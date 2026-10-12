'Viện dưỡng lão bán trú' ở Hà Nội: Chi phí ra sao, có đông người đăng ký?

Người cao tuổi được chăm sóc và giao lưu trong ngày

Tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở phường Đống Đa, niềm vui của các cụ đôi khi đến từ những điều giản dị: được nhân viên quan tâm, chăm sóc tận tình, được tập thể dục mỗi sáng và có bạn bè để chuyện trò, chia sẻ.

Cụ Nguyễn Thị Tần, sinh năm 1945, ở phường Đống Đa cho biết, từ khi đến đây cụ luôn cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi được các nhân viên luôn gần gũi, chăm sóc chu đáo như người thân trong gia đình. Trong các hoạt động hằng ngày, cụ đặc biệt yêu thích những buổi tập thể dục buổi sáng được tổ chức đều đặn, với các bài tập phù hợp với sức khỏe và khả năng của người cao tuổi.

Cụ Nguyễn Thị Tần (bên trái) đang cùng các cụ khác ngâm chân tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở phường Đống Đa.

Cùng sử dụng dịch vụ tại cơ sở, cụ Nguyễn Giang, sinh năm 1949 cũng tìm thấy niềm vui trong những giờ sinh hoạt chung. Theo cụ, khi con cháu đi làm, người cao tuổi ở nhà đôi lúc cảm thấy buồn vì thiếu người trò chuyện. Đến cơ sở, các cụ có thêm bạn bè, được cùng nhau giao lưu, tham gia hoạt động và chia sẻ những câu chuyện thường ngày. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy giúp mỗi ngày của các cụ thêm vui vẻ, ấm áp và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Theo tìm hiểu, Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày thuộc phường Đống Đa khai trương ngày 20/7 vừa qua và bắt đầu phục vụ người cao tuổi từ đầu tháng 8/2026.

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ThS Kiều Thị Thúy Nga - Giám đốc Trạm Y tế phường Đống Đa cho biết, cơ sở có quy mô dự kiến phục vụ khoảng 40-50 người cao tuổi thường xuyên mỗi ngày. Hiện cơ sở có 20 người đang sử dụng dịch vụ. Mức thu hiện tại là 5,68 triệu đồng/người/tháng, bao gồm chăm sóc bán trú, cơm trưa và quà chiều.

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Đống Đa.

Theo ThS Kiều Thị Thúy Nga, mô hình Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại phường Đống Đa hướng tới những người cao tuổi chưa cần chăm sóc nội trú 24/24 giờ, vẫn có thể trở về sinh hoạt cùng gia đình nhưng cần được theo dõi sức khỏe, vận động, phục hồi chức năng và giao lưu trong ngày.

"Nhu cầu tìm đến cơ sở xuất phát từ cả phía gia đình và chính người cao tuổi. Khi con cháu đi làm, họ khó có thể thường xuyên ở bên để theo dõi, chăm sóc người thân. Trong khi đó, nhiều người cao tuổi cũng mong muốn được ra ngoài, vận động và trò chuyện với những người cùng lứa tuổi.

Tôi cho rằng, về lâu dài, chúng tôi sẽ cần phát triển thêm các dịch vụ chăm sóc tại nhà, chăm sóc theo giờ, chăm sóc ngắn hạn, dài hạn và phục hồi chức năng để các gia đình có thể lựa chọn theo nhu cầu, tình trạng sức khỏe và khả năng tài chính", bà Nga nói thêm.

Hình ảnh các cụ được chăm sóc tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở phường Long Biên.

Ưu tiên chất lượng chăm sóc trong giai đoạn đầu

Tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở phường Long Biên, ThS.BS Nguyễn Khắc Thúy - Giám đốc Trạm Y tế phường Long Biên cho biết, đơn vị có quy mô 40 giường và chủ động xây dựng lộ trình tiếp nhận phù hợp với năng lực phục vụ.

"Ngay từ đầu, trong đề án, chúng tôi xác định trong khoảng 6 tháng đến 1 năm đầu tiên sẽ tiếp nhận từ 20 đến 30 cụ. Đến nay, cơ sở cơ bản hoạt động theo đúng lộ trình đó, số lượng người cao tuổi đăng ký thường xuyên khoảng 20 cụ, có thời điểm cao hơn một chút. Qua đánh giá ban đầu, các cụ và gia đình đều phấn khởi, hài lòng với mô hình", ThS.BS Nguyễn Khắc Thúy cho biết.

Hình ảnh các cụ ăn trưa tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở phường Đống Đa.

Hình ảnh các cụ ăn trưa tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở phường Long Biên.

Theo Ths.Bs Nguyễn Khắc Thúy, trong giai đoạn đầu, cơ sở cần thời gian để đội ngũ nhân viên tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình và nâng cao kỹ năng chăm sóc người cao tuổi.

"Chúng tôi muốn khi đã triển khai thì phải làm thật chắc chắn, để các cụ được chăm sóc chu đáo, toàn diện hơn. Nhân viên cũng cần có thời gian học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, bởi chăm sóc người cao tuổi không chỉ là trông nom mà còn phải hiểu được đặc điểm sức khỏe, tâm lý và nhu cầu của từng người", Ths.Bs Nguyễn Khắc Thúy chia sẻ.

Theo Ths.Bs Nguyễn Khắc Thúy, tại đây, người cao tuổi được đón từ khoảng 7h30 và kết thúc sinh hoạt vào 17h. Người tham gia được phục vụ một bữa chính vào buổi trưa và một bữa phụ vào khoảng 14h30; bữa sáng được ăn tại nhà trước khi đến cơ sở.

Về mức thu, Ths.Bs Nguyễn Khắc Thúy cho biết, cơ sở hiện thu khoảng 5,5 triệu đồng/người/tháng theo hình thức thu hộ, chi hộ.

Theo Bs, mô hình chăm sóc ban ngày không nhằm thay thế vai trò của gia đình. Người cao tuổi được chăm sóc và tham gia hoạt động trong thời gian con cháu đi làm, sau đó trở về nhà vào cuối ngày để tiếp tục cuộc sống cùng người thân.

"Điều chúng tôi mong muốn là kéo dài những ngày sống khỏe của người cao tuổi. Các cụ được chăm sóc, có hoạt động phù hợp trong ngày nhưng vẫn trở về nhà với con cháu vào buổi chiều. Như vậy, chúng ta vừa hỗ trợ gia đình, vừa giữ được sự gắn kết và nếp sinh hoạt truyền thống", Giám đốc Trạm Y tế phường Long Biên nói.

Các cụ vẽ tranh, tô màu, chơi cờ,... tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở phường Long Biên.

Theo tìm hiểu của PV tại Hà Nội, một số cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đang được triển khai tại các địa bàn như Long Biên, Đống Đa, Quốc Oai, Tây Hồ và một số khu vực khác.

Bên cạnh mô hình công lập, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi tư nhân cũng cung cấp nhiều hình thức dịch vụ, từ chăm sóc ban ngày đến lưu trú dài hạn. Chi phí tại một số cơ sở tư nhân dao động khoảng 7-8 triệu đồng/người/tháng, tùy hình thức chăm sóc và dịch vụ đi kèm. Với mô hình bán trú, người cao tuổi sinh hoạt tại cơ sở trong ngày rồi trở về nhà cùng gia đình; còn hình thức lưu trú 24/7 phù hợp với những trường hợp cần được chăm sóc thường xuyên hơn. Vì vậy, khi lựa chọn, gia đình cần tìm hiểu rõ mức phí, các khoản đã bao gồm và nhu cầu chăm sóc thực tế của người thân.

Hình ảnh một số hoạt động vui - khỏe của các cụ tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở phường Long Biên: