Mỹ trừng phạt hơn 24 doanh nghiệp và cá nhân liên quan đến Iran. (Nguồn: Getty Images)

Các biện pháp do Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ triển khai, nhắm vào mạng lưới hoạt động tại Iran, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ và Hong Kong (Trung Quốc). Một số doanh nghiệp trong danh sách có liên hệ với Công ty Dầu khí quốc gia Iran, Công ty Vận tải dầu quốc gia Iran và các tập đoàn công nghiệp đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo quyết định mới, toàn bộ tài sản và quyền lợi tài sản của các cá nhân, tổ chức bị chỉ định nằm trong phạm vi tài phán của Mỹ hoặc do các thực thể này kiểm soát đều bị phong tỏa. Công dân và doanh nghiệp Mỹ cũng bị cấm giao dịch với các đối tượng trên, trừ những trường hợp được pháp luật cho phép.

Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo các tổ chức tài chính nước ngoài có thể bị hạn chế quyền tiếp cận tài khoản ngân hàng đại lý tại Mỹ nếu cố ý hỗ trợ những giao dịch đáng kể cho mạng lưới bị trừng phạt. Những cá nhân cung cấp thông tin về hành vi vi phạm, giúp cơ quan chức năng thu về khoản tiền phạt trên 1 triệu USD, có thể đủ điều kiện nhận thưởng theo các chương trình liên bang.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, mạng lưới này giúp Iran thanh toán các giao dịch dầu mỏ, hóa dầu, đồng thời sử dụng đồng ruble của Nga và nhân dân tệ của Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận định hệ thống ngân hàng ngầm là một trong những nguồn hỗ trợ tài chính quan trọng còn lại của Iran, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục triệt phá các mạng lưới giao dịch bất hợp pháp này.

Cùng ngày, Mạng lưới Chống tội phạm tài chính Mỹ (FinCEN) cho biết đã xác định khoảng 14,7 tỷ USD giao dịch tài chính có khả năng liên quan đến hệ thống ngân hàng ngầm của Iran trong giai đoạn từ tháng 1/2025 đến tháng 8/2026.

(theo TTXVN)