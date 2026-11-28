Ngày 28/11, tại Thanh Hóa, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

Báo cáo tại hội thảo, ông Lê Ngọc Hợp - Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa - cho biết, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh có 27 đơn vị hành chính cấp huyện và 547 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 166 xã, phường, với diện tích bình quân 67km2, dân số hơn 26.000 người và khoảng 59 cán bộ, công chức mỗi đơn vị.

Toàn cảnh hội thảo.

Sau 17 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (ngày 1/7/2025), đến nay Thanh Hóa đã tổ chức nhiều đợt điều động, biệt phái gần 700 cán bộ, công chức từ cấp tỉnh xuống cấp xã và các xã với nhau nhằm khắc phục tình trạng thiếu nhân lực, cán bộ yếu về chuyên môn.

Tuy nhiên, qua rà soát, việc bố trí cán bộ, công chức tại cơ sở vẫn còn nhiều bất cập. Bình quân mỗi công chức cấp xã ở Thanh Hóa đang phục vụ 746 người dân, nhưng có sự chênh lệch rất lớn giữa khu vực đô thị, đồng bằng và miền núi.

Cụ thể, tại phường Hạc Thành, mỗi công chức đang phục vụ tới 2.233 người dân, trong khi ở xã miền núi Mường Mìn, con số này chỉ là 159 người.

Không chỉ thiếu nhân lực, cơ cấu chuyên môn của cán bộ cấp xã cũng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong tổng số 166 xã, phường, chỉ có 11 địa phương có cán bộ đáp ứng trình độ chuyên môn ở cả 3 lĩnh vực đất đai, tài chính và xây dựng. Trong khi đó, có tới 55 xã, phường không có cán bộ đáp ứng được cả 3 lĩnh vực này.

Đáng chú ý, khoảng 1.000 cán bộ cấp xã hiện đang đảm nhiệm những vị trí việc làm mà trước đây chưa từng phụ trách, dẫn đến những khó khăn trong quá trình thực thi nhiệm vụ và nguy cơ thiếu hụt nguồn cán bộ kế cận.

“Vấn đề hiện nay ở Thanh Hóa là thiếu người làm được việc và bố trí người chưa đúng yêu cầu”, ông Hợp nói.

Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa cũng nêu 4 tiêu chí để nâng cao hiệu quả bố trí cán bộ thời gian tới, gồm lấy vị trí việc làm làm gốc; bố trí, sử dụng cán bộ theo tư duy việc tìm người; căn cứ khối lượng công việc để phân bổ nhân lực và chú trọng năng lực thực thi nhiệm vụ.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - nhấn mạnh việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là sự thay đổi lớn về tổ chức bộ máy và phương thức thực thi quyền lực nhà nước. Khi không còn cấp huyện, quan hệ giữa tỉnh và xã trực tiếp hơn, đòi hỏi phân định lại nhiệm vụ, thẩm quyền và nâng cao năng lực quản trị ở từng cấp.

Đối với Thanh Hóa, việc nâng cao năng lực quản trị cần tính đến đặc thù địa bàn trải rộng từ miền núi, đồng bằng đến đô thị, ven biển. Việc phân cấp, phân quyền cần phù hợp với điều kiện, nguồn lực và năng lực thực thi của từng địa phương, tránh áp dụng máy móc một mô hình chung.

Tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, ông Tô Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - cho biết tỉnh sẽ rà soát, đánh giá năng lực quản trị và điều kiện thực thi của từng xã, phường; nghiên cứu xây dựng “Bản đồ năng lực quản trị cấp xã”, lựa chọn địa bàn đại diện để thí điểm trong quý I/2027.

Ông Tô Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ những bất cập về thẩm quyền, quy trình phối hợp, tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho cấp xã; gắn việc phân cấp với bảo đảm nguồn lực, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.