định của Chính phủ.

Theo TS Tăng Thế Cường, những điều chỉnh này nhằm tạo thêm lựa chọn trong tổ chức thực hiện, khuyến khích hoạt động thu hồi, tái chế thực chất và thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị tuần hoàn. Cùng với đó, Luật hoàn thiện các cơ chế khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tuần hoàn thông qua thuế, phí, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, mua sắm xanh và tiêu dùng xanh theo quy định của pháp luật.

Trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt, Luật đặt nguyên tắc phân loại theo hướng ưu tiên tái sử dụng, tái chế, giảm khối lượng chất thải phải xử lý, chôn lấp và phù hợp với hạ tầng kỹ thuật. UBND cấp tỉnh quy định việc phân loại theo lộ trình của Chính phủ, bảo đảm tối thiểu thành hai nhóm, trong đó có nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế.

Những quy định này cho thấy mục tiêu quản lý chất thải không chỉ là thu gom và xử lý sau khi phát sinh, mà còn hướng tới giảm chất thải ngay từ đầu vào, tăng khả năng thu hồi tài nguyên và hình thành thị trường cho các sản phẩm tái chế.

Mở dư địa cho công nghệ xanh và thị trường carbon

Một điểm mới có ý nghĩa đối với hoạt động đổi mới sáng tạo là việc bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực môi trường đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ có tiềm năng mang lại lợi ích về bảo vệ môi trường.

Trong thời gian thử nghiệm, có thể áp dụng cơ chế miễn, giảm hoặc tạm thời chưa áp dụng một số yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật. Tuy nhiên, hoạt động thử nghiệm phải bảo đảm yêu cầu bảo vệ sức khỏe con người, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố và phục hồi môi trường.

Cơ chế này tạo dư địa để nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng những giải pháp công nghệ mới, nhưng vẫn đặt ra giới hạn rõ ràng nhằm bảo đảm an toàn môi trường. Đây là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi xanh đòi hỏi không chỉ thay đổi quy trình sản xuất mà còn phải thúc đẩy đổi mới công nghệ, sản phẩm và dịch vụ.

Đối với ứng phó với biến đổi khí hậu, Luật bổ sung, hoàn thiện các khái niệm như Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), các chất được kiểm soát và giải pháp dựa vào tự nhiên; đồng thời sửa đổi quy định về giảm phát thải khí nhà kính, kiểm kê khí nhà kính, phân bổ và quản lý hạn ngạch phát thải.

Thị trường carbon trong nước cũng được hoàn thiện về đối tượng tham gia giao dịch, hoạt động giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, Hệ thống đăng ký quốc gia và Sàn giao dịch carbon trong nước. Luật đồng thời quy định riêng về trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, cũng như việc chia sẻ lợi ích kinh tế từ các kết quả này theo thỏa thuận giữa các bên.

Những điều chỉnh này góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động giảm phát thải, tạo thêm động lực để doanh nghiệp quan tâm đến hiệu quả sử dụng năng lượng, đổi mới công nghệ và đầu tư vào các giải pháp sản xuất ít phát thải.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. Riêng quy định về yêu cầu năng lực của tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường tại khoản 1 Điều 31 và khoản 1 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1/1/2028. Các quy định chuyển tiếp tại Điều 4 nhằm xử lý hồ sơ đang được giải quyết, bảo đảm giá trị pháp lý của quyết định, giấy phép đã được cấp và việc tiếp tục thực hiện nghĩa vụ môi trường đã phát sinh trước thời điểm Luật có hiệu lực.

Có thể thấy, lần sửa đổi này không chỉ tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính mà còn đặt nền tảng cho một phương thức quản lý môi trường linh hoạt, hiện đại hơn. Trọng tâm là phân loại rủi ro để quản lý, sử dụng dữ liệu để giám sát, đề cao trách nhiệm của chủ dự án và cơ sở sản xuất, đồng thời tạo động lực cho kinh tế tuần hoàn, đổi mới công nghệ và giảm phát thải.

Hiệu quả của Luật sẽ phụ thuộc lớn vào quá trình tổ chức thực hiện, đặc biệt là việc hoàn thiện văn bản hướng dẫn, xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực hậu kiểm và bảo đảm trách nhiệm của các cấp quản lý. Khi những quy định mới được triển khai đồng bộ, cải cách thủ tục mới thực sự đi cùng nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.