Chỉ số MXV-Index giảm gần 0,4%, xuống 2.527 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), cả 5 mặt hàng năng lượng đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ phiên này. Dầu WTI giao tháng 1 giảm 3,88%, xuống 80,17 USD/thùng; dầu Brent cùng kỳ hạn mất 3,46%, còn 89,37 USD/thùng.

Giá dầu chịu sức ép khi các nhà sản xuất tại Vùng Vịnh từng bước khôi phục khai thác và xuất khẩu sau thời gian gián đoạn do xung đột Mỹ-Iran.

Dù các vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, thị trường quan tâm nhiều hơn đến khả năng nguồn cung cải thiện. Libya cũng thông báo đường ống dẫn dầu từ mỏ Sharara hoạt động trở lại ngày 23-11.

Diễn biến giá dầu liên kỳ hạn từ đầu năm đến nay. Nguồn: MXV

Triển vọng dư cung tiếp tục gây áp lực lên giá dầu. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo tồn kho dầu toàn cầu bắt đầu tăng trong quý IV, trước khi tốc độ tích lũy bình quân đạt 3,5 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2027. JPMorgan cảnh báo dư cung có thể kéo dài khi sản lượng Trung Đông phục hồi, còn nguồn cung từ châu Mỹ tiếp tục mở rộng.

Theo Baker Hughes, số giàn khoan dầu tại Mỹ tăng 6 giàn, lên 469 giàn ngày 20-11, cao hơn 50 giàn so với cùng kỳ năm trước. Standard Chartered cảnh báo thiếu tàu chở dầu, hạ tầng vận chuyển hư hỏng và trở ngại logistics có thể làm chậm phục hồi nguồn cung.

Diễn biến giá đồng Comex kỳ hạn tháng 12. Nguồn: MXV

Trái chiều với dầu thô, đồng COMEX kỳ hạn tháng 12 tăng 2,72%, lên 12.420 USD/tấn, chấm dứt chuỗi giảm 7 phiên. Thị trường đảo chiều sau khi Nvidia tái bổ nhiệm ông Jensen Huang làm Chủ tịch kiêm CEO, giải tỏa lo ngại gián đoạn dòng vốn đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó cải thiện kỳ vọng nhu cầu đồng.

Cổ phiếu Nvidia tăng 31,48%, lên 165,05 USD; chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng hơn 14%. Dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu điện khí hóa AI, giúp 5 tập đoàn khai khoáng đồng hàng đầu niêm yết tại New York tăng hơn 25 tỷ USD vốn hóa.

Dự báo nhu cầu đồng toàn câu giai đoạn 2025-2040. Nguồn: MXV

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), đến ngày 17-11, nhà đầu cơ phi thương mại giảm 38,5% vị thế mua ròng đồng, từ 28.904 xuống 17.777 hợp đồng, thấp nhất 20 tháng. Đây là tuần giảm thứ 8 liên tiếp.

S&P Global dự báo nhu cầu đồng tăng 50%, từ 28 triệu tấn năm 2025 lên 42 triệu tấn năm 2040. Riêng nhu cầu từ trung tâm dữ liệu dự kiến đạt 2,5 triệu tấn vào năm 2040.