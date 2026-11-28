Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các chủ thể tham gia Dự án đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh, đẩy nhanh tiến độ triển khai; đến nay, sản lượng đã đạt gần 90%, nhiều gói thầu, hạng mục công trình đã cơ bản hoàn thành, đây là kết quả rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đã xảy ra sai phạm của Chủ đầu tư và các nhà thầu ảnh hưởng đến tiến độ Dự án, hiện vẫn còn một số gói thầu chậm tiến độ.

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện nay Dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệm thu, thanh toán do một số thủ tục chủ đầu tư, nhà thầu chưa thực hiện đúng, để xử lý cần báo cáo cấp có thẩm quyền cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ.

Ngày 13/4/2026, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 24-KL/TW về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, trong đó chấp thuận nguyên tắc "cho phép xem xét, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm, bảo đảm không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại".

Đây là cơ sở chính trị rất quan trọng để các bộ, cơ quan căn cứ trong quá trình xử lý, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành Dự án.Quá trình xử lý khó khăn, vướng mắc cần xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các đơn vị liên quan trên tinh thần không hợp thức hóa vi phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn về kỹ thuật.

Theo chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua, Dự án giai đoạn 1 phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, trong điều kiện khối lượng còn lại của Dự án lớn, cần sự nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực của các chủ thể tham gia Dự án, đặc biệt là ACV.

ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng của Dự án thành phần

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng của Dự án thành phần 3 và các gói thầu do mình làm chủ đầu tư. Việc triển khai phải tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng; ACV có trách nhiệm đánh giá chất lượng các hạng mục có sai sót về trình tự, thủ tục trong quá trình triển khai và khẳng định rõ đối với từng hạng mục. Với vai trò là cảng hàng không quốc tế, vấn đề an toàn và tiện ích cho người sử dụng là yêu cầu hàng đầu; do đó, cần rà soát kỹ, triển khai đồng bộ các hạng mục về cảnh quan, môi trường, an ninh, an toàn trước khi đưa vào khai thác thương mại, đáp ứng tiêu chí "sáng, xanh, sạch, đẹp" và tuyệt đối an toàn.

Đồng thời, rà soát khối lượng các công việc còn lại của Dự án thành phần 3, xác định rõ các mốc tiến độ hoàn thành phần xây dựng, hoàn thành lắp đặt thiết bị, nghiệm thu công trình, chạy thử (đơn động, liên động đối với các hạng mục thiết bị) để xác định cụ thể thời gian đưa Dự án vào khai thác. Trường hợp không hoàn thành đúng tiến độ, căn cứ quy định pháp luật khẩn trương có báo cáo đề xuất điều chỉnh tiến độ, các cơ chế đặc thù xử lý các vướng mắc gửi Bộ Xây dựng trước ngày 05/12/2026.

Yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính; tăng ca, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân; kiên quyết xử lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát, có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệm thu, thanh toán theo thẩm quyền (tạm ứng, tạm thanh toán, …) phù hợp quy định pháp luật, bảo đảm nguồn lực tài chính cho các nhà thầu triển khai thực hiện Dự án.

ACV phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng kịp thời triển khai các thủ tục cần thiết để đưa Dự án vào vận hành, khai thác, bao gồm: nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình; kiểm tra, đánh giá điều kiện khai thác và thực hiện các thủ tục cấp phép, chấp thuận chuyên ngành hàng không theo quy định.

Bộ Xây dựng tiếp tục là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ Dự án, kịp thời hướng dẫn theo thẩm quyền các đề nghị của chủ đầu tư các dự án thành phần; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý đề xuất của ACV tại Tờ trình số 21/TTr-TCTCHKVN ngày 09/11/2026 và Báo cáo của ACV tại cuộc họp; hướng dẫn ACV thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng; trường hợp có vướng mắc như báo cáo của ACV, chỉ đạo ACV hoàn thiện hồ sơ, báo cáo rõ nội dung vướng mắc, trách nhiệm, phương án xử lý, cơ sở pháp lý, thẩm quyền quyết định, các hạng mục công trình xin cơ chế phải có danh mục cụ thể; chủ trì hoàn thiện báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/12/2026 để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan rà soát toàn diện các điều kiện cần thiết để Cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.

Bên cạnh đó, rà soát tổng thể quy hoạch sân bay Long Thành; căn cứ thực tế triển khai Dự án, xem xét, đề xuất Thủ tướng Chính phủ việc giao chủ đầu tư triển khai giai đoạn 2 của Dự án bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn ACV tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thanh toán, cơ chế tài chính, thẩm định giá, tỷ giá thanh toán cho các trang thiết bị nhập khẩu theo thẩm quyền, quy định pháp luật.

Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai Dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tập trung làm rõ mức độ vi phạm tại từng gói thầu, từng hạng mục công trình, trong đó có sai phạm như báo cáo của ACV tại cuộc họp, làm cơ sở để các cơ quan liên quan có giải pháp xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phù hợp, đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 24-KL/TW.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet theo nhiệm vụ được giao đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không, kỹ thuật thương mại mặt đất, các Hangar số 1, 3, 4; sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng các công trình đã được giao (Hangar số 2, Ga hàng hoá số 2, Ga hàng hoá chuyển phát nhanh và 04 Kho hàng từ số 5 đến số 8) thuộc Dự án thành phần 4 bảo đảm tiến độ, chất lượng theo cam kết.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai tiếp tục quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng tạo điều kiện trong việc cung cấp nhiên liệu, vật liệu, nhân lực trên địa bàn để ưu tiên cung cấp cho các nhà thầu thi công Dự án khi có đề xuất cụ thể của ACV; chỉ đạo nhà đầu tư, nhà thầu sớm hoàn thành các dự án giao thông kết nối, tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới ranh giới Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận Khu kinh tế đặc biệt Long Thành khẩn trương quy hoạch tổng thể để triển khai các khu thương mại dịch vụ đáp ứng yêu cầu khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với ACV, Bộ Công an, Bộ Xây dựng và tỉnh Đồng Nai chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến Y tế, Thuế, Hải quan, Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại,… tại Cảng hàng không ngay khi đưa dự án vào khai thác.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng quy trình phối hợp, phương án xử lý các tình huống phát sinh; tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập và chạy thử hệ thống bảo đảm các lực lượng phối hợp, thông suốt, chủ động, đúng quy định, không để bị bất ngờ, bảo đảm đủ điều kiện đưa Dự án vào khai thác hiệu quả, an ninh, an toàn.

Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp, hỗ trợ ACV trong việc thành lập Hội đồng kiểm định, đánh giá chất lượng trang thiết bị phục vụ thi công Dự án theo đề xuất của ACV./.