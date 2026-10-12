Trượt hai lần, bác sĩ nội trú có thể bị 'xóa tên' khỏi chương trình đào tạo

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe, cấp văn bằng bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa.

Điểm đáng chú ý là dự thảo đặt ra yêu cầu đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với học viên bác sĩ nội trú ngay sau năm học đầu tiên. Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng trong quá trình đào tạo, nhằm bảo đảm người học đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn và thực hành.

Trượt hai lần thi năng lực, học viên phải thôi học

Theo dự thảo, chương trình đào tạo năm thứ nhất của bác sĩ nội trú được tích hợp nội dung thực hành theo quy định tại nghị định hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Sau khi hoàn thành chương trình này, học viên phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề.

Người học được dự kiểm tra tối đa hai lần liên tiếp. Trường hợp không đạt yêu cầu, học viên sẽ buộc phải thôi học.

Bên cạnh đó, người học có trách nhiệm duy trì hiệu lực hợp pháp của giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp trong suốt thời gian theo học chương trình bác sĩ nội trú hoặc bác sĩ chuyên khoa.

Như vậy, theo đề xuất, học viên bác sĩ nội trú không chỉ phải đáp ứng yêu cầu học tập của chương trình đào tạo mà còn phải vượt qua kỳ kiểm tra năng lực hành nghề sau năm thứ nhất để tiếp tục theo học.

Bác sĩ mới tốt nghiệp chỉ được dự tuyển nội trú một lần

Dự thảo quy định đối tượng dự tuyển bác sĩ nội trú là người có bằng bác sĩ thuộc các ngành y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt hoặc y học dự phòng, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp hoặc được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đến ngày hết hạn nhận hồ sơ.

Người dự tuyển chỉ được dự thi một lần duy nhất. Quy định này cũng áp dụng với người có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ bác sĩ và có ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi trong danh mục đào tạo bác sĩ nội trú.

Hiện nay, tuyển sinh bác sĩ nội trú cũng áp dụng nguyên tắc chỉ dành cho bác sĩ mới tốt nghiệp và mỗi người chỉ được dự thi một lần.

Các cơ sở giáo dục đại học tổ chức tuyển sinh bác sĩ nội trú mỗi năm một lần, theo hình thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với phỏng vấn. Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định phương thức tuyển sinh và môn thi.

Đối với chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa, các cơ sở có thể tuyển sinh một hoặc nhiều lần trong năm, theo phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển.

Tuy nhiên, xét tuyển chỉ được áp dụng trong những trường hợp đặc biệt, như chuyên ngành hoặc cơ sở y tế tại vùng khó khăn thiếu nghiêm trọng bác sĩ chuyên khoa, cần bổ sung nhân lực sớm, hoặc thuộc các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong những trường hợp này, sở y tế phối hợp với cơ sở giáo dục đại học thống nhất tiêu chí xét tuyển. Cơ sở đào tạo phải gửi văn bản báo cáo Bộ Y tế và được chấp thuận trước khi thông báo tuyển sinh.

Thi đánh giá năng lực trên máy tính, máy tính bảng

Theo kế hoạch của Hội đồng Y khoa Quốc gia, năm 2027 dự kiến tổ chức hai kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bốn chức danh bác sĩ: y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt và y học dự phòng.

Kỳ kiểm tra đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 3, với thời gian tiếp nhận hồ sơ từ tháng 1. Kỳ thứ hai dự kiến tổ chức vào tháng 12, tiếp nhận hồ sơ từ tháng 9.

Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính hoặc máy tính bảng tại các địa điểm được công bố khi đăng ký dự kiểm tra.

Nội dung đánh giá được xây dựng riêng theo từng lĩnh vực hành nghề, không áp dụng một cấu trúc chung cho tất cả chức danh. Hình thức câu hỏi, các miền năng lực, danh mục vấn đề chuyên môn thiết yếu, cấu trúc và ma trận đề kiểm tra sẽ được quy định tại các quyết định riêng của Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Dự thảo thông tư hiện được Bộ Y tế lấy ý kiến. Nếu được thông qua, văn bản dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.