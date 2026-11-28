Ngày 28/11, Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) đang làm rõ vụ việc người phụ nữ đi xe máy bị dây cáp viễn thông mắc vào cổ khi lưu thông trên đường.

Theo thông tin ban đầu, trưa 27/11, chị Nguyễn Thị H. (SN 1990, trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) lái xe máy chở theo một phụ nữ khác đi trên đường Phạm Văn Đồng (xã Chư Sê). Khi đến đoạn đường giao với đường Phạm Văn Đồng thì bất ngờ phần đầu bị mắc vào dây cáp quang đang căng ngang đường, chị H. và người ngồi sau bị ngã ra đường.

Toàn bộ vụ tai nạn đã được camera nhà dân gần đó ghi lại.

Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị H. bị thương phải đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai chữa trị. Người phụ nữ ngồi sau may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, chị Nguyễn Thị H. cho biết các bác sĩ đã chụp phim và chẩn đoán chị bị chấn thương vùng cổ. Trong những ngày tới, các bác sĩ sẽ tiếp tục kiểm tra để xác định cụ thể tổn thương.

Theo lực lượng CSGT, hiện đơn vị này đang lấy lời khai của những người chứng kiến vụ việc. Đồng thời xác định đơn vị nào quản lý sợi dây cáp để quy trách nhiệm vụ việc.

Trước đó, vào ngày 10/11, tài khoản T.N.H cũng chia sẻ lên mạng xã hội vụ việc bị tai nạn khi đang đi trên đường Lê Duẩn, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Nội dung bài đăng kể lại khi đi trên đường vào lúc trời tối thì có sợi dây mắc vào cổ. May là trời mưa lớn, chạy chậm nên chỉ gây trầy xước. Sợi dây nhỏ đến nỗi còn cắt đứt cả nhúm tóc cô gái này.

Theo lãnh đạo phường Cam Ranh, sau khi nắm được thông tin đã tổ chức xác minh sự việc và xác định nguyên nhân sự việc là do thời tiết xấu, dây cáp viễn thông rơi xuống đường gây ra sự việc trên. Ngay sau đó cơ quan chức năng đã tổ chức lực lượng khắc phục.