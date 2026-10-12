VF 5 và bài toán tài chính cho gia đình trẻ mua ôtô lần đầu

Sau gần 10 năm sử dụng hai xe máy, gia đình anh Lê Văn Tùng (35 tuổi, nhân viên kỹ thuật tại Hà Nội) bắt đầu tìm mua ôtô để thuận tiện đưa đón hai con. Kế hoạch đã được đặt ra từ năm trước nhưng liên tục trì hoãn vì khoản tiền cần chuẩn bị.

Từ hai xe máy đến chiếc ôtô đầu tiên

Khi biết chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 áp dụng cả với người đang sở hữu xe máy xăng, anh Tùng quyết định tìm hiểu VF 5.

"Gia đình tôi đi xe máy nhiều năm nên không nghĩ mình cũng thuộc nhóm được hỗ trợ. Khoản ưu đãi trực tiếp khiến giá chiếc ôtô đầu tiên gần hơn đáng kể với ngân sách đã chuẩn bị", anh Tùng chia sẻ.

VF 5 hiện có giá niêm yết 496 triệu đồng, mức hỗ trợ 9% tương đương gần 45 triệu đồng, đưa giá xe còn hơn 451 triệu đồng. Chương trình diễn ra từ 19/9 đến hết 19/12, dành cho người sở hữu ôtô, xe máy xăng của mọi thương hiệu hoặc ôtô, xe máy điện VinFast chuyển sang mua ôtô điện VinFast.

VF 5 được nhiều gia đình trẻ cân nhắc cho nhu cầu đi làm, đưa đón con hàng ngày.

Theo anh Tùng, khoản tiền được hỗ trợ đủ để gia đình trang trải thêm bảo hiểm, phim cách nhiệt và giữ lại một phần làm quỹ dự phòng. Kế hoạch mua xe nhờ đó không còn phải lùi sang năm sau.

“Gần 45 triệu đồng là khoản đáng kể với gia đình mua ôtô lần đầu. Chúng tôi có thể hoàn tất những chi phí cần thiết cho xe mà không phải lấy thêm quá nhiều từ tiền tiết kiệm”, anh nói.

Chương trình “Mua xe 0 đồng” tiếp tục giúp người mua chủ động hơn về nguồn tiền khi cho phép vay tới 100% giá trị xe đến hết ngày 31/12.

Chiếc xe vừa nhu cầu, chi phí nhẹ ví

Bên cạnh giá bán, chị Hoàng Thị Mai, vợ anh Tùng, chú ý tới những trang bị phục vụ gia đình có con nhỏ. VF 5 sở hữu 6 túi khí, móc cố định ghế trẻ em ISOFIX và tính năng cảnh báo khi mở cửa, hỗ trợ các thành viên trong những chuyến đi hàng ngày.

“Điều tôi cần là cả nhà có thể cùng di chuyển mà không còn phụ thuộc vào thời tiết. Hai con có chỗ ngồi riêng, còn mình cũng yên tâm hơn khi đưa đón các cháu”, chị Mai cho biết.

Chính sách miễn phí sạc giúp người dùng giảm chi phí năng lượng trong quá trình sử dụng xe.

Thân xe dài chưa tới 4 m giúp người dùng dễ điều khiển trong ngõ vào nhà và các bãi đỗ có diện tích hạn chế. Bộ pin dung lượng khả dụng 37,23 kWh cung cấp phạm vi hơn 326 km sau mỗi lần sạc đầy, trong khi lịch trình của gia đình thường dưới 40 km mỗi ngày.

Với nhu cầu đi làm, đưa đón con và mua sắm, gia đình có thể sử dụng xe trong nhiều ngày trước khi cần nạp điện. Những chuyến về quê cách Hà Nội khoảng 60 km cũng nằm trong phạm vi dễ bố trí mà không phải dừng sạc giữa đường.

Chi phí năng lượng gần như được đưa về 0 đồng nhờ chính sách miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Khoản tiền trước đây dành cho nhiên liệu của hai xe máy có thể được chuyển sang những nhu cầu khác trong gia đình.

“Trước khi mua, tôi nghĩ chuyển lên ôtô chắc chắn sẽ phải tăng mạnh tiền đi lại; nhưng thực tế, cả nhà có thêm không gian che mưa nắng mà khoản năng lượng hàng tháng lại giảm”, anh Tùng nói.

Theo anh Tùng, việc chăm sóc xe cũng gọn hơn nhờ hệ truyền động điện không sử dụng dầu động cơ, lọc dầu hay bugi. VF 5 được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km, còn pin cao áp có thời hạn bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km. Dịch vụ cứu hộ 24/7 hỗ trợ người dùng trong thời gian bảo hành.

Giá hơn 451 triệu đồng, phương án vay tới 100% cùng chi phí sử dụng thấp giúp VF 5 phù hợp với những gia đình muốn chuyển từ xe máy lên ôtô. Trong khi đó, không gian đủ dùng, phạm vi di chuyển hơn 326 km và hệ sinh thái rộng khắp giúp nhiều gia đình trẻ dễ làm quen và yên tâm sử dụng trong nhiều năm.