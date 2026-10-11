Ukraine nêu điều kiện ngừng loạt cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga

Ngày 11/10, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nhắc lại lập trường lâu nay của Ukraine rằng nước này chỉ sẵn sàng ngừng tấn công nhà máy lọc dầu của Nga như một phần của hoạt động giảm leo thang xung đột song phương. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi Moskva phải ngừng tập kích cơ sở hạ tầng điện lực Ukraine.

Theo ông Zelenskiy, mọi thỏa thuận đều cần phải đi kèm với “những đảm bảo thực sự”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. (Ảnh: Reuters)

“Nguyên nhân thực sự của cuộc xung đột ở châu Âu là Nga và chỉ riêng Nga mà thôi. Có thể ngăn chặn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ngay từ hôm nay, nhưng Tổng thống Putin không muốn làm vậy”, ông Zelenskiy nói.

Trước đó, ông Zelenskiy cũng phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận cung cấp dầu diesel với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng điều này sẽ khuyến khích cuộc tấn công của Moskva vào Ukraine.

Nhiều nhà phân tích nhận định thỏa thuận của ông Trump với Moskva khó có thể dẫn đến giá nhiên liệu giảm bền vững, vì khối lượng xuất khẩu vẫn thấp hơn so với mức Nga thường xuất khẩu khi nhà máy lọc dầu của nước này không bị tấn công.

Thỏa thuận về dầu diesel cũng bị nhà lập pháp Mỹ chỉ trích, trong đó có một người cùng đảng Cộng hòa với ông Trump. Nghị sĩ Cộng hòa Don Bacon cho rằng đã đến lúc áp dụng thêm biện pháp trừng phạt chứ không phải dỡ bỏ chúng.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump yêu cầu Kiev đơn phương ngừng loạt cuộc tấn công vào Nga.

Trong những ngày qua, Ukraine tăng cường loạt cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng công nghệ của Nga.

Công ty công nghệ Yandex của Nga thông báo cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) Ukraine làm tê liệt trung tâm dữ liệu, đây là cuộc tấn công thứ 3 nhằm vào cơ sở của họ trong 4 ngày qua.

Vụ tấn công gây ra sự gián đoạn trên toàn bộ dịch vụ của công ty công nghệ Yandex, khiến người dùng ở hàng chục thành phố của Nga và ở Kazakhstan, Belarus cùng Armenia không thể đặt taxi hoặc truy cập dịch vụ ngân hàng.

“Do vụ tấn công bằng máy bay không người lái, cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu Yandex tại thành phố Vladimir bị hư hại. Hoạt động tại trung tâm dữ liệu bị tạm dừng hoàn toàn. May mắn không có ai bị thương”, kênh Telegram của Yandex Cloud cập nhật.

Trước đó, hôm 8/10, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác cũng làm tê liệt trung tâm dữ liệu của Yandex tại vùng Ryazan, phía đông nam Moskva. Một ngày sau, UAV Ukraine tiếp tục tấn công trung tâm dữ liệu chính của công ty Yandex tại vùng Kaluga, phía tây nam Moskva, khiến một phần trung tâm ngừng hoạt động.

(Nguồn: Reuters)