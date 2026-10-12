Biến không gian sinh hoạt dưới cờ thành những bài học bổ ích

Học sinh Trường THCS Khương Đình, Hà Nội.

Học sinh làm chủ sân khấu

Sáng 12/10, Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (phường Hồng Hà, Hà Nội) tổ chức chương trình Sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” với sự tham gia của học sinh các khối 1, 4 và 5.

Toàn bộ các hoạt động được giao cho học sinh hai lớp 4A và 4B thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Từ dẫn chương trình, giới thiệu đại biểu, biểu diễn văn nghệ đến tổ chức trò chơi, đặt câu hỏi, giao lưu với khán giả và tổng kết nội dung, các em đều được trao cơ hội thể hiện khả năng của mình. Đây trở thành không gian để học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, hợp tác và xử lý tình huống.

Học sinh là người dẫn chương trình trên sân khấu.

Sau tiết mục nhảy “Tình bạn diệu kỳ” do học sinh hai lớp biểu diễn đã tạo không khí vui tươi, các em tự điều hành phần giao lưu, dẫn dắt bạn bè cùng tham gia tìm hiểu những tình huống thường gặp trong quan hệ bạn bè. Thay vì tiếp nhận kiến thức một chiều, học sinh được tham gia vào quá trình tổ chức, trao đổi và khám phá những bài học từ thực tế.

Một trong những nội dung thu hút học sinh là trò chơi tương tác “Ứng xử đẹp – Tình bạn vui”.

Ban tổ chức đưa ra nhiều tình huống gắn với đời sống học đường như: Một học sinh bị bạn bè trêu chọc vì nhút nhát; một bạn học chậm bị từ chối tham gia hoạt động nhóm; học sinh bị chế giễu khi làm bài chưa tốt; hai bạn có nguy cơ xảy ra xô xát; hay việc đăng hình ảnh, bình luận xúc phạm bạn bè trong nhóm trò chuyện trực tuyến... Với mỗi tình huống, học sinh được lựa chọn phương án ứng xử phù hợp.

Các em tham gia trả lời câu hỏi tại chương trình liên quan đến các tình huống trong học đường.

Các câu hỏi không chỉ hướng tới việc nhận biết hành vi đúng - sai mà còn giúp học sinh hiểu trách nhiệm của người chứng kiến bạo lực học đường. Các em được hướng dẫn không cổ vũ, không quay video phát tán, không thờ ơ khi thấy bạn bị bắt nạt; biết động viên, bảo vệ bạn bằng những cách an toàn và chủ động tìm sự hỗ trợ của thầy cô, cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy.

Theo bà Phạm Thị Kim Huệ - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Chương Dương, thông qua hình thức trò chơi, những nội dung giáo dục về sự tôn trọng, lòng nhân ái, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và phòng chống bạo lực học đường được chuyển tải nhẹ nhàng, dễ hiểu, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

Học sinh tích cực tham gia trả lời câu hỏi.

Khi được trực tiếp đảm nhiệm công việc, các em không đơn thuần thực hiện một tiết mục hay hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quá trình chuẩn bị và điều hành chương trình còn tạo cơ hội để các em học cách phối hợp, phân chia nhiệm vụ, chịu trách nhiệm và chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh. Đây cũng là những năng lực, phẩm chất mà Chương trình GDPT 2018 hướng tới hình thành và phát triển ở người học.

Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên

Chương trình truyền thông được Trạm Y tế phường Khương Đình lên kế hoạch tổ chức ở các trường trên địa bàn phường.

Cũng trong sáng 12/10, Trường THCS Khương Đình phân hiệu 1 phối hợp với Trạm Y tế phường Khương Đình (Hà Nội) tổ chức thành công buổi truyền thông về chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thanh niên, giáo dục về giới, kỹ năng sống và phòng chống HIV/AIDS trong trường học năm 2026 dành cho học sinh.

Với vai trò diễn giả tại chương trình, TS Nguyễn Văn Thanh - Chuyên gia giáo dục kỹ năng sống, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, đây là những chủ đề hết sức thiết thực, bổ ích và vô cùng quan trọng, là hành trang giúp các em tự tin bước vào giai đoạn trưởng thành.

Tuổi vị thành niên là giai đoạn có nhiều thay đổi cả về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Việc hiểu đúng, hiểu đủ về sức khỏe sinh sản, giới tính cũng như được trang bị kỹ năng sống, những kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản giúp các em biết cách xử lý trước sự thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì.

TS Nguyễn Văn Thanh đặt câu hỏi giao lưu với các em học sinh tại chương trình.

Qua đó, chủ động phòng tránh các tệ nạn xã hội và nguy cơ ảnh hưởng tới sự phát triển của bản thân chính là hành trang quan trọng để các em biết tôn trọng bản thân, sống có trách nhiệm, biết bảo vệ chính mình và có cách ứng xử linh hoạt trong cuộc sống.

Thay vì tìm hiểu qua mạng xã hội, phim ảnh hay bạn bè với nhiều định kiến và thông tin lệch lạc, thông qua chương trình hôm nay với các câu chuyện/tình huống thực tế được diễn giả đưa ra, các em học sinh có thêm một nguồn thông tin chính thống, an toàn từ nhà trường và chuyên gia về chủ đề sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Theo TS Nguyễn Văn Thanh, Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên không phải là "vẽ đường cho hươu chạy", mà là "vẽ đường cho hươu chạy đúng". Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập hiện nay, đây không chỉ là môn học trang bị kỹ năng mà còn là lá chắn bảo vệ sự phát triển toàn diện của học sinh, nhất là lứa tuổi bậc trung học.