Tăng cường hợp tác GD nghề nghiệp giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. Ảnh NC.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân đánh giá cao sự hợp tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và Lào.

Thứ trưởng Lê Quân cho biết, Việt Nam quan tâm đến giáo dục nghề nghiệp. Hiện nay, đối với giáo dục nghề nghiệp tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao vai trò của tự chủ cơ sở giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào đào tạo, hợp tác trong tuyển dụng. Đồng thời, cho phép doanh nghiệp và nhà trường hợp tác tuyển sinh, đào tạo trong đó tuyển sinh phải gắn với nhu cầu tuyển dụng lao động.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân (ở giữa) trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh NC.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp là trung tâm cung ứng nguồn nhân lực vì vậy phải gắn kết với doanh nghiệp. Chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp đảm bảo 60-70% là thực hành. Đồng thời, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải chuẩn hoá chương trình đào tạo, đầu ra, đội ngũ giảng viên. Tất cả học viên, sinh viên giáo dục nghề nghiệp đều phải trải qua sát hạch, đánh giá nghề nghiệp và doanh nghiệp phải tham gia vào hội đồng đánh giá.

Thứ trưởng Lê Quân cho biết thêm: “Người học giáo dục nghề nghiệp là đối tượng cần được quan tâm, tiếp cận với an sinh phúc lợi như hỗ trợ học phí. Nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, khuyết tật được miễn học phí hoặc học sinh học hết THCS theo học nghề được miễn học phí…”.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh NC.

Thay mặt cho đoàn công tác, ông Saysamone Ngamsy, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Bộ GD&ĐT Việt Nam.

Ông Saysamone Ngamsy cho biết thêm: “Phía Lào quan tâm tìm hiểu sự hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, mô hình đào tạo kép, xây dựng các trung tâm đào tạo và phát triển nguồn lực chất lượng cao. Đoàn công tác mong muốn trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề kỹ thuật và chuẩn đầu ra, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động”.