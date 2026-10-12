Cục Điện ảnh yêu cầu tuân thủ pháp luật khi gửi phim tham dự sự kiện điện ảnh quốc tế

Ngày 12/10, Cục Điện ảnh (Bộ VH,TT&DL) ban hành văn bản số 2064/ĐA-PBP về việc chấp hành quy định pháp luật khi gửi phim tham gia các sự kiện điện ảnh ở nước ngoài.

Văn bản được đưa ra sau khi cơ quan quản lý ghi nhận trường hợp phim được gửi ra nước ngoài khi chưa có Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng; đến sát thời điểm công chiếu, đơn vị mới nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, chỉnh sửa.

Theo khoản 1 Điều 40 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15, phim tham gia liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim trong và ngoài nước phải được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc có Quyết định phát sóng.

Bản phim gửi tham dự phải thống nhất với bản phim đã được cấp phép. Nếu thay đổi nội dung, tổ chức, cá nhân phải đề nghị cấp lại giấy phép theo Điều 28 Luật Điện ảnh trước khi sử dụng bản phim mới. Việc được cấp phép sau khi đã gửi phim ra nước ngoài không đương nhiên miễn trừ trách nhiệm đối với vi phạm trước đó.

Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị chủ động hoàn thiện phim, chuẩn bị hồ sơ đúng thời hạn. Thời gian giải quyết thủ tục chỉ được tính từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Việc nộp muộn, hồ sơ thiếu hoặc phim phải chỉnh sửa không phải căn cứ để rút ngắn quy trình.

Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, cá nhân tìm hiểu kỹ tư cách pháp lý, uy tín, quy trình tuyển chọn và cơ cấu giải thưởng của sự kiện trước khi gửi phim; thận trọng với những nơi có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, trao giải tràn lan hoặc thiếu quy trình thẩm định rõ ràng.

Việc công bố thành tích phải chính xác, phân biệt giải thưởng thuộc hạng mục tranh giải chính với giải chuyên đề, giải danh dự, giấy chứng nhận tuyển chọn và các hình thức ghi nhận khác. Không sử dụng những hình thức này để khẳng định tác phẩm đạt giải chính hoặc được giới chuyên môn quốc tế ghi nhận rộng rãi.

Cơ quan quản lý tôn trọng quyền tự do sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời đề nghị các đơn vị cân nhắc chất lượng nghệ thuật, thông điệp, giá trị lịch sử, nhân văn và tác động xã hội của phim khi giới thiệu ra quốc tế, tránh chạy theo danh hiệu làm ảnh hưởng đến uy tín điện ảnh Việt Nam.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm về điều kiện gửi phim hoặc công bố sai lệch thông tin giải thưởng, Cục Điện ảnh sẽ phối hợp xác minh, xử lý theo quy định; đồng thời xem xét hỗ trợ những tác phẩm có hồ sơ pháp lý đầy đủ, thông tin minh bạch và chất lượng chuyên môn.