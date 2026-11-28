Phối cảnh dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng, Thành phố Hà Nội.

Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng, Thành phố Hà Nội có phạm vi nghiên cứu khoảng 296,95 ha, trong đó diện tích phát triển khu đô thị khoảng 245,37 ha và diện tích dành cho Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đi qua dự án là 51,58 ha. Sơ bộ vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 102.771 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự án từ quý III-2026 đến quý IV-2030.

Dự án có vị trí kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phát triển phía đông Thủ đô và các trung tâm kinh tế như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh thông qua mạng lưới giao thông liên vùng.

Với ý tưởng quy hoạch "Sống với Sông" do đơn vị tư vấn Nikken Sekkei (Nhật Bản) đề xuất, dự án hướng tới phát triển không gian đô thị hài hòa với cảnh quan sông Hồng, kết nối các khu ở với hệ thống công viên, vườn hoa, quảng trường và không gian sinh hoạt cộng đồng, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với mô hình đô thị đa mục tiêu, dự án phát triển đô thị gắn với bảo đảm an sinh xã hội, tạo dựng sinh kế bền vững cho người dân và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Trong đó, dự án dự kiến cung ứng hơn 38.000 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số khoảng 74.000 người; dành 37 ha cho cây xanh công cộng, 37 ha cho các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và 51 ha phát triển thương mại, dịch vụ, tạo cơ hội việc làm.

Lễ khởi công Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng, Hà Nội.

Đặc biệt, dự án dành vị trí thuận lợi tại phường Bồ Đề để bố trí 5.200 căn hộ tái định cư tại chỗ cho người dân ba làng Bồ Đề, Thạch Cầu và Hạ Trại. Quỹ nhà ở này được ưu tiên triển khai ngay từ giai đoạn đầu, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, cải thiện điều kiện sinh hoạt và duy trì sự gắn kết cộng đồng.

Không chỉ giải quyết nhu cầu về nhà ở và bảo đảm an sinh, dự án còn hướng tới tạo dựng sinh kế bền vững thông qua phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ, mở thêm cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Song hành với phát triển đô thị, dự án chú trọng bảo tồn, tôn tạo và kết nối các di tích hiện hữu như cụm đình, chùa, giếng Hạ Trại; đình, chùa Lâm Du và Đền Quan Tam Lâm Du; đình làng Thạch Cầu Dõi - Thiên Quang Tự; Đền Ngọc. Qua đó, những giá trị lịch sử, văn hóa đã gắn bó với cộng đồng qua nhiều thế hệ được gìn giữ và tiếp nối trong không gian đô thị mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại Lễ khởi công Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng, Hà Nội.

Tại lễ khởi công dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, phát triển các khu đô thị đa mục tiêu là một bước đổi mới quan trọng trong tư duy phát triển đô thị của Hà Nội.

Từ những yêu cầu thực tiễn, thành phố đã nghiên cứu, xây dựng mô hình phát triển đô thị mang tính đặc thù của Thủ đô, đã được thể chế hóa trong Luật Thủ đô năm 2026, với quan điểm xuyên suốt, nhất quán: Phát triển đô thị không chỉ là mở rộng không gian, mà phải mở rộng cơ hội phát triển cho mỗi người dân.

Từ tư duy đó, Hà Nội hướng tới hình thành các khu đô thị được đầu tư đồng bộ về nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tích hợp các chức năng thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, gắn với tạo việc làm và bảo đảm sinh kế tại chỗ.

Qua đó, chủ động tạo lập quỹ nhà tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, gắn phát triển đô thị với bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, đối với những người dân nhường mặt bằng cho các công trình phát triển Thủ đô, điều thành phố luôn trăn trở là làm sao để người dân không chỉ có một nơi ở mới, mà còn có những điều kiện tốt hơn để xây dựng tương lai, có cơ hội việc làm, có điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và tạo dựng sinh kế lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị liên danh nhà đầu tư tập trung đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, tổ chức thi công ngay khi đủ điều kiện; ưu tiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở tái định cư, bảo đảm đồng bộ với tiến độ Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nộic cũng yêu cầu các sở, ngành thành phố chủ động phối hợp, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định, tiến độ và chất lượng.

UBND phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng được giao tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận của nhân dân; phối hợp với nhà đầu tư quan tâm giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề và bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án đúng mục tiêu, tiến độ và chất lượng đề ra.

"Từ dấu mốc khởi công hôm nay, thành phố kỳ vọng một khu đô thị hiện đại, văn minh sẽ sớm hình thành ở phía Đông Thủ đô, trở thành điểm sáng về sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Bởi giá trị của một khu đô thị không chỉ nằm ở những công trình mới được xây dựng, mà còn ở những thay đổi tích cực đối với cuộc sống của nhân dân Thủ đô. Đây là mong đợi và cũng là trách nhiệm mà thành phố kỳ vọng nhà đầu tư sẽ cùng chia sẻ".

Ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Tại buổi lễ, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trao gói tài trợ trị giá 10 tỷ đồng dành cho công tác tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa tại dự án, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương và định hướng phát triển đô thị hài hòa giữa hiện đại hóa và gìn giữ bản sắc.

Tập đoàn Tân Á Đại Thành công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2035: "Tiên phong kiến tạo chuỗi giá trị bất động sản Tinh khiết - Thông minh - Bền vững", lấy con người làm trung tâm, lấy nâng tầm chất lượng sống người Việt làm mục tiêu.