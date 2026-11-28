Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay tăng mạnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại các thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Riêng vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 129,5 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay (28-11): Giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng mạnh. Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 28-11 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay tăng mạnh tại hầu hết các thương hiệu vàng lớn, giá bán ra cao nhất được ghi nhận ở mức 135,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua, niêm yết ở mức 130,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 129 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết mức giá 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 129,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng nhẫn PNJ giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua, niêm yết ở mức 126,8 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.655 USD/ounce, tăng 87,5 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 114,7 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: Kitco News

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi mạnh trong phiên giao dịch ngày 27-11, vượt ngưỡng 3.600 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất trong nhiều tháng.

Đà phục hồi của kim loại quý được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào khi giá giảm, nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc cải thiện và đồng USD suy yếu trong một số thời điểm giao dịch. Tâm lý tích cực hơn trên thị trường chứng khoán toàn cầu cũng góp phần giảm áp lực bán tháo đối với kim loại quý.

Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn là yếu tố gây sức ép đối với giá vàng. Các số liệu lạm phát cao hơn dự kiến củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 và 9-12 lên khoảng 96%.

Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, đợt bán tháo mạnh vừa qua có dấu hiệu suy yếu khi các vị thế mua đầu cơ đã giảm đáng kể. Điều này có thể tạo điều kiện cho hoạt động mua bù bán khống, thúc đẩy giá vàng phục hồi trong ngắn hạn. Dù vậy, ông Hansen lưu ý, giá vàng muốn phục hồi bền vững cần đồng USD suy yếu, lợi suất thực giảm, lạm phát hạ nhiệt và thị trường chứng khoán ổn định trở lại.

Cùng quan điểm, ông Zain Vawda, chuyên gia phân tích thị trường tại Audacity Capital, nhận định đợt tăng giá vừa qua chủ yếu xuất phát từ hoạt động mua bù bán khống và bắt đáy, chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng đã đảo chiều. Theo ông, khi Fed vẫn nghiêng về thắt chặt chính sách, lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao và đồng USD duy trì sức mạnh, các nhịp tăng lên vùng 3.750-3.800 USD/ounce có thể gặp áp lực bán.

Nhìn chung, giới chuyên gia đánh giá vàng có cơ hội phục hồi trong ngắn hạn, nhưng xu hướng bền vững vẫn phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến đồng USD, lợi suất thực, lạm phát và chính sách lãi suất của Fed.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,547 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,595 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1,337 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,404 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,341 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,408 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 43,62 USD/ounce.