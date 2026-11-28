Ngày 26/11, Chính phủ ban hành Nghị định số 422/2026/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách phát triển TP Đồng Nai (Nghị định 422). Đây là cơ sở pháp lý để thành phố thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển đô thị đặc biệt theo Luật Phát triển đô thị, đồng thời nâng cao quyền chủ động trong quản lý, điều hành và huy động nguồn lực.

Nghị định quy định 6 nhóm cơ chế, chính sách trọng tâm, gồm: tổ chức bộ máy, chế độ công vụ; quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và trật tự an toàn đô thị; phát triển kinh tế; văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế và an sinh xã hội; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nguồn lực phát triển đô thị đặc biệt.

Nghị định 422/2026/NĐ-CP mở rộng cơ chế, chính sách phát triển TP Đồng Nai. Ảnh: TT

Các cơ chế này được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để Đồng Nai khai thác tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Mở rộng thẩm quyền, tăng tính chủ động

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 422 là quy định về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền thành phố.

Theo đó, HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP Đồng Nai được ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền đối với các cơ chế, chính sách phát triển đô thị đặc biệt theo quy định tại Điều 4 của nghị định.

Việc phân quyền tạo điều kiện để thành phố chủ động cụ thể hóa chính sách phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, quá trình xây dựng và ban hành văn bản phải tuân thủ pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và các nguyên tắc được quy định tại nghị định.

Đồng Nai được tăng thẩm quyền quản lý, tạo động lực phát triển kinh tế và đô thị. Ảnh: DK

Đối với những chính sách có nội dung khác với quy định của cơ quan nhà nước ở Trung ương trong phạm vi được phép, chính quyền thành phố phải đánh giá sự cần thiết, tính cân đối, hợp lý và tác động của chính sách; xác định rõ mục tiêu, kết quả dự kiến, cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra và trách nhiệm giải trình.

Dự thảo văn bản phải được tham vấn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan và lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp. Nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến tham vấn, góp ý phải được thể hiện trong hồ sơ dự thảo theo quy định.

Đáng chú ý, nghị định không cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc ban hành văn bản có nội dung khác với quy định của cơ quan nhà nước ở Trung ương thuộc trường hợp nêu trên, trừ trường hợp tạm ngưng hiệu lực toàn bộ, một phần hoặc bãi bỏ văn bản.

Như vậy, việc mở rộng thẩm quyền cho Đồng Nai được đặt trong khuôn khổ kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của cơ quan ban hành chính sách.

Tăng cường liên kết vùng với TP HCM

Bên cạnh cơ chế phân quyền, Nghị định 422 xác định Đồng Nai là địa phương trong vùng đô thị đặc biệt với TP HCM.

Theo đó, Đồng Nai tham gia liên kết, phát triển vùng đô thị đặc biệt cùng TP HCM và các địa phương khác trong vùng; thực hiện các cơ chế, chính sách theo quy định tại Mục 7 Chương II của Luật Phát triển đô thị.

Quy định này tạo cơ sở pháp lý để tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong quy hoạch, phát triển đô thị và khai thác nguồn lực. Đồng thời, mở ra điều kiện thuận lợi để Đồng Nai phát huy lợi thế kết nối hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy liên kết kinh tế vùng.

Cùng với các cơ chế phát triển, nghị định quy định cụ thể trách nhiệm tổ chức thực hiện của chính quyền thành phố.

Đồng Nai tăng cường liên kết với TP HCM, mở rộng không gian phát triển vùng đô thị đặc biệt. Ảnh: DK

Trong đó, HĐND thành phố có trách nhiệm giám sát việc thi hành Luật Phát triển đô thị, các văn bản hướng dẫn thi hành và Nghị định 422. UBND thành phố có trách nhiệm hằng năm báo cáo Chính phủ và HĐND thành phố về kết quả thực hiện các quy định liên quan.

Đồng thời, HĐND, UBND và Chủ tịch UBND các cấp phải bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện trách nhiệm giải trình với cơ quan, người có thẩm quyền hoặc khi Chính phủ yêu cầu.

Việc gắn phân quyền với cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình nhằm bảo đảm các chính sách đặc thù được triển khai đúng quy định, phù hợp thực tiễn và phát huy hiệu quả.

Nghị định 422 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026. Riêng các chính sách ưu đãi thuế quy định tại điểm b khoản 2, điểm a khoản 3, điểm a khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 39 của Luật Phát triển đô thị được áp dụng đối với Đồng Nai từ kỳ tính thuế năm 2027.

Nghị định cũng quy định việc chuyển tiếp đối với các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án và hồ sơ thủ tục hành chính đã được triển khai trước thời điểm có hiệu lực, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động quản lý, điều hành cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc ban hành Nghị định 422 được kỳ vọng tạo thêm động lực để Đồng Nai nâng cao năng lực quản trị, khai thác hiệu quả các nguồn lực và tăng cường liên kết với TP HCM, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.