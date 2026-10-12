Tiên Lữ nâng tầm giáo dục

Vị thế mới, tầm nhìn mới về giáo dục

Sau sáp nhập, xã Tiên Lữ gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, song nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò của giáo dục đã được nâng cao.

Trên địa bàn xã hiện có 12 phân hiệu giáo dục công lập từ mầm non đến THCS, với hơn 5.400 học sinh. 100% phân hiệu đạt chuẩn mức độ 1, trong đó có 7 phân hiệu đạt chuẩn mức độ 2.

Các cơ sở giáo dục từng bước được đầu tư cơ sở vật chất đổi mới quản lý, lấy chất lượng giáo dục và sự phát triển toàn diện của học sinh làm trung tâm.

Cùng với quan tâm xây dựng đội ngũ, địa phương chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trường học. Nhiều phòng học, phòng chức năng, thư viện, khu vui chơi, sân tập được đầu tư, nâng cấp, góp phần xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

Nhà giáo dục thể chất tại phân hiệu THCS Đồng Ích, xã Tiên Lữ mới được đầu tư xây dựng khang trang phục vụ tốt giáo dục thể chất.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào dạy và học.

Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ở các cấp học ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Các nhà trường triển khai hiệu quả mô hình “Trường học hạnh phúc”; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, thể chất và phát triển toàn diện cho học sinh.

Công tác phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tệ nạn xã hội, tác động tiêu cực từ môi trường mạng được quan tâm thường xuyên.

100% nhà trường sử dụng phần mềm quản lý trường học, cơ sở dữ liệu ngành; 100% cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng chữ ký số, hồ sơ điện tử, học bạ số theo quy định; 100% học sinh được cập nhật dữ liệu định danh cá nhân trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Năm học 2025-2026, chất lượng giáo dục trên địa bàn tiếp tục ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100% và 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.

Xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 có bằng tốt nghiệp THCS đạt 100%.

Kỳ thi HSG lớp 9 cấp tỉnh năm học 2025-2026, xã có 38 học sinh dự thi, trong đó có 21 học sinh đoạt giải, gồm 5 giải Nhì, 8 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.

Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, xã có điểm trung bình 3 môn (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) xếp thứ 29/148 xã, phường của tỉnh.

Cô giáo Trần Thị Hạnh - Giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2026, Tổ trưởng Tổ ngữ văn phân hiệu THCS Tiên Lữ hướng dẫn tích hợp môn giáo dục công dân cho học sinh.

Hướng đi mới - quyết tâm mới

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tiên Lữ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu: Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong trường học; duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục; giữ vững, nâng cao chất lượng các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chất lượng, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ mới; tích hợp giáo dục kỹ năng số cho học sinh; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học.

Một góc phân hiệu Tiểu học Đồng Ích A, xã Tiên Lữ đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Hiệu trưởng Trường THCS Tiên Lữ Nguyễn Xuân Toán cho biết: "Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục được duy trì.

Nhà trường hiện có 121 cán bộ, giáo viên, 100% giáo viên đạt chuẩn. Nhà trường hiện còn thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn và thiếu phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm... Nhà trường đã khắc phục khó khăn, bám sát chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện nghiêm túc phương án dạy học 2 buổi/ngày, 5 ngày/tuần.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Lữ phụ trách phân hiệu Tiểu học Đồng Ích Phạm Chí Tâm cho biết: “Với quyết tâm của đội ngũ cán bô, giáo viên nhà trường và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, các bậc phụ huynh, ngành Giáo dục xã Tiên Lữ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại”.

Giờ học ngoại khóa tại phân hiệu Tiểu học Đồng Ích A, xã Tiên Lữ.

Chủ tịch UBND xã Tiên Lữ Trương Văn Quang cho biết: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, số lượng trường học, học sinh và đội ngũ giáo viên tăng lên, trong khi đội ngũ tham mưu, quản lý nhà nước về giáo dục còn mỏng. Cơ sở vật chất của một số trường học chưa đồng bộ; một số đơn vị còn thiếu phòng chức năng, diện tích đất chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Việc đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học còn hạn chế...

Thời gian tới, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các nhà trường phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; huy động các nguồn lực xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu 100% trường học đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2030, đáp ứng yêu cầu về GD - ĐT trong “Kỷ nguyên vươn mình của đất nước”.

Thư viện phân hiệu THCS Đồng Ích, xã Tiên Lữ phục vụ giáo viên và học sinh đọc sách tham khảo.