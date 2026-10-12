Video lũ bùn như tận thế lại càn quét Nepal, cuốn sạch nhà cửa, cầu đường

Lũ quét tại Nepal

Lũ quét đã tấn công khu vực miền trung Nepal, cuốn trôi nhiều ngôi nhà và khiến ít nhất 5 người mất tích, theo các quan chức. Thảm họa xảy ra chỉ vài tuần sau trận lũ lụt nghiêm trọng tại nước này khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Theo chính quyền, một vụ sạt lở đất tại làng Chumnubri, thuộc huyện Gorkha, cách thủ đô Kathmandu khoảng 100 km về phía tây, đã chặn dòng sông Budhi Gandaki hôm thứ Bảy, gây ngập lụt ở các khu vực hạ lưu. Năm người hiện mất tích. Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal (NDRRMA) cho biết chưa có báo cáo về trường hợp tử vong.

Lũ lụt Nepal như ngày tận thế

Theo cơ quan này, ít nhất 82 người, trong đó có 9 người nước ngoài, đã được giải cứu khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Lũ đã cuốn trôi khoảng 12 ngôi nhà và hai cây cầu treo, đồng thời làm hư hại khu lán trại của một dự án thủy điện, cuốn theo một số thiết bị xây dựng.

Ông Dharam Raj Uprety, người đứng đầu NDRRMA, cho biết dòng nước lũ đục ngầu đã cuốn trôi một cây cầu đường bộ nối huyện Gorkha với huyện Dhading lân cận. Sông Budhi Gandaki là một phụ lưu của sông Trishuli, nằm ở hạ lưu của một phụ lưu khác, nơi từng xảy ra trận lũ thảm khốc hồi tháng 8 do sông băng sụp đổ. Thảm họa đó đã khiến 1.457 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn còn mất tích.

“Chúng tôi đã yêu cầu người dân sống dọc hai bờ sông ở khu vực hạ lưu sơ tán và tìm nơi an toàn”, ông Dharmendra Kumar Mishra, quan chức hành chính cấp cao nhất của huyện Gorkha, cho biết. Các cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia đã phát cảnh báo lũ lụt tới người dân sống dọc con sông tại các huyện Gorkha, Tanahun, Chitwan, Nawalparasi Đông và Nawalparasi Tây.

Cơ quan NDRRMA viết trong một bài đăng trên mạng xã hội: “Xin hãy hỗ trợ bảo đảm người dân tại các khu vực có nguy cơ được di chuyển đến nơi an toàn kịp thời, đồng thời hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ khi cần thiết”. Các quan chức cho biết lực lượng cứu hộ của quân đội và cảnh sát đã đến khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời theo dõi tình hình từ trực thăng.

“Trận lũ trông rất giống trận trước… Thật đáng sợ, và đến giờ chúng tôi vẫn cảm thấy như đang sống trong một cơn ác mộng”, bà Laxmi Gurung, một quan chức địa phương thuộc chính quyền đô thị nông thôn Chumnubri, cho biết.

Theo cơ quan phòng chống thiên tai, mưa lớn vào cuối tháng 9 cũng gây ra lũ lụt và sạt lở đất, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.