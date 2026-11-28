Chi phí sửa nhà cần được tính đến trước khi mua

Căn hộ hai phòng ngủ, rộng 70 m² tại chung cư 789 ở phường Xuân Đỉnh được chủ nhà rao bán từ tháng 4-2026 với giá gần 7 tỷ đồng. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, môi giới bất động sản cho biết từ khi đoạn Vành đai 2,5 qua phường Xuân Đỉnh hoàn thành, nối trực tiếp Ciputra với Starlake Tây Hồ Tây, tuần nào cũng có khách hỏi xem căn hộ. Đến cuối tháng 11, giá chào đã hạ còn hơn 6,4 tỷ đồng, chủ nhà vẫn có thể thương lượng, song căn hộ chưa bán được.

Theo anh Hùng, khách đến xem thường hỏi nhà có thể dọn vào ở ngay hay phải sửa sang thêm. Cùng một mức giá, căn có thể bàn giao để ở ngay và căn phải làm lại bếp, sửa nhà vệ sinh sẽ khiến người mua tính toán khác nhau. Anh Hùng nhận xét thị trường chuyển nhượng năm nay trầm hơn năm trước, khách đi xem nhà cũng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Trước khi đặt cọc mua căn hộ đã qua sử dụng, người mua cần xem kỹ giấy chứng nhận và đối chiếu thông tin chủ sở hữu. Ảnh: Tuệ Lâm

Số liệu của One Mount Group cho thấy Hà Nội ghi nhận khoảng 750 giao dịch căn hộ thứ cấp trong tháng 10-2026, tăng 23% so với tháng 9. Đây là tháng đầu tiên giao dịch tăng trở lại sau bốn tháng giảm liên tiếp, song vẫn thấp hơn mức bình quân khoảng 1.100 giao dịch mỗi tháng trong chín tháng đầu năm. Cũng trong tháng 10, mức độ quan tâm đến chung cư tại Hà Nội trên Batdongsan.com.vn giảm 9% so với tháng trước.

Chị Nguyễn Mai Lan vừa mua căn hộ tại một chung cư ở phường Thanh Xuân. Chị cho biết lúc đi xem nhà, khoản chị tính trước tiên là tiền làm lại khu bếp. Đây là khoản tương đối dễ dự trù vì người mua có thể xem hiện trạng, xác định phần nào giữ lại, phần nào cần thay rồi hỏi giá thi công. Khó hơn là những việc chưa thể đánh giá hết trong một lần xem nhà. Một căn hộ vừa sơn lại có thể trông khá mới, nhưng nếu khu vệ sinh bị thấm hoặc đường điện, đường nước cần sửa, gia đình sẽ phải tính thêm tiền và thời gian trước khi dọn vào.

Theo chị Mai Lan, khi đi xem nhà, ngoài khoản tiền sửa bên trong căn hộ, người mua nên hỏi ban quản trị hoặc đơn vị quản lý vận hành xem tòa nhà sắp sửa chữa những hạng mục nào, như thang máy, đường ống chung hay tầng hầm. Nếu đã có thông báo đóng góp, cần xem rõ số tiền, hạn đóng và trao đổi với bên bán về việc ai sẽ thanh toán khoản này trước khi chốt ngày bàn giao.

Trước khi đặt cọc, xem cả hồ sơ căn hộ và tòa nhà

Ngày 21-11-2026, Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1-7-2027. Với người đang tìm mua căn hộ ở những tòa nhà đã sử dụng nhiều năm, một cụm từ dễ gây băn khoăn là “chung cư 50 năm”. Luật sư Vũ Đức Trường (Công ty Luật TNHH Tài Trí, Hà Nội) lưu ý người mua nên hỏi bên bán con số này lấy từ giấy tờ nào. Theo QCVN 04:2021/BXD, 50 năm là mốc tuổi thọ thiết kế tối thiểu của nhà chung cư, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy chuẩn. Nếu bên bán đề cập đến thời hạn ghi trong giấy tờ pháp lý của căn hộ, người mua cần xem chính giấy tờ đó.

Khi xem căn hộ, người mua cần tính cả chi phí sửa chữa trước khi dọn vào ở. Ảnh: Kiên Vũ

Theo luật sư Vũ Đức Trường, chủ sở hữu nhà ở hợp pháp có quyền bán, tặng cho, để thừa kế, thế chấp và thực hiện các giao dịch khác theo quy định. Trước khi đặt cọc, người mua cần xem giấy chứng nhận, đối chiếu thông tin người đứng tên và kiểm tra tình trạng thế chấp. Người dẫn đi xem nhà có thể là môi giới, còn người đứng tên trên giấy chứng nhận có thể chưa có mặt trong buổi xem. Nếu căn hộ đang thế chấp, hai bên cần làm rõ thời điểm bên bán dự kiến giải chấp để tính lịch công chứng và bàn giao.

Với tòa nhà, những thông tin cần tìm hiểu gồm thời điểm nghiệm thu đưa vào sử dụng, các hạng mục đã sửa chữa và kết luận kiểm định nếu có. Theo Điều 58 Luật Nhà ở hiện hành, thời hạn sử dụng chung cư được xác định dựa trên hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế theo kết luận kiểm định. Khi công trình hết thời hạn theo thiết kế, cơ quan có thẩm quyền phải chỉ đạo kiểm định, đánh giá chất lượng. Kết luận kiểm định là căn cứ để biết tòa nhà có thể tiếp tục sử dụng hay thuộc trường hợp phải xử lý.

“Bằng việc phân định rõ tuổi thọ công trình với quyền sở hữu căn hộ, Luật Nhà ở (sửa đổi) giúp người mua nhà có thêm cơ sở pháp lý để yên tâm lựa chọn chung cư, đồng thời giúp cư dân tại các tòa nhà lâu năm hiểu rõ quyền lợi của mình khi tòa nhà đến kỳ kiểm định”, luật sư Vũ Đức Trường đánh giá.

Luật sư Vũ Đức Trường cho rằng mua một căn hộ chung cư đã qua sử dụng cũng là chọn một tòa nhà để sống lâu dài. Giá bán có thể thương lượng tại thời điểm giao dịch, còn chất lượng công trình, cách tòa nhà được quản lý và những đợt sửa chữa lớn sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình trong nhiều năm. Trước khi đặt cọc, người mua cần biết mình sẽ bỏ ra bao nhiêu để có nhà và sẽ sống trong điều kiện thế nào sau khi làm chủ.