Tổ chức bữa ăn bán trú trường học: Tăng giám sát, rõ trách nhiệm

Kiểm tra thực phẩm tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (phường Yên Hòa). Ảnh: Lê Nguyễn

Cùng với sự giám sát của nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố tiếp tục kiểm tra đột xuất, kịp thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, hướng tới bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Kiểm tra thực tế, kịp thời chấn chỉnh

Qua kiểm tra tại phường Khương Đình đầu tháng 10, đoàn liên ngành do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa làm Trưởng đoàn ghi nhận những kết quả trong công tác quản lý, tổ chức bán trú, đồng thời chỉ ra một số khâu cần tiếp tục chấn chỉnh.

Tại phường Khương Đình, cả 11 trường đều tổ chức ăn bán trú, với khoảng 17.000 học sinh. Các trường đều nấu ăn tại trường, không sử dụng suất ăn sẵn; hiện có 3 đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn.

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố kiểm tra công tác tổ chức bán trú tại phường Khương Đình. Ảnh: CTV

Theo đánh giá của đoàn, công tác chỉ đạo, quản lý của địa phương được thực hiện nghiêm túc, bài bản; phương án tổ chức bán trú được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tế, cơ sở vật chất phục vụ bếp ăn được quan tâm đầu tư. Hồ sơ tại các trường cơ bản đầy đủ, từ kế hoạch tổ chức bán trú, phân công nhiệm vụ đến hợp đồng với đơn vị cung cấp. Các trường cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giám sát, có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm và đại diện cha mẹ học sinh.

Trong bữa ăn hằng ngày, tại một số trường, giáo viên trực tiếp chia thức ăn vào khay theo định lượng thay vì để đơn vị nấu ăn chia suất từ trước. Cách làm này góp phần giữ thức ăn nóng khi đến tay học sinh. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn chưa phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, đoàn lưu ý việc kiểm tra, giám sát cần được duy trì thường xuyên và cụ thể hơn. Các khâu cần theo dõi không chỉ có thời điểm tiếp nhận thực phẩm mà còn bao gồm quá trình chế biến, nguồn gốc nguyên liệu, việc cân, định lượng và các khâu cung ứng.

Kiểm tra hồ sơ về công tác bán trú của các trường học ở phường Khương Đình. Ảnh: CTV

Đoàn cũng đề nghị các trường rà soát hợp đồng cung cấp dịch vụ, làm rõ trách nhiệm của các bên, yêu cầu về nhân lực, định lượng khẩu phần, thực đơn và phương án xử lý khi có vi phạm. Việc sắp xếp khu vực bếp, kho thực phẩm, bảo đảm vệ sinh và bảo quản thực phẩm đúng quy định cũng cần tiếp tục được chấn chỉnh.

Năm học 2026-2027, Hà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành về công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục. Từ ngày 20-9-2026 đến hết ngày 31-5-2027, các đoàn thực hiện kiểm tra đột xuất tại các phường, xã, tập trung vào công tác tổ chức bữa ăn; việc lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng với đơn vị cung cấp; điều kiện bếp ăn, nguồn gốc thực phẩm và việc cập nhật thông tin trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội (HanoiCheck).

Việc kiểm tra được tiến hành cả trên hồ sơ và tại nơi tổ chức bữa ăn, nhằm đối chiếu những nội dung đã đăng ký với thực tế triển khai. Qua đó, các đoàn yêu cầu khắc phục những hạn chế, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Rõ trách nhiệm từng khâu

Kết quả kiểm tra cho thấy những chuyển biến trong công tác tổ chức bán trú, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải duy trì giám sát trong suốt quá trình thực hiện. Thực tế tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, xã Quảng Bị là một trường hợp cho thấy những bất cập có thể phát sinh khi các khâu tổ chức chưa đáp ứng yêu cầu.

Xã Quảng Bị tăng cường giám sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú trường học. Ảnh: CTV

Ngày 28-9, nhà trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú sau khi phụ huynh phản ánh phần thịt trong suất ăn trưa ngày 23-9 có hình thức giống tóp mỡ và cho rằng định lượng chưa tương xứng với mức 40.000 đồng/suất. Nhà trường và đơn vị cung cấp khi đó giải thích món ăn là thịt ba chỉ tươi tẩm vừng chiên; do thịt được thái mỏng, khi chiên bị khô và cong nên dễ gây hiểu nhầm.

Tuy nhiên, qua kiểm tra đột xuất ngày 24-9, đoàn liên ngành ghi nhận một số bất cập trong tổ chức bữa ăn. Quy trình bếp một chiều chưa được thực hiện đúng; vệ sinh tại một số khu vực chưa bảo đảm. Việc chia khẩu phần giữa các suất chưa đồng đều, khu vực chia suất chật chội trong khi trường có khoảng 2.160 học sinh ăn bán trú tại hai điểm trường.

Sau kiểm tra, UBND xã Quảng Bị yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn trước đó để tìm đơn vị mới. Sau một tuần tạm dừng, ngày 5-10, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 tổ chức ăn bán trú trở lại với đơn vị cung cấp mới. Nhà trường cho biết đã tăng cường kiểm tra, giám sát từ khâu tiếp nhận thực phẩm, kiểm thực, chế biến, chia suất, lưu mẫu đến giao nhận và tổ chức cho học sinh ăn, nghỉ.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, điểm mới trong năm học này là việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương được phân cấp cho xã, phường. Theo đó, chính quyền cơ sở có trách nhiệm lớn hơn trong lựa chọn, quản lý và giám sát đơn vị cung cấp.

Cùng với việc phân cấp, thành phố đang xây dựng phần mềm quản lý an toàn thực phẩm do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chủ trì. Việc tăng cường công cụ quản lý và kiểm tra được kỳ vọng hỗ trợ công tác theo dõi, đối chiếu thông tin, nhưng trách nhiệm tổ chức và giám sát tại từng cơ sở vẫn cần được thực hiện thường xuyên.

Theo bà Trần Lưu Hoa, khi có phản ánh liên quan đến bữa ăn học đường, các cơ quan quản lý sẽ kiểm tra, xác minh nghiêm túc, công khai, minh bạch và kiên quyết xử lý nếu phát hiện vi phạm. Các địa phương chủ động kiểm tra theo thẩm quyền; các đoàn liên ngành thành phố cũng vào cuộc để làm rõ những vấn đề phát sinh, xác định nội dung cần khắc phục và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Riêng vụ việc tại xã Quảng Bị, thành phố đã thành lập 2 đoàn kiểm tra ngay sau khi có thông tin phản ánh. Sau kiểm tra, địa phương triển khai các biện pháp khắc phục, dừng đơn vị cung cấp thực phẩm bị phản ánh; đồng thời xem xét, đề xuất hướng xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị chính quyền địa phương và các nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, rà soát và khắc phục những hạn chế, bảo đảm việc tổ chức bữa ăn bán trú an toàn, nền nếp và thực chất.