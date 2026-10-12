Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu trường chuyên phát huy động lực tự học, tránh gây áp lực quá mức

Ngày 12/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã đến thăm, làm việc tại trường THPT Chuyên Hạ Long và trường Tiểu học và THCS Hà Tu, thành phố Quảng Ninh. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh.

Tại trường THPT Chuyên Hạ Long, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đặt vấn đề về vai trò của trường chuyên không chỉ ở nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng nhân tài mà còn ở việc tiên phong thử nghiệm những mô hình, chương trình và phương pháp giáo dục mới để có thể nhân rộng trong hệ thống giáo dục phổ thông.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trò chuyện với học sinh trường THPT Chuyên Hạ Long.

Theo Bộ trưởng, việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn cần đi cùng giáo dục toàn diện. Nhà trường cần định hướng chuyên sâu theo năng lực, sở trường, tạo điều kiện để học sinh chủ động lựa chọn môn học, phát huy hứng thú và động lực tự học, tránh gây áp lực quá mức.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng giáo viên tổ chức, hướng dẫn và đồng hành cùng học sinh thay vì chủ yếu truyền thụ kiến thức. Các hoạt động khám phá, trải nghiệm, thực hành, học tập theo dự án cần được tăng cường, đặc biệt trong giáo dục STEM.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn thăm trường Tiểu học và THCS Hà Tu.

Việc liên kết với trường đại học và cơ sở nghiên cứu sẽ góp phần hỗ trợ học sinh thực hiện dự án, phát triển năng lực nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp.

Trường THPT Chuyên Hạ Long hiện có 36 lớp với 1.239 học sinh. Trong 5 năm học gần đây, học sinh nhà trường đạt 330 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, 1.090 giải cấp tỉnh; 16 học sinh được tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế. Nhà trường đang đẩy mạnh giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, phát triển ngoại ngữ và chuyển đổi số trong dạy học.

Tại trường Tiểu học và THCS Hà Tu, vấn đề được Bộ trưởng lưu ý là đánh giá kỹ các điều kiện tổ chức và vận hành mô hình trường phổ thông 3 cấp học.

Năm học 2026-2027, trường có 75 lớp với 3.021 học sinh tại 3 cơ sở. Theo định hướng, trường Tiểu học và THCS Hà Tu dự kiến sáp nhập với trường THPT Vũ Văn Hiếu, hình thành trường phổ thông 3 cấp học, thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa.

Bộ trưởng đề nghị nhà trường nghiên cứu, đánh giá kỹ điều kiện triển khai; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để Bộ GD&ĐT và địa phương phối hợp tháo gỡ.

Cùng với việc tổ chức mô hình trường học, Bộ trưởng nhấn mạnh lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, tăng cường giáo dục STEM và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Nhà trường cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nền tảng giáo dục thông minh tích hợp AI, đồng thời đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ trong dạy học, quản trị và quản lý đội ngũ.

Bộ trưởng yêu cầu quan tâm chăm lo, tạo động lực, phát huy tâm huyết và năng lực sáng tạo của cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Trong chuyến công tác, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã tham quan lớp học, phòng học bộ môn, phòng sách và trao đổi với học sinh về chương trình học, cơ sở vật chất, ứng dụng AI, hoạt động ngoại khóa, định hướng nghề nghiệp và cơ hội học tập.