TP. HCM siết bữa ăn học đường, yêu cầu công khai khay ăn hằng ngày

Công khai khay ăn thực tế hằng ngày

UBND TP. HCM vừa ban hành Kế hoạch số 548/KH-UBND về triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026 - 2027 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố. Năm học này được triển khai với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.

Một trong những nội dung được UBND TP. HCM đặt ra là tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, kỷ cương và an toàn trường học.

Theo đó, các cơ sở giáo dục phải siết chặt kỷ cương, bảo đảm an ninh, an toàn trường học và an toàn thực phẩm; đồng thời rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm, bảo đảm chất lượng, dinh dưỡng và an toàn bữa ăn học đường.

Bữa ăn học đường tại 1 trường trên địa bàn TP.HCM

Việc tổ chức bữa ăn học đường phải thực hiện theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục và Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13/9/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú.

Đáng chú ý, UBND TP yêu cầu công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm, thực đơn và khay ăn thực tế hằng ngày; tăng cường sự tham gia giám sát của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Đây là cơ sở để phụ huynh có thêm thông tin về nguồn nguyên liệu cũng như bữa ăn thực tế được phục vụ cho con tại trường.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục và yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình với chính quyền địa phương trong bảo đảm an toàn bữa ăn học đường.

Tăng cường sự tham gia giám sát của phụ huynh (ảnh minh họa)

Tăng kiểm tra bếp ăn và an toàn trường học

Không chỉ đặt yêu cầu đối với các nhà trường, kế hoạch còn phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan liên quan. Trong đó, Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn về y tế trường học, dinh dưỡng học đường và chăm sóc sức khỏe học sinh.

Riêng Sở An toàn thực phẩm được giao hướng dẫn chuyên môn về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt đối với bếp ăn bán trú, đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các trường.

Cùng với an toàn bữa ăn, UBND TP. HCM yêu cầu tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục. Các nội dung kiểm tra chuyên đề tập trung vào khoản thu, dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục, an toàn trường học và việc thực hiện các cơ chế, chính sách mới.

Việc kiểm tra phải tránh trùng lặp, chồng chéo; đồng thời theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền.