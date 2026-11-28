Mưa lớn khiến nhiều khu vực tại Quảng Ngãi ngập sâu.

Sáng 28/11, Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, từ tối qua đến sáng nay nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa rất lớn.

Theo đó, lượng mưa ghi nhận tại trạm Ba Cung (xã Ba Tơ) lên tới 477,4 mm, hồ Suối Loa (xã Ba Động) 394,2 mm, hồ Tôn Dung (xã Ba Tơ) 351,8 mm, Ba Điền (xã Ba Vinh) 308,8 mm. Nhiều trạm đo khác trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận lượng mưa trên 200 mm.

Mưa lớn trên diện rộng khiến mực nước các sông dâng nhanh, nhiều tuyến đường, khu dân cư vùng trũng thấp bị ngập. Chiều tối 27/11, các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, sơ tán dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Tại xã Nghĩa Hành, mưa lớn nước lên nhanh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phối hợp với các lực lượng tại thôn di dời người dân, ưu tiên người cao tuổi, người già yếu đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ các gia đình kê cao, di chuyển đồ đạc, tài sản để hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Nước tràn vào trụ sở UBND xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi).

Tại xã Phước Giang, cũng chiều tối qua lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di dời khỏi nơi ngập sâu. Địa phương cũng triển khai các phương án ứng phó khi mưa lớn tiếp diễn.

Tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua tuyến đường bê tông thuộc tổ dân phố An Ninh, gây ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã lên phương án di dời người dân tại các khu vực trũng thấp đến nơi an toàn.

Hàng loạt tuyến đường ở trung tâm phía đông tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy.

Mưa lớn trên diện rộng khiến mực nước các sông dâng nhanh, nhiều tuyến đường, khu dân cư vùng trũng thấp bị ngập.

Trong khi đó, theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Gia, trên địa bàn xã xuất hiện 5 điểm nước tràn qua đường, với độ sâu khoảng 30-40 cm. Lực lượng dân quân đã căng dây, cắm biển cảnh báo và tổ chức canh gác, không cho người dân qua lại.

Tại xã Sơn Linh, nước sông Trà Khúc dâng cao khiến cầu Tâm Linh bị ngập. Lực lượng quân sự phối hợp với công an chốt chặn tại hai đầu cầu, bảo đảm an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng cắm các biển báo khu vực ngập sâu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, lũ trên các sông trong tỉnh đang lên nhanh. Lúc 6h ngày 28/11, mực nước sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ là 2,48 m, dưới báo động 1 khoảng 0,02 m; sông Vệ tại trạm An Chỉ ở mức 8,18 m, trên báo động 1 khoảng 0,18 m; tại trạm Sông Vệ là 3,46 m, dưới báo động 2 khoảng 0,04 m.

Khu vực phường Đức Phổ bị ngập sâu.

Dự báo, trong 4-6 giờ tới, lũ trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ sẽ lên nhanh và có thể vượt báo động 3 khoảng 0,6 m.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông Trà Khúc, Trà Bồng, Trà Câu có khả năng đạt mức báo động 3; lũ trên thượng nguồn sông Sê San có khả năng đạt trên báo động 1 đến báo động 2.

Hỗ trợ người dân di dời tài sản lên cao.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông và khu vực đô thị; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi, ngập các ngầm, cầu tràn. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 3.