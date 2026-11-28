Ngày 28/11, tại bãi biển Non Nước, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, đã diễn ra Lễ tái khởi động Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1, DAP2 với sự tham dự của lãnh đạo thành phố. Cả ba dự án đã đủ điều kiện gỡ vướng theo các chủ trương của Bộ Chính trị và Quốc hội, được thành phố bổ sung vào danh mục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù. Chính quyền Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành thủ tục pháp lý, đủ điều kiện khởi công chậm nhất trong quý 2/2027.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng và đại diện Chủ đầu tư bấm nút khởi động dự án - Ảnh: Quang Hiếu

Tổ hợp DAP là một trong 2.035 dự án, cơ sở nhà đất thuộc diện rà soát mà Đà Nẵng đã và đang xử lý, tháo gỡ vướng mắc tính đến tháng 11/2026. Thành phố bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quốc hội, vận dụng cơ chế đặc thù để giải quyết các tồn đọng pháp lý kéo dài.

Căn cứ Kết luận thanh tra số 2700/KL-TTTP, cả ba dự án DAP, DAP1 và DAP2 đủ điều kiện gỡ vướng theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết thành phố đã rà soát quy hoạch liên quan và bổ sung tổ hợp vào danh mục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Theo ông Hưng, đây là bước đi quan trọng để các cơ quan và chủ đầu tư tiếp tục xử lý những vướng mắc còn lại, hoàn thiện hồ sơ và đưa nguồn lực đất đai vào phục vụ phát triển.

UBND TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều bước, từ quy hoạch đến tài chính đất đai. Thành phố khớp nối quy hoạch phân khu để bảo đảm phù hợp về chức năng sử dụng đất, đồng thời cập nhật hạng mục công viên công cộng vào chủ trương đầu tư điều chỉnh. Song song đó, chính quyền thống nhất phương án xử lý nghĩa vụ tài chính và chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương xác định giá thuê đất theo quy định. Các bước đi này hướng tới hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư, đồng thời củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1, DAP2 có quy mô khoảng 39 ha, nằm bên bãi biển Non Nước, phường Ngũ Hành Sơn, được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam thành phố.

Dự án được định hướng trở thành "đô thị du lịch đa năng" cao cấp, mang định danh "Tuyệt tác Viễn du". Các hạng mục chính gồm khách sạn và căn hộ cao cấp hướng ra biển, các khu biệt thự cùng hệ thống tiện ích như trung tâm hội nghị quốc tế, nhà hàng và tổ hợp chăm sóc sức khỏe. Tổ hợp cũng được định hướng phục vụ các nhà đầu tư, chuyên gia và lao động trình độ cao đến làm việc tại Đà Nẵng, trong bối cảnh thành phố triển khai Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Phối cảnh 3D dự án DAP, DAP1, DAP2 - Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp

Theo Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng, với vị trí trên trục ven biển Ngũ Hành Sơn, cảnh quan bãi biển Non Nước và mối liên hệ với không gian sông Cổ Cò, tổ hợp có điều kiện phát triển các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và dịch vụ chất lượng cao. Thành phố kỳ vọng chủ đầu tư có phương án kiến trúc hài hòa với cảnh quan, giữ gìn môi trường ven biển và góp phần nâng chất lượng dịch vụ du lịch của Đà Nẵng.

Đà Nẵng đang mở rộng các động lực tăng trưởng với Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, cùng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong định hướng đó, du lịch và dịch vụ vẫn giữ vai trò quan trọng, và thành phố cần thêm những sản phẩm du lịch chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, nhà đầu tư và đội ngũ chuyên gia.

Khi đi vào hoạt động, tổ hợp được kỳ vọng thu hút du khách quốc tế chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, qua đó thúc đẩy các ngành dịch vụ phụ trợ như vận tải, bán lẻ, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe. Dự án cũng được kỳ vọng tạo hàng nghìn việc làm chất lượng cao, đóng góp nguồn thu ngân sách ổn định và góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Ông Hưng đề nghị các sở, ban, ngành và UBND phường Ngũ Hành Sơn phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, hướng dẫn cụ thể từng thủ tục và xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được báo cáo UBND thành phố kèm phương án xử lý. Các bên cùng phấn đấu hoàn thành thủ tục pháp lý, đáp ứng đầy đủ điều kiện khởi công chậm nhất trong quý 2/2027.

Với các chủ đầu tư, thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp với tư vấn và nhà thầu để chuẩn bị hồ sơ, thiết kế, kế hoạch triển khai phù hợp tiến độ xử lý thủ tục. Khi đủ điều kiện, dự án phải thi công đúng quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tiến độ phần việc của mình.