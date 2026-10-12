Học vấn của Hà Còi, Meichan

Hà Còi thông báo đã cầu hôn Meichan vào ngày 12/10. Ảnh: IGNV.

Ngày 12/10, phi công Hà Còi chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn YouTuber Meichan tại Florida (Mỹ). Cả hai đều là những gương mặt quen thuộc với giới trẻ, gây chú ý nhờ hành trình học tập và sự nghiệp riêng.

Meichan, tên thật Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000 tại Hà Nội, được biết đến qua các video về học tập, cuộc sống và trải nghiệm ở nước ngoài. Trong khi đó, Hà Còi, tên thật Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001, thu hút sự quan tâm nhờ những video về trải nghiệm của một phi công trẻ tuổi.

Cuộc sống du học sinh của Meichan

Trước khi trở thành YouTuber được nhiều bạn trẻ yêu thích, Meichan từng là học sinh chuyên Anh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô giành học bổng toàn phần ngành Văn hóa - Truyền thông tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc) - một trong những trường đại học hàng đầu nước này.

Năm 2018, ở tuổi 18, Hà Trang sang Hàn Quốc du học. Cùng thời điểm đó, cô bắt đầu làm YouTube để ghi lại cuộc sống của một du học sinh xa nhà. Những clip về học tập, sinh hoạt, làm đẹp và trải nghiệm văn hóa tại xứ sở kim chi dần giúp cô xây dựng cộng đồng người theo dõi trên mạng xã hội.

Năm 2024, Meichan tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học Yonsei. Quãng thời gian học tập ở nước ngoài không chỉ là dấu mốc trong hành trình học vấn mà còn tạo cơ hội để cô phát triển các hoạt động sáng tạo nội dung và giao lưu văn hóa.

Meichan trong thời gian học tập tại New Zealand. Ảnh: FBNV.

Cụ thể, trong thời gian ở Hàn Quốc, Meichan có cơ hội tham gia các dự án cùng nghệ sĩ Hàn Quốc như Lisa (BLACKPINK) và EXO. Năm 2023, cô đại diện Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Văn hóa Thế giới ở Hàn Quốc.

Tháng 9/2026, Meichan tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai trò MC song ngữ Anh - Hàn tại lễ khai trương Không gian Văn hóa ASEAN ở Jeonju (Hàn Quốc) theo lời mời của Ban Thư ký ASEAN - Hàn Quốc.

Bên cạnh chương trình đại học, Meichan từng có 4 tuần học tập và trải nghiệm tại New Zealand. Chia sẻ trên trang cá nhân, cô cho biết chuyến đi giúp bản thân cải thiện ngoại ngữ, làm quen với bạn bè quốc tế và có thêm góc nhìn về văn hóa, cuộc sống.

Tại đây, Meichan trải nghiệm môi trường học tập ở hai cơ sở tại Christchurch và Queenstown. Cô tham gia các hoạt động ngoại khóa, giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh và chủ động tổ chức workshop giới thiệu cà phê Việt Nam cho bạn bè quốc tế.

Theo nữ YouTuber, trải nghiệm này giúp cô tự tin hơn trong giao tiếp, đồng thời hiểu thêm về cách thích nghi với môi trường đa văn hóa. 4 tuần học ở New Zealand cũng giúp cô chữa lành và có cơ hội giới thiệu nét đẹp của ẩm thực, văn hóa Việt Nam đến bạn bè tại trường.

Hà Còi nghỉ học Bách khoa, theo đuổi nghề phi công

Khác với Meichan, Hà Còi lựa chọn con đường học tập gắn với ngành hàng không sau khi trải qua một học kỳ tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hà Còi nghỉ học Bách khoa để theo đuổi nghề phi công. Ảnh: IGNV.

Rời Bách khoa, Hà Còi trải qua hơn 3 năm đào tạo phi công, trong đó có một năm học tại Mỹ. Đáng chú ý, anh từng theo học tại Aviator College - cơ sở đào tạo hàng không ở Mỹ, trước khi trở về Việt Nam tham gia chương trình huấn luyện tại Học viện Hàng không Vietjet.

Sau quá trình học tập và huấn luyện, Hà Còi trở thành cơ phó của hãng hàng không Vietjet Air. Trước khi đảm nhận công việc này, anh còn tích lũy kinh nghiệm thực hành với khoảng 200 giờ bay tập sự.

Ngoài hàng không, Hà Còi còn có sở thích ca hát. Khi học lớp 12, anh từng đăng ký tham gia vòng tuyển chọn thực tập sinh của SM Entertainment - công ty giải trí Hàn Quốc nổi tiếng với các nhóm nhạc K-pop như EXO, SNSD, NCT...

Tháng 4/2026, Hà Còi tiếp tục thu hút sự quan tâm khi thông báo dự định tạm dừng công việc bay để đi du học. Đến ngày 12/10, anh chia sẻ màn cầu hôn Meichan tại Florida - địa điểm gắn với những ngày đầu anh theo đuổi nghề phi công.