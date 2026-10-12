Hà Nội cấm các trường ép học sinh tham gia chương trình liên kết

Nhằm tăng cường công tác quản lý, minh bạch hóa thông tin và giải quyết triệt để những bất cập tồn tại thời gian qua, Hà Nội ban hành quy định về hoạt động liên kết giáo dục với nước ngoài tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn áp dụng từ năm học 2026-2027.

Theo quy định, liên kết giáo dục với nước ngoài được xác định là hoạt động hợp tác giữa cơ sở giáo dục Việt Nam và các cơ sở, tổ chức giáo dục nước ngoài nhằm triển khai chương trình giáo dục tích hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu được Thành phố đặt ra là các nhà trường tuyệt đối không được ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết hoặc thu bất kỳ khoản phí nào không đúng với nội dung đã công khai, trái với quy định pháp luật. Việc tham gia các chương trình này phải bảo đảm hoàn toàn trên nguyên tắc tự nguyện của người học.

Các trường không được ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết. Ảnh minh hoạ.

Nhằm bảo đảm tính minh bạch, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm công khai đầy đủ, chính xác, trung thực và kịp thời mọi thông tin trước khi tuyển sinh, duy trì trong suốt quá trình triển khai cũng như cập nhật ngay khi có sự thay đổi.

Các nội dung bắt buộc phải công khai bao gồm thông tin về cơ sở giáo dục và đối tác nước ngoài; nội dung, thời lượng, đối tượng người học, sản phẩm đầu ra của chương trình; các điều kiện bảo đảm chất lượng; mức thu, phương thức thu cùng các khoản thu khác nếu có; đồng thời phải công bố công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Nhà trường chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về các nội dung đã công bố và có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm giải trình khi được yêu cầu.

Về khía cạnh tài chính, mức thu và phương thức thu phải phù hợp với nội dung chương trình, chất lượng dịch vụ giáo dục cung cấp và thỏa thuận giữa các bên theo quy định pháp luật. Riêng đối với các cơ sở giáo dục công lập, việc thu, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chương trình liên kết còn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về ngân sách nhà nước, cơ chế tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật liên quan.

Trước khi triển khai hoạt động liên kết, cơ sở giáo dục phải gửi văn bản thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kèm theo đề án, thỏa thuận hợp tác và đầy đủ tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của đối tác nước ngoài.

Riêng đối với chương trình giáo dục tích hợp, việc thẩm định chuyên môn là yêu cầu bắt buộc trước khi tổ chức thực hiện. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định và Giám đốc Sở là cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dựa trên kết quả thẩm định.

Trong quá trình vận hành, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về đối tác, mục tiêu, nội dung, thời lượng, đối tượng học sinh hoặc địa điểm triển khai, nhà trường phải báo cáo bằng văn bản đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường hợp việc điều chỉnh chương trình tích hợp làm thay đổi các nội dung chuyên môn quan trọng, chương trình sau điều chỉnh phải qua quy trình thẩm định và phê duyệt lại trước khi áp dụng. Nếu chấm dứt hoạt động liên kết, cơ sở giáo dục bắt buộc phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ chi tiết lý do và đưa ra phương án cụ thể để bảo đảm tối đa quyền lợi của học sinh.

Những quy định chặt chẽ này được đưa ra trong bối cảnh các chương trình liên kết như tiếng Anh, toán bằng tiếng Anh và kỹ năng sống đã được mở rộng tại nhiều trường học trên địa bàn thủ đô. Thời gian qua, việc tổ chức các chương trình này đã nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau từ dư luận và phụ huynh, đặc biệt là các phản ánh về tình trạng nhà trường bố trí giờ học liên kết xen kẽ vào thời khóa biểu chính khóa cũng như việc tạo sức ép buộc học sinh phải đăng ký tham gia.