Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc mới ký Quyết định Quyết định số 2305/QĐ-TTg ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 610/QĐ-TTg ngày 4/4/2026.

Theo Chương trình, vùng Trung du và miền núi phía Bắc sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn làm động lực chủ yếu. Đồng thời, tập trung phát triển những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và giá trị gia tăng cao của vùng.

Chương trình xác định phát triển khu vực động lực gồm Phú Thọ và Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ của vùng, với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng. Trong đó, ưu tiên phát triển công nghiệp điện tử, bán dẫn, cơ khí chế tạo trình độ cao, thiết bị điện, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp công nghệ số, có sức lan tỏa và dẫn dắt phát triển toàn vùng.

Cùng với đó, phát triển các hành lang kinh tế quan trọng gồm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Lạng Sơn - Hà Nội; Điện Biên - Sơn La - Phú Thọ - Hà Nội; Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội; Cao Bằng - Thái Nguyên - Hà Nội; Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Ninh; Điện Biên - Sơn La - Lào Cai - Tuyên Quang - Thái Nguyên - Lạng Sơn. Việc phát triển các hành lang này gắn với hệ thống cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, đô thị, công nghiệp, du lịch và dịch vụ, tăng cường liên kết nội vùng và kết nối với Trung Quốc, Lào, ASEAN.

Về kết cấu hạ tầng, Chương trình ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc, đường sắt khổ tiêu chuẩn, quốc lộ và công trình giao thông trọng điểm kết nối các hành lang kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics và các trung tâm kinh tế lớn. Đồng thời, phát triển hạ tầng năng lượng hiện đại, an toàn, thông minh; hạ tầng đô thị đồng bộ, xanh, thích ứng với điều kiện địa hình trung du, miền núi và biến đổi khí hậu.

Đối với các ngành kinh tế có lợi thế, Chương trình tập trung phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, các sản phẩm đặc sản có giá trị cao; kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, dịch vụ môi trường rừng và sản phẩm OCOP. Phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng, nghỉ dưỡng, kinh tế cửa khẩu, thương mại chính ngạch và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Chương trình cũng định hướng phát triển mạng lưới đô thị đa tầng, đa trung tâm, ưu tiên đô thị trung tâm cấp vùng, đô thị cửa khẩu, đô thị biên giới; phát huy vai trò các đô thị Thái Nguyên, Việt Trì, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ. Đồng thời, rà soát, phân loại các đô thị trung tâm cấp huyện cũ để phát triển thành trung tâm dịch vụ, thương mại, y tế, giáo dục, văn hóa và thể thao.

Về hạ tầng xã hội, ưu tiên nâng cấp hệ thống giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và trợ giúp xã hội, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Chương trình đặt nhiệm vụ củng cố, mở rộng các trường đại học, trung tâm, phân hiệu đại học tại Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và các tiểu vùng, gắn đào tạo nguồn nhân lực với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT); hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng, sàn giao dịch công nghệ vùng và hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ dùng chung. Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình yêu cầu kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng, an ninh, ưu tiên đầu tư hạ tầng biên giới, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.