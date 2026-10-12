Hai nhân vật thân cận ông Trump bất ngờ hoãn thăm Nga, nguyên nhân liên quan Ukraine?

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải, phía trước) cùng phái đoàn tới Moskva để hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine, ngày 2/12/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết Đặc phái viên Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể nhà lãnh đạo Mỹ, đã hoãn chuyến thăm Moskva dự kiến trước đó để làm rõ lập trường của Ukraine và các nước châu Âu về giải pháp chấm dứt xung đột.

Theo các nguồn tin, ông Witkoff và ông Kushner đã “hoãn chuyến thăm Moskva, ít nhất cho đến khi xác định được liệu Ukraine và các nước châu Âu có sẵn sàng thống nhất về một đề xuất mới” để gửi tới phía Nga hay không.

Trước đó, ngày 9/10, đại diện Mỹ, Ukraine, nhóm E3 gồm Anh, Pháp và Đức, Ủy ban châu Âu (EC) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành tham vấn tại Miami. Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến và không có đột phá nào được công bố. Theo truyền thông Mỹ, tại cuộc họp, ông Witkoff và ông Kushner cảnh báo các nhà đàm phán Ukraine rằng Washington có thể hạn chế chia sẻ thông tin tình báo với Kiev nếu Ukraine từ chối nhượng bộ.

Ngày 11/10, hãng thông tấn TASS đưa tin ông Witkoff và ông Kushner có thể tới Nga trong vòng hai tuần tới, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/10. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể chưa được ấn định và lịch trình vẫn cần được hai bên phối hợp thống nhất.

Sau cuộc điện đàm, trợ lý Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại Yuri Ushakov cho biết ông Putin tái khẳng định Moskva sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu đề ra. Theo ông Ushakov, nhà lãnh đạo Nga chưa cam kết nối lại các cuộc đàm phán hòa bình chính thức với Ukraine.

Ông Ushakov cũng cho biết Tổng thống Trump đã chỉ đạo các quan chức Mỹ chuyển trực tiếp tới Chính phủ Ukraine những lập trường mà Moskva nêu ra trong cuộc trao đổi. Theo quan chức này, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Moskva và những thành phố khác của Nga trong thời gian diễn ra bầu cử quốc hội đã cản trở khả năng nối lại ngay lập tức tiến trình đàm phán. Ông cho biết Tổng thống Putin sẽ cân nhắc thời điểm có thể khôi phục các cuộc thương lượng.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ được truyền thông nước này dẫn lời cho biết Washington nhận định Nga vẫn sẵn sàng thảo luận về việc chấm dứt chiến sự, bất chấp việc Moskva tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với Ukraine. Theo quan chức này, Mỹ muốn xây dựng một đề xuất mới đủ sức thuyết phục Nga chấm dứt xung đột.

Những tuyên bố từ hai phía cho thấy triển vọng nối lại đàm phán vẫn chưa rõ ràng. Trong khi Washington tìm cách xây dựng đề xuất mới, Moskva chưa đưa ra cam kết cụ thể về thời điểm khôi phục các cuộc thương lượng chính thức.

Tại cuộc tham vấn ở Miami, các bên đã thảo luận về những phương án bảo đảm an ninh và biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước mùa Đông. Sau cuộc họp kéo dài khoảng 6 giờ, ông Witkoff mô tả các cuộc thảo luận là “mang tính xây dựng”, hướng tới tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, cuộc gặp không đạt được đột phá nào được công bố.

Trước đó, trong tháng 9, ông Witkoff và ông Kushner đã tới Moskva và Kiev để gặp các quan chức cấp cao, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tìm cách tháo gỡ bế tắc ngoại giao.

Nếu chuyến thăm Moskva sắp tới được triển khai, đây sẽ là cơ hội để Washington tiếp tục trao đổi với Nga về các đề xuất hòa bình. Tuy nhiên, khả năng thúc đẩy tiến trình đàm phán vẫn phụ thuộc vào việc các bên có thể thu hẹp bất đồng về điều kiện chấm dứt xung đột và những bảo đảm an ninh cho Ukraine hay không.