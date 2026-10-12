Hà Nội: Khuyến khích giáo viên sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào hoạt động dạy học và quản lý giáo dục

Ngày hội hướng tới tạo diễn đàn chuyên môn về ứng dụng AI và công nghệ số trong giáo dục, nơi các nhà giáo có thể giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên số.

Đối tượng tham gia là giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm cả cơ sở công lập và ngoài công lập.

Các sản phẩm được khuyến khích triển khai trực tiếp tại lớp học và nhà trường, hướng tới giải quyết những khó khăn, thách thức trong thực tiễn dạy học và quản lý giáo dục. Ảnh: Huy Linh

Một trong những nội dung trọng tâm của ngày hội là khuyến khích giáo viên phát triển các giải pháp, sáng kiến, mô hình và công cụ ứng dụng AI phục vụ hoạt động giáo dục. Các sản phẩm tham gia có thể tập trung vào nhiều lĩnh vực như đổi mới hoạt động giảng dạy, đào tạo; xây dựng lớp học số thông minh; ứng dụng công nghệ trong kiểm tra, đánh giá; hỗ trợ quản lý, điều hành nhà trường; đổi mới giáo dục và mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục. Bên cạnh đó, chương trình khuyến khích những giải pháp ứng dụng AI có trách nhiệm và các sáng kiến liên quan đến việc khai thác công nghệ số trong giáo dục.

Đáng chú ý, các sản phẩm được khuyến khích triển khai trực tiếp tại lớp học và nhà trường, hướng tới giải quyết những khó khăn, thách thức trong thực tiễn dạy học và quản lý giáo dục.

Những sáng kiến có tác động tích cực đối với các vấn đề như ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển tư duy bền vững và nâng cao năng lực số cho học sinh cũng thuộc nhóm nội dung được khuyến khích tham gia.

Việc khuyến khích các sản phẩm có khả năng ứng dụng thực tế tạo điều kiện để giáo viên chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu những cách làm sáng tạo trong hoạt động chuyên môn.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phổ biến, các sản phẩm tham gia ngày hội được tiếp nhận trực tuyến thông qua website chính thức của chương trình.

Thời hạn cuối cùng gửi sản phẩm là 23h59 ngày 25/10/2026.

Ban Tổ chức dự kiến công bố kết quả vòng sơ tuyển và danh sách các sản phẩm lọt vào vòng chung kết ngày 15/11/2026.

Dự kiến, 50 sản phẩm xuất sắc nhất sẽ được tham dự vòng chung kết Ngày hội "Nhà giáo sáng tạo với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo năm 2026", tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12/2026, dự kiến ngày 05/12/2026.

Để hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý trong quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức sẽ tổ chức buổi giải đáp trực tuyến vào 9h ngày 11/10/2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục trực thuộc phổ biến thông tin, thể lệ chương trình đến đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, khuyến khích các nhà giáo tích cực tham gia, giới thiệu những sáng kiến ứng dụng công nghệ số và AI trong giáo dục.