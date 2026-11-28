Gỡ điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển

Sau sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mới có không gian phát triển rộng hơn, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cùng với những lợi thế mới, địa phương cũng đối mặt với không ít thách thức, trong đó hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, vẫn là một trong những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ.

Sau sáp nhập, Vĩnh Long hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển về kinh tế biển.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có 9 cửa sông đổ ra biển Đông, trong đó 6 cửa sông nằm trên địa bàn tỉnh. Đây vừa là lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế biển, vừa đặt ra thách thức trong đầu tư hạ tầng giao thông do địa bàn bị chia cắt bởi hệ thống sông ngòi dày đặc.

Trong khi đó, hệ thống đường cao tốc qua địa bàn hiện mới có hơn 12km, phần lớn mạng lưới giao thông vẫn là các tuyến quốc lộ có quy mô hạn chế. Thực trạng này khiến năng lực kết nối và vận chuyển hàng hóa chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển, nhất là trong bối cảnh không gian kinh tế được mở rộng sau sáp nhập.

Trước yêu cầu đó, việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối nội tỉnh và liên vùng trở nên cấp thiết. Đây không chỉ là điều kiện đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn tạo động lực khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển công nghiệp, các khu kinh tế và vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Trên cơ sở đó, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm căn cứ triển khai các nhiệm vụ, định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Trong đó, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, với định hướng ưu tiên huy động và bố trí nguồn lực đầu tư nhằm từng bước khắc phục những hạn chế về kết nối, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Vĩnh Long hiện sở hữu hơn 12km tuyến cao tốc qua địa bàn.

Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng

Một trong những dự án được Vĩnh Long đặc biệt quan tâm là tuyến cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau (CT.33). Theo ông Nguyễn Trúc Sơn, trước những khó khăn về hạ tầng giao thông và nhu cầu kết nối ngày càng lớn, tỉnh đã chủ động kiến nghị Trung ương xem xét triển khai đầu tư tuyến đường trong giai đoạn 2026 - 2030 và nhận được sự ủng hộ về chủ trương.

Tuyến cao tốc được kỳ vọng có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh, góp phần nâng cao năng lực kết nối, rút ngắn thời gian vận chuyển, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển công nghiệp, các khu kinh tế và vùng sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh tuyến cao tốc, tuyến đường hành lang ven biển cũng là công trình trọng điểm được tỉnh quan tâm chuẩn bị trong thời gian dài. Tuyến đi qua địa bàn Vĩnh Long có chiều dài khoảng 112km, kết nối với các địa phương lân cận, góp phần hình thành mạng lưới giao thông ven biển liên hoàn trong khu vực.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nếu được đầu tư đồng bộ, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện hành lang ven biển vùng với tổng chiều dài hơn 350km. Qua đó, tăng cường kết nối từ Đồng Tháp qua Vĩnh Long, Cần Thơ đến Cà Mau, mở rộng không gian phát triển kinh tế biển và thúc đẩy liên kết giữa các địa phương.

Một góc đô thị khu vực Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.

Hiện tỉnh đang tập trung triển khai các phần việc chuẩn bị và những đoạn tuyến ưu tiên, từng bước tạo tiền đề để hoàn thiện toàn tuyến. Đây không chỉ là công trình phục vụ nhu cầu giao thông của riêng Vĩnh Long mà còn có ý nghĩa kết nối liên vùng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển quốc gia.

"Hạ tầng giao thông là một trong những điểm nhấn và nhiệm vụ đột phá mà Vĩnh Long xác định tập trung thực hiện trong giai đoạn tới. Tỉnh sẽ huy động tổng thể các nguồn lực, bao gồm vốn đầu tư công, ngân sách Nhà nước và các hình thức hợp tác công tư để triển khai các dự án trọng điểm, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông", Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.

Với định hướng lấy hạ tầng giao thông làm một trong những khâu đột phá, Vĩnh Long đặt mục tiêu từng bước tháo gỡ điểm nghẽn kết nối, tạo động lực thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng, khu vực ĐBSCL nói chung.